Recuerdo hace años las llamadas de Agustín Climent alertando de la presencia en su gimnasio de un chico, Ilia Topuria, que apuntaba muy alto. Sus palabras describían con claridad al joven luchador como alguien del que se iba a hablar mucho en un futuro. Tanto Agustín como Jorge rehabilitaron un local de artes marciales en Alicante, el Climent Club, al poco tiempo de llegar de Argentina dispuestos a enseñar todo tipo de artes marciales. Y allí llegaron Ilia y Aleksandre Topuria con solo 15 años y unas ganas enormes de comerse el mundo en el exigente y selecto deporte de las artes marciales mixtas. Por aquel entonces, llegar a la UFC, la cumbre de esta disciplina, era poco menos que soñar. Y ese sueño fue cogiendo forma y no volviéndose imposible con el paso de los años. Topuria, «El Matador», fue ganando peleas y destrozando a sus rivales. Su nombre empezó a sonar por muchos rincones del mundo. A Agustín y a Jorge no les sorprendía lo que estaba consiguiendo porque lo vivían día y noche en las jaulas de su gimnasio. Su estilo de lucha combina habilidades de lucha en pie y en el suelo, lo que lo convierte en un oponente impredecible para sus contrincantes. Su agresividad controlada y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones han sido clave en los éxitos.

El ascenso de Topuria no solo ha resonado en la escena internacional de las MMA, sino que también ha tenido un impacto significativo en el aspecto social. Todos quieren ser Topuria. Su éxito ha inspirado a jóvenes luchadores a perseguir sus sueños en las artes marciales mixtas, teniendo miles de seguidores muy atentos a cada paso que da.

«Ser el mejor del mundo. Ese es mi objetivo. Ome matas o mueres». Son las palabras de Topuria en el arranque de su vídeo promocional en sus redes sociales en el que muestra su intensa preparación y los sacrificios que ha tenido que hacer para llegar al punto en el que se encuentra. Ganar el 17 de febrero por el título mundial de peso pluma es su obsesión.

El Matador llegó a Alicante con 15 años y gran parte de su preparación para el gran combate la ha realizado en la que considera su casa. El luchador mostró un vídeo de uno de sus entrenamientos corriendo por los alrededores del Rico Pérez de la Ciudad Deportiva. Llega al combate por el título invicto, con 14 victorias totales tras imponerse el pasado mes de junio al estadounidense Josh Emmett por decisión unánime. Nadie hasta el momento ha podido con él.

Cada movimiento, cada gesto, cada palabra de Topuria tiene repercusión en su legión de seguidores. Se muestra cercano pese al líder de masas en el que se ha convertido, no duda en mencionar la palabra Alicante cada vez que tiene ocasión y no duda en señalar a McGregor como otro de sus objetivos si gana al campeón australiano. «No quiero pensar que podría haber hecho más. No cuento los días, los días cuentan por mí. El cinturón llega enseguida, en tres semanas», señaló con rotundidad en Madrid en una multitudinaria rueda de prensa antes de viajar a Estados Unidos para comenzar la adaptación para el gran combate. Su historia es un testimonio del poder del compromiso, el sacrificio y la pasión en el competitivo mundo de las artes marciales mixtas. A medida que su carrera avanza, el legado de Topuria parece destinado a dejar una huella imborrable en el deporte.

Lo que es evidente es que la figura de El Matador ha trascendido las fronteras del deporte para convertirse en un ídolo , inspirando a aquellos que lo siguen no solo como luchador, sino como un símbolo de determinación y éxito. Su habilidad para atraer la atención de fanáticos de todo el mundo le ha puesto en escena como una figura del deporte. Topuria ha sabido trabajar una fuerte conexión con sus seguidores a través de las redes sociales y de rodearse de lo mejor. Su accesibilidad y disposición para interactuar con sus seguidores han contribuido a consolidarse como figura mundial. Se convirtió en viral aquel tremendo puñetazo que le dio a un aficionado que se lo pidió a modo de «autógrafo». No dudó en aceptar aquella curiosa escena. Se puso los guantes y le golpeó en las costillas con tal fuerza que envió al seguidor contras las cámaras de televisión que se encontraban.

Topuria es el nuevo ídolo de pequeños y mayores y su fama crecerá exponencialmente si gana el combate ante Volkanovski e irrumpe la figura de McGregor como su próximo oponente. ¿En el Bernabéu? El Matador sueña a lo grande.