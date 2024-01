El sueño de cualquier deportista es estar presente en unos juegos olímpicos y el alicantino Salvador Cases lo tiene muy cerca. Después de ser subcampeón de Europa en 2022, este 2024 se presenta como el más importante de su carrera y a sus 25 años puede conseguir estar en los próxima olimpiada de París.

Salvador Cases Roca (Alicante, 1 de junio de 1998) tiene en su mano estar presente el próximo verano en los Juegos Olímpicos de París.

El judoca alicantino dio el pasado fin de semana un nuevo paso de gigante, tras conseguir la medalla de plata en el Gran Prix de Portugal, celebrado en Odivelas.

Cases realizó una gran competición y solo pudo ser superado por el ruso Danil Laverentev, en la final de la categoría de menos de 73 kilos. Una inmovilización, con ippon, dejó al judoca alicantino sin opciones del oro, después de una igualada pelea.

Salva Cases quedó exento en la primera eliminatoria del torneo luso. En la segunda superó al turco Umalt Demirelt, en la tercera al mongol Erdenabayar Batzaya. Ya en cuartos de final venció al israelí Tohar Bubut y en semifinales al japonés Ryuga Tanaka.

El luchador alicantino ha sumado unos puntos muy valiosos, que le permiten acercarse a los diez primeros del ránking mundial. Los 17 primeros obtendrán plaza olímpica, siempre con un máximo de un judoca por país. Una situación idílica para Salvador Cases para estar presente el próximo verano en París y disfrutar de la grandeza de unos juegos olímpicos.

"Estoy muy contento con esta plata, pero, al tiempo, me duele quedarme otra vez a las puertas de un oro internacional. Antes de la final, estaba convencido de que podía adjudicarme el torneo. De hecho, estuve cerca de ganar al ruso. Fue un combate muy igualado. No pasa nada. Me quedo con las buenas sensaciones experimentadas en todo el torneo y con el nuevo paso hacia el billete olímpico", comenta el judoca alicantino, en declaraciones a Proyecto FER, que es uno de sus principales patrocinadores.

Salvador Cases Roca fue subcampeón de Europa, en noviembre de 2023, en Montpellier. En 2022 también logró la medalla de plata en el Gran Prix de Portugal. Pero su sueño es estar en unos juegos olímpicos.

Este próximo fin de semana podría dar el paso definitivo hacia París, si logra una buena clasificación en Grand Slam de París, uno de los torneos que más puntuación otorga para el ránking mundial.

Sin embargo, la presencia de Cases es dudosa, debido a unos problemas en su rodilla derecha, que viene arrastrando desde el segundo combate del torneo en Portugal.

"Si tengo la más mínima duda, no competiré. Sería una lástima, porque el Grand Slam de París es uno de los eventos más prestigiosos del circuito y porque me encuentro en un buen momento de forma, pero ni puedo ni debo arriesgarme", comenta el judoca alicantino a Proyecto FER.

Independientemente de que pueda acudir al torneo francés, la clasificación olímpica la tiene muy bien encarrilada y solo una lesión o unos malos resultados, en las competiciones que le quedan hasta el mes de junio, lo podrían impedir.

Todo está encaminado para Salva Cases coja el relevo de la campeona olímpica Isabel Fernández o de María Bernabeu, que han sido las dos últimas judocas alicantinas que han estado presentes en una olimpiada.