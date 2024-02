El técnico del Alcoyano, Vicente Parras, aseguró que no sería una sorpresa para él que el Murcia optara este sábado por un planteamiento defensivo en su visita a El Collao, algo que dijo que es muy habitual en sus partidos como local. "No es algo que me sorprendería, en los cinco años que llevo en el banquillo del Alcoyano un 90% de los equipos han venido a El Collao dando por bueno el punto inicial, incluso los más ofensivos han quitado a sus jugadores de ataque para poner a otros más grandes y defensivos", explica Parras.

Del Murcia dijo que esta campaña compite bien y hace "las cosas" que dan puntos "en esta categoría", entre las que está la seguridad defensiva. "Tiene claro que debe dejar su portería a cero, puesto que arriba tiene individualidades que en cualquier momento te la pueden liar", afirma. Sin embargo, se muestra tranquilo por el rendimiento de su equipo en las ultimas semanas y que incluye tres triunfos seguidos en casa, donde está ofreciendo su mejor versión. El Alcoyano no gana en El Collao al Real Murcia desde 1995 Rendimiento "Lo que más confianza me da es el rendimiento que estamos demostrando. Hace un mes estábamos en apuros y hace tres partidos habríamos perdido el partido del Algeciras. Demostramos carácter, tener físico y también respuestas futbolísticas. Ahora estamos compitiendo bien", recuerda. Parras cree que no es el momento de mirar más allá de corto o a medio plazo con un horizonte en el que aparecen rivales como Málaga y Castellón en casa y fuera visitas a Melilla y al campo del Atlético Madrid B. Ambiciosos "No me gusta hacer cuentas, es una cosa más de los aficionados. Mi trabajo es pedir al equipo que sea ambicioso. Va a ser un mes muy exigente para nosotros pero tengo la confianza de que estamos en un buen momento. Es la ocasión de demostrar nuestro nivel y ver dónde puede estar el equipo a final de temporada", concreta. Parras aseguró que su equipo tiene margen de confianza para seguir creciendo y puso el ejemplo del partido de hace dos semanas en casa frente al Recreativo de Huelva. "Esa es la línea que queremos, dimos un nivel altísimo, fuimos consistentes y si volvemos a jugar igual va a ser muy difícil que se nos escape algún punto en casa", desliza para finalizar.