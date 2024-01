Terminó bien, pero pudo vivirse una tragedia. La rápida intervención del SAMU salvó el sábado la vida de un chico de 15 años, defensa cadete del Atlético San Blas, que cayó inconsciente al suelo después de chocar súbitamente con su propio portero en el afán de ambos por impedir la internada en el área del delantero del Barrio Obrero. Sus padres, presentes en la grada junto al abuelo, fueron testigos del desgraciado suceso. Mientras los progenitores corrían hacia su hijo David, el fisioterapeuta del banquillo local se apresuró a realizar una primera maniobra de reanimación.

Actuó para evitar que el chico se pudiera asfixiar con la lengua y garantizó su respiración. La llamada al 112 del presidente del club, Isidoro Galindo, no fue la única que se efectuó esa tarde desde el campo municipal. En apenas diez minutos llegó hasta el lugar la ambulancia del SAMU, que no pudo acceder hasta el césped debido a las obras del colector, paradas desde hace un año, que obstruyen el paso principal al recinto.

«Cuando le vimos caer como un trapo supimos que era muy grave, hemos vivido horas de angustia» Iván Alonso - Padre del futbolista

El conductor maniobró deprisa guiado por los presentes, dio la vuelta y entró por la parte trasera, aparcando muy cerca del terreno de juego, al que los sanitarios ingresaron diligentes portando la camilla. El operativo de urgencia tutelado por la doctora a bordo de la unidad de asistencia móvil fue crucial para salvar la vida del muchacho, que ingresó en el Hospital General 25 minutos después de haberse topado con su guardameta y sufriendo una hemorragia interna que aún no había sido detectada.

David Alonso Gamarra, acompañado por sus padres, indicó «que le mucho dolía el abdomen, que en la cabeza no notaba nada». Le realizaron entonces una ecografía, pero en ella no se halló nada anormal. Un segundo desfallecimiento del adolescente aceleró su sometimiento a un doble TAC, craneal y abdominal. En el primero, no se apreció daño alguno, pero el segundo sí reveló la verdadera amenaza, «una mortal de no haberse tratado a tiempo», según confirmaron los doctores a los progenitores cuando su hijo ya estaba en la sala de operaciones.

Las obras del colector, paradas desde hace un año, bloquean el acceso principal al polideportivo e impiden al vehículo llegar hasta el césped

A las 19:49 horas, menos de 45 minutos después del accidente, los cirujanos del Hospital General de Alicante intervenían al menor para extirparle el bazo, «que había reventado con el golpe y le provocó el derrame interno que pudo acabar con la vida de mi hijo», cuenta Iván a los pies de la cama sobre la que descansa su pequeño ya fuera de todo peligro después de una noche entera bajo vigilancia en la UCI.

«Todo sucedió muy deprisa y realmente no sabes si va a salir o no del quirófano. La hora que duró la intervención fue muy angustiosa, pero los médicos nos fueron calmando, diciéndonos que lo importante era que la hemorragia se había atajado a tiempo», admite el padre mientras su esposa, Griselda, asiente a su lado. «Lo pasamos muy mal, le vimos caer como un trapo. En ese momento supimos que la cosa era muy grave. Corrimos hasta él. Fueron horas críticas hasta que por fin le subieron a la quinta planta», explica el padre de David, al que este miércoles prevén darle el alta si evoluciona según lo previsto.

«Más ambulancias»

«Nunca le diremos que no vuelva a jugar al fútbol, eso lo debe decidir él y parece que ya lo tiene decidido porque es su pasión y está deseando volver a entrenar con el equipo. Pero nosotros, claro, tenemos miedo, es inevitable. Los médicos, tanto del SAMU como del hospital, le han salvado la vida y les estaremos agradecidos siempre, pero estaría bien que hubiera una mayor presencia de ambulancias en los recintos en los que cada fin de semana se disputan competiciones porque eso serviría para correr menos riesgos, para dar más seguridad», defiende Iván Alonso.

El encuentro entre el Atlético San Blas y el Barrio Obrero no se suspendió, siguió adelante porque Alejandro, el hermano mellizo de David, así se lo pidió a los integrantes del equipo: «Tenemos que hacerlo por él y ganar este partido», les arengó. 3-2 fue el resultado definitivo. El tercer tanto local, el de la victoria, marcado en el último minuto, cerró de la forma más feliz un episodio que pudo acabar de la peor manera imaginable. «David podrá hacer vida normal, pero deberá seguir un estricto plan de vacunación para combatir la ausencia de bazo en su organismo», eso es lo que le han asegurado los médicos a la familia Alonso.