El Alcoyano vio como se cortaba de raíz su buena racha de tres victorias consecutivas al caer goleado en su visita al Ibiza, que demostró los motivos por los que es claro candidato al ascenso directo a Segunda División. Los hombres dirigidos por Vicente Parras resistieron hasta la hora de encuentro, pero se vieron superados por la gran actuación de Álex Gallar y la finalización arriba de los delanteros rivales.

El dominio inicial ibicenco tuvo premio rápido, ya que a los seis minutos los locales se adelantaron en el marcador tras una internada por la banda izquierda de Álex Gallar, cuyo centro al primer palo lo remató Obolskii en boca de gol.

Al Alcoyano le tocó reaccionar. Y lo hizo de inmediato, pero sin fortuna. En un saque de esquina, Farru cabeceó en el área pequeña y su testarazo se topó con el larguero en lugar de hacerlo con la red de un Sequeira superado.

La tónica de igualdad del primer acto solo fue capaz de romperla el Ibiza con dos pases en largo que cogieron la espalda de la zaga alicantina. Eso sí, en ambas ocasiones apareció Valens para evitar el 2-0. En la primera fue Olabe quien conectó con Javi Jiménez, salvando el guardameta el mano a mano; mientras que en la segunda Rubén Díez asistió a Álex Gallar, con parada en dos tiempos de un Valens que resultó providencial para mantener con vida a los suyos.

De hecho, entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo, el cancerbero del Alcoyano siguió resultando providencial para mantener la diferencia mínima en el marcador, con dos paradas a remates cercanos de Obolskii. Precisamente el ruso fue el protagonista de la acción en la que acabó llegando el segundo tanto de los suyos, en un penalti señalado por infracción de Antón sobre el atacante. Ojaos Valera, que en el descuento del primer tiempo no había señalado una pena máxima más clara, indicó esta vez el punto de los once metros y Álex Gallar no perdonó, doblando la ventaja a favor del Ibiza.

Cambios sin éxito

Parras había tratado de cambiar la dinámica del encuentro con un triple cambio tras el descanso, deshaciendo su defensa de cinco y ampliando el número de centrocampistas para intentar arrebatar la iniciativa al conjunto ibicenco, sin éxito.

El 2-0 supuso un golpe muy duro para un Alcoyano que, además, no tardó en encajar el tercero, tras una pared perfectamente dibujada por la derecha entre Soko y Álex Gallar que el atacante camerunés definió a la perfección ante la desesperada salida de Valens.

Con todo ya sentenciado, en el tramo final el Ibiza no hizo más sangre y el Alcoyano intentó recortar distancias, sin encontrar el camino hacia el gol. Lara tuvo la más clara en un disparo cruzado desde la frontal que se le marchó desviado. Tras los importantes triunfos frente a San Fernando, Mérida y Antequera, los de Parras ven cortada su buena racha ante un rival que mostró su nivel habitual del curso y no permitió pensar prácticamente en ningún momento al Deportivo con la cuarta.

FICHA DEL PARTIDO

IBIZA: Sequeira; Javi Jiménez, Obolskii (Arroyo, 79’), Rubén Díez (Argüelles, 87’), Álex Gallar (Suleiman, 72’), Olabe (Jesús Álvarez, 72’), Unai Medina, Soko (Cedric, 79’), Eugeni, Pepe Sánchez y Escassi.

ALCOYANO: Valens; Antón, Primi, Álvaro Vega (Lara, 46’), Nieto, Farru, Albisua (Armental, 46’), Imanol (De Palmas, 63’), Carrasco (Agüero, 70’), Juanan y Alcaina (Selma, 46’).

GOLES: 1-0 (6’) Obolskii. 2-0 (56’) Álex Gallar, de penalti. 3-0 (64’) Soko.

ÁRBITRO: Alejandro Ojaos Valera. Amonestó a Álex Gallar, Álvaro Vega, Alcaina y Olabe.

ESTADIO: Can Misses.