La 32 edición de la Mitja Marató de Santa Pola volvió a ser un éxito de participación, organización y calidad de los participantes. El objetivo para la edición celebrada este pasado domingo era intentar batir el récord de 59.09, que dejó el keniata Alexander Mutiso en 2021. El vencedor, el etíope Andamlak Belihu Berta se quedó en 59.59, lo que permitió a la prueba de la villa marinera bajar, por tercera vez en su historia de la hora.

La ganadora femenina, la también etíope Zewditu Aderaw, tampoco pudo mejor el récord de 1.7.15 de la keniata Pauline Nagori en 2022. Pero al igual que hombres, realizó una gran registro de 1.07.59, bajando de 1.08, algo al alcance de muy pocos medio maratones en el mundo.

Cerca de 5.000 atletas tomaron la salida, de los que 4.453 alcanzaron la línea de meta. Lejos están los siete, ocho y hasta nueve mil que participaron en otras ediciones, pero el Club Atletismo Santa Pola, que recuperó la organización hace uno años está en el camino de poder volver a lograrlo y para el próximo año espera entre 6000-6.500 participantes.

El presidente del club, Roque Alemañ, analiza este lunes y hace un balance de esta edición. “Todavía nos tenemos que sentar los componentes del club y realizar un análisis más en frío y hacer auto crítica para ver los aspectos que podemos mejorar. Pero a nivel general, el balance es bastante bueno y, lo importante, es que no hubo ningún incidente.

El alma máter de la organización reconoce que “a nivel deportivo, me hubiera gustado que hubiera habido más competencia en la lucha por la cabeza de la carrera y por la victoria. No hemos conseguido el objetivo de bajar de los 59 minutos, pero estamos contentos porque se han conseguido marcas importantes, que van a permitir situar la Mitja Marató de Santa Pola entre las mejores a nivel nacional y del ránking de la Federación Española y nos van a dar muchos puntos para estar arriba entre las mejores”.

Alemañ también se siente orgullo por haber podido bajar, por tercera vez en la historia, de la hora. “Estamos contentos. No hemos conseguido bajar de los 59 minutos, pero es un hándicap que no depende de nosotros. Ni siquiera de los corredores. Depende que tengan un buen día, que no haya viento, de las liebres… son diferentes circunstancias las que influyen. Este año nos hemos vuelto a posicionar muy bien. Pocas pruebas en España, València, Sevilla o Barcelona son de las pocas que lo pueden lograr tener registros por debajo de la hora y nosotros lo hemos vuelto a conseguir”.

Además, también destaca el haber bajado de 1.08 en mujeres: “Son marcas importantes, que nos colocan en el ránking entre los mejores. Eso también produce un efecto llamada que se traslada a los corredores. Independientemente de todo el montaje que realizamos, la animación y el cuidado a los participantes, los corredores saben que Santa Pola tiene un circuito muy rápido y vienen a batir sus marcas. La mejor prueba es el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que bajó cinco minutos, de 1.50 a 1.45, su registro personal y ni se lo creía. Eso demuestra que tenemos un circuito bueno y rápido que aprecian los corredores”.

Otro de los aspectos destacados de esta edición ha sido el aumento de corredores y corredoras extranjeras, con más de 400 pertenecientes a 23 países de todo el mundo. “Estamos contentos también porque hemos considerado incrementar, de forma notable, la participación a nivel internacional. Vinieron clubes extranjeros, como uno de Bolonia (Italia) o otros británicos y noruegos, que quedaron muy contentos y, en ese sentido, vamos a intentar trabajar para seguir mejorando”, y agrega que “a nivel interno, también realizamos un importante esfuerzo para crear la zona reservada para los clubes, que ha sido un éxito rotundo. Hemos recibido muchas felicitaciones e, incluso, algunos clubes nos decían que no sabían que tenían esa zona para guardar todas sus pertenencias. De cara al año que viene vamos a seguir ampliando y mejorando”.

En cuanto al aumento de participación y poder alcanzar las cifras de otra época, Roque Alemañ tiene muy claro que tienen que ir “poco a poco”. “Queremos volver a conseguir el número de participantes que Santa Pola merece por la calidad de su prueba. Hemos demostrado que tenemos capacidad organizativa para albergar siete u ocho mil corredores, como ya hicimos en nuestra etapa anterior. Tenemos una prueba que está en primera línea a nivel nacional. Este año ya hemos tenido 500 participantes más que el año pasado. Ya hemos superado ese freno que se produjo en la época anterior y, de cara al año que viene, vamos a trabajar duro para crecer poco a poco. No lo queremos hacer de golpe, porque lo que queremos es atender bien a los corredores y en la próximo edición queremos alcanzar los 6000-6.500 participantes”.