Tras la derrota del pasado domingo, 7 de enero, ante el Badalona Futur por 1-0, se confirma la pesadilla de los entrenadores de La Nucía y su debut. Cuatro han sido los preparadores técnicos que se han estrenado en el banquillo rojo cosechando una derrota en su primer encuentro. Esta vez ha sido el turno de Mario Cartagena, la última apuesta de la directiva del club de la Marina Baixa, quien ha caído vencido en su regreso al cuerpo técnico del equipo del Camilo Cano.

Antes aconteció el mismo hecho con Raúl Garrido, que arrancó la campaña viéndose superado en casa por el Lleida Esportiu (0-1). Precisamente, el club catalán es el próximo rival de los nucieros que visitan un Camp d'Esports de Lleida que, exceptuando al Hércules –que venció el pasado domingo y le arrebató el liderato-, nadie ha sido capaz de asaltar.

La marcha en verano del grupo inversor norteamericano supuso un golpe financiero de última hora que no solo puso en peligro la inscripción de La Nucía, sino que le ha arrebatado una estabilidad financiera que no ha sido capaz de recuperar. Los cambios numerosos cambios de entrenador -cuatro desde que se inició la temporada- no han bastado para revertir una mala situación económica y deportiva en un club que a día de hoy se ve colista de Segunda Federación.

Tres derrotas consecutivas con Raúl Garrido al frente forzaron su destitución y el nombramiento de Kiko Lacasa. Aunque el debut del valenciano no terminara en derrota – 0-0 ante el Cerdanyola- los números de La Nucía tampoco fueron mejores y, tras nueve encuentros en los que solo sumó seis puntos, Sergio Egea le relevó en el cargo. El argentino tan solo estuvo al mando del equipo de rojo un encuentro, ante el Peña Deportiva, y tras caer en su debut por 0-2, en el parón navideño fue cesado. Hace escasamente cuatro días Mario Cartagena regresó para salvar, por ahora sin éxito, un proyecto abocado al desastre.

La Nucía, tras su descenso a Segunda Federación, no ha levantado cabeza ni en lo deportivo -colista y a 11 puntos para salir de los puestos rojos-, ni en lo financiero -tras la salida del grupo financiero estadounidense el pasado verano-. El próximo domingo visita al segundo clasificado, que pretende demostrar que lo del Hércules no empaña su buen hacer en casa, y los incesantes cambios de entrenadores en La Nucía no parecen ser eficientes para revertir la preocupante situación.