Hace exactamente un año andaba yo escribiendo mis crónicas lucentinas desde la Gran Manzana. La beca de la Comisión Europea me permitía alejarme de Alicante unos meses para trabajar en la Universidad de Columbia, aquella que recibió a Lorca hace casi un siglo. La casualidad quiso que el Carnegie Hall, uno de los mejores auditorios del mundo, buscara voluntarios para la nueva temporada musical, así que me presenté sin dudarlo y tuve la fortuna de que me seleccionaran para un turno semanal en el mostrador de información. Allí estuve varios meses cada martes con Risa Beth, una señora de 77 años que había nacido en el Bronx y con la que tenía las mejores conversaciones sobre lo divino y lo humano.

Esa temporada fue muy comentado el concierto que la fabulosa pianista Yuja Wang había preparado: tocaría los cuatro conciertos de piano de Rachmaninoff y su famosa rapsodia en una sesión maratoniana de casi cuatro horas de música. Las entradas estaban agotadísimas. Aquel iba a ser un evento único, un derroche de talento que nadie quería perderse. Lo que no se podían imaginar era que, a mitad del segundo concierto, a un espectador le iba a dar un infarto y se desplomaría en su asiento. Imagínense el susto. La inmensa suerte fue que, justamente en el asiento de al lado, estaba disfrutando del concierto uno de los mejores cardiólogos de Manhattan, que lo asistió en cuanto se dio cuenta. El señor fue trasladado al hospital y finalmente se recuperó. Fue una historia con final feliz. El director del Carnegie Hall, Clive Gillinson, le regaló un abono para la temporada siguiente. En la cena homenaje que tuvimos los voluntarios de ese año, Gillinson contaba orgulloso que el Carnegie había demostrado ser un auditorio a prueba de infartos. Y que si te tenía que dar un infarto en Nueva York, mejor que fuera en el Carnegie Hall. Esta temporada que estoy de vuelta en Alicante, hay un lugar que tiene muchas papeletas para el infarto. Cuántos finales apretados hemos vivido en el Pedro Ferrándiz, cuántas canastas en el último segundo, cuántos triunfos imposibles nos han levantado del asiento cuando parecía que el corazón se nos salía por la boca. Es otra clase de emociones la que despierta el Lucentum en acción, y el partido del viernes frente a Cáceres será una prueba más. Tenemos mono de baloncesto después del parón de Copa, pero la sequía llega a su fin. Preparen el desfibrilador, pero no sufran. Como aquel espectador de Yuja Wang en el Carnegie Hall, a mi lado en la grada se sienta una médica. El Pedro Ferrándiz será, una noche más, un pabellón a prueba de infartos.