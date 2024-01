El trabajo bien hecho da sus frutos. El alicantino Carlos Vallejo se ha convertido en nuevo seleccionador nacional U20 de Hungría. Con una trayectoria impresionante en sus tres temporadas en Hungría, el técnico ha llevado a su equipo, el Sopron, a conquistar el campeonato nacional sub-18 en dos ocasiones consecutivas. En la actual temporada, su equipo muestra gran solidez en cada encuentrro. Su equipo es firme candidato a revalidar el título por tercera vez consecutiva.

La Federación Húngara de Baloncesto reconoce los méritos del entrenador español y no dudado en situarlo al frente de la selección. "Carlos Vallejo desarrolló un estilo de juego moderno en sus equipos, que está completamente en linea con el estilo que nos gustaría ver en nuestros equipos nacionales en el futuro. Además de sus éxitos deportivos, el hecho de que tenga una comprensión completa del actual grupo de edad sub 20, fortalece su papel, porque trabajó o conoció la columna vertebral de la selección nacional como oponente”, señaló el presidente de la federación húngara Zalán Mészáros.

Las palabras de Carlos Vallejo en sus redes sociales al hacerse oficial la noticia fueron de máximo agradecimiento "Quiero expresar en primer lugar lo honrado y agradecido que me siento por la oportunidad que me brinda este precioso país al que hoy ya siento como un hogar. Me gustaría dar las gracias a la Federación Húngara por pensar en mí para liderar la selección nacional U20, es un voto de confianza que valoro enormemente, y asumo la responsabilidad con dedicación y determinación. Este nuevo capítulo en mi carrera es un desafío emocionante, y estoy totalmente comprometido a dar lo mejor de mí para llevar a la selección a nuevos logros y éxitos. Estoy ansioso por contribuir al crecimiento y desarrollo del baloncesto húngaro. Me siento profundamente agradecido a mi club, Soproni Sportiskola, a todas las personas que lo forman y a todos los jugadores que han seguido mi liderazgo estos últimos años, quienes han sido fundamentales en mi proceso evolutivo como entrenador”.

Con raíces profundas en Alicante, el ténico es reconocido en su tierra natal por su apasionada dedicación al baloncesto y su capacidad para impactar positivamente en los jugadores. Su influencia se ha extendido a través de las canteras de Lucentum, Benidorm o Albufereta, entre otras, y su liderazgo destacado en el proyecto del baloncesto en el colegio Jesuitas durante más de 10 años.