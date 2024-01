Joaquín Rocamora, entrenador del Atticgo Balonmano Elche, analizaba hoy en rueda de Prensa el próximo partido (sábado a las 18 horas) del Atticgo Balonmano Elche en los octavos de final de la European Cup. Las guerreras ilicitanas se enfrentan, en el partido de ida a disputar a domicilio -la vuelta será el día 20 en el pabellón Esperanza Lag-, al ahora mismo equipo líder de la liga portuguesa, el Madeira Andebol SAD.

Cuatro claves ve el técnico oriolano para afrontar el complicado encuentro. En primer lugar, "debemos dominar desde el punto de vista defensivo la capacidad de gol de las rivales, que es enorme". Además, las jugadoras deben dejar atrás "la mala eficacia en el lanzamiento que últimamente estamos teniendo", así como "minimizar los malos momentos" y, por último, "explotar nos buenos, si tenemos algún buen momento".

Entrenamiento

Ya recuperadas del último partido liguero ante el Rocasa, porque "uno cuando gana siempre se recupera mejor", ayer ya hubo entreno, aunque "suave", en el que "sobre todo hicimos hincapié en la sesión de video y en el conocimiento de las mejores jugadoras rivales y del Madeira como equipo", explicaba el entrenador.

El rival "tiene mucha dinamita y mucha capacidad goleadora", con tres jugadoras de nivel "internacional", señala Rocamora, que asume que va a ser "muy difícil sostenerles y defenderles. Han generado un modelo de juego que les lleva a ser muy efectivas en ataque" y un equipo muy complicado para esta European Cup. "Sólo han perdido un partido ante Málaga en la Supercopa ibérica a principios de septiembre. Hace poco ganaron en casa del Benfica, su eterno rival. Están muy bien. Y la liga portuguesa facilita mucho a sus equipos para que participen en las mejores condiciones en Europa. De hecho, no han jugado esta semana ni lo harán la que viene. Nosotras tuvimos partido ayer".

Gran potencial rival

Rocamora sabe del enorme potencial de las rivales, pero también quiere mirar a las suyas. "Nos enfrentamos dos buenos equipos en buen momento. Debemos evitar cometer tanto error no forzado y ante todo tener muy claro que esto es una eliminatoria a 120 minutos y debemos saber jugar con el marcador y los tiempos. No vas a ganarla en el primer partido, pero sí puedes perderla. Por lo tanto, debemos atender a ello", apunta el míster.

El Atticgo Elche tiene un "nivel de motivación extra. La realidad es que la European Cup nos hace más ilusión que otros años. La Copa de la Reina la consideramos sólo esa fase final. En liga estamos en muy buen momento después de dos buenos partidos. Tenemos muy buenos estímulos y estamos disfrutando", expone Rocamora, que dice que en la cancha rival no suele haber una gran afluencia de seguidores. "A priori no esperamos un gran ambiente. No sé hasta qué punto tienen un plus por la competición europea. El Madeira es un club muy poderoso económicamente, el que más junto al Benfic. Son muy profesionales. La competición doméstica es muy plácida para ellas. Ojalá haya ambiente y tengamos ese morbo, esa rivalidad y gente que nos apriete. Es muy estimulante".

El viaje va a ser largo. "Terrorífico", expone Rocamora, ya que para llegar a Funchal (islas Madeira) tienen que hacer escalas en Madrid y Lisboa. La expedición estará formada por 18 miembros y el presidente del Club Balonmano Elche ya se ha adelantado y se encuentra en la localidad lusa.