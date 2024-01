El Alcoyano buscará este sábado refrendar su regularidad en casa en un choque que se disputará a las 20 horas frente a un Recreativo de Huelva muy peligroso como visitante y que ha ganado en sus tres últimos desplazamientos. La pasada jornada, los de Vicente Parras vieron frenado en Ibiza su buen inicio de año con una derrota 3-0 que impidió que sumara la que hubiera sido su cuarta victoria consecutiva.

A pesar de este traspiés, el Alcoyano en El Collao ha conseguido esa regularidad que durante gran parte de la primera vuelta ha echado de menos con las victorias logradas frente a Mérida y Antequera. Esos seis puntos han cimentado su escalada en la clasificación tras muchas jornadas flirteando con los puestos de descenso y ahora espera darles continuidad.

Vuelve Sergi López

El técnico Vicente Parras recupera para este partido al lateral Sergi López, ausente en Can Misses por sanción, pero no podrá contar con su jugador de moda, el centrocampista malagueño de nacimiento Pablo Ganet, guía de una sorprendente Guinea Ecuatorial que es en la selección revelación de la Copa de África.

Tampoco estarán el centrocampista camerunés Guy Eteme y el delantero francés Jean Paul D’joli, que han dejado la disciplina del club para ser cedidos al Torrellano y Atlético Saguntino, respectivamente. El posible once puede ser: Jaume Valens; Javi Antón, Primi, Álvaro Vega, Farru; Kike Carrasco, Imanol, Juanan, Águero; Lara y Raúl Alcaina.

«Oportunidad»

«El partido frente al Recreativo es una buena oportunidad para reivindicarnos y ver dónde estamos frente a uno de los equipos que están en mejor momento de forma. Venimos de perder en Ibiza, un equipo que ahora mismo está por encima nuestro, pero jugar contra el quinto nos permitirá saber a qué distancia estamos de esa posición en la tabla», explicó Parras en declaraciones a los medios. Además de entender que el ‘Decano’ es un buen termómetro, cree que es una buena oportunidad para que la afición regrese a El Collao frente a una institución que considera de «superior categoría».

«El equipo se merece estar incondicionalmente con ellos. Podrá estar más o menos acertado, pero ha pasado esa fase en la que generó dudas. Es una buena ocasión para apoyar y arropar al equipo. Han cambiado el chip, hace tres meses no habríamos ganado el partido contra el Antequera», afirmó el técnico.

Del Recreativo de Huelva, que lleva tres victorias consecutivas lejos del Nuevo Colombino, dijo el míster que es un rival muy sólido y equilibrado y con buenas individualidades arriba. "Se siente especialmente a gusto fuera de casa, donde suele conceder la iniciativa a sus rivales, si bien es cierto que últimamente también está tratando de ser protagonista como visitante", analizó.

Ganet

El técnico del Alcoyano dijo no estar sorprendido del excelente nivel que está dando su jugador Pablo Ganet en la Copa África, donde está siendo uno de los jugadores revelación junto a su Guinea Ecuatorial. "Está sacando el jugador que es. Sabíamos de su nivel y todo lo que está haciendo con su selección nos vendrá bien cuando vuelva al Alcoyano", adelantó

A menos de una semana del cierre del mercado invernal y tras las salidas del centrocampista camerunés Guy Eteme y del delantero francés Jean Paul D'joli, Parras no se mostró preocupado y cree que su equipo llega con los deberes hechos a estos últimos días.

"Los movimientos que quisimos ya los hemos hecho, para mí la plantilla está cerrada, eso no quiere decir que no vayamos a estar atentos y que venga alguien. Lo que tengo claro es que no vamos a traer cualquier cosa", aseguró.

INF_Diario