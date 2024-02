Un gol a falta de cinco segundos para la conclusión del partido, al aprovechar la pivote neerlandensa Pipy Wolfs un rechace tras un lanzamiento de Danila So Delgado, ha permitido al AtticGo Balonmano Elche sumar un importante punto, en la pista del gran favorito Súper Amara Bera Bera, que le permite mantener el primer puesto de la Liga Guerreras-Iberdrola. Además, las guerreras franjiverdes son, ahora, líderes en solitarias tras el tropiezo de Costa del Sol Málaga, segundo clasificado, en la cancha del Caja Rural Aula Valladolid. Las donostiarras se podrían haber situado primeras en caso de haber ganado a las ilicitanas y con el empate siguen terceras.

El encuentro, como se preveía, ha resultado muy igualado. El conjunto vasco ha comenzado mejor y a los 15 minutos tenía cuatro goles de ventaja (10-6). Pero el equipo de Joaquín Rocamora nunca se rinde y ha sabido reaccionar, en la recta final del primer tiempo, para llegar al descanso con empate en el marcador (16-16).

En el segundo tiempo, a base de una buena defensa y saber atacar la defensa abierta del Bera Bera, el AtticGo Elche ha remontado el encuentro. Las guerreras franjiverdes han tenido ventajas de hasta tres goles y la posibilidad de ponerse a cuatro. La donostiarras no estaban dispuestas a que las ilicitanas profanasen su pista y en la recta final del choque ha igualado el marcador, incluso se han puesto por delante en el último minuto (27-26).

Pero las pupilas de Joaquín Rocamora no habían dicho la última palabra. El técnico oriolano ha pedido tiempo muerto para explicar el último ataque. Danila So Delgada, la máxima goleadora del AtticGo se ha jugado el lanzamiento, no ha acertado con la portería y Pipy Wolfs, la más lista de la clase, ha recogido el rechace y ha marcado el empate a 27, a falta de cinco segundos. El electrónico ya no se ha movido y el punto sabe a gloria para el AtticGo Elche, todo lo contrario que para el Bera Bera.

Ahora, las guerreras franjiverdes aparcarán la Liga durante una semana para centrarse en el partido de ida de la eliminatoria de los cuartos de final de la EHF European Cup, que le medirá el próximo domingo 18 de febrero, a las 12 del mediodía, en el pabellón Esperanza Lag, al WHC Skopje de Macedonia.

El equipo de Joaquín Rocamora se mantiene vivo en las tres competiciones: Liga, Copa y Europa y sigue soñando con levantar un título esta temporada.

FICHA TÉCNICA:

SÚPER AMARA BERA BERA: Alice Da Silva, Maddi Aalla, Estrher Arrojería (2), Mariane Oliveira (1), Emma Boada, Alba Menéndez, Laura Hernández (1), Malena Cavo (6), Maitane Echeverria (2), Elke Karsten (7), Lyndie Tchaptchet (2), June Loidi, Anne Erauskin (4), Lydia Blanco, Guiliana Gavilán (1), Carmen Arroyo (1)

ATTICGO ELCHE: Nicole Morales, Marisol Carratu, Katia Zhukova, Tessa Van Zijl (5), Lisa Oppedal (2), Patricia Méndez (2), Nuria Andreu, Danila So Delgado (6), Clara Gascó (2), María Flores, Zaira Benítez (1), María Carrillo, Pipy Wolfs (1), Paola Bernabé (3), Alexandra Do Nascimento (5) y Kelly Rosa.

MARCADOR CADA 5 MINUTOS: 2-1, 6-2, 10-6, 12-10, 13-12, 16-16 (descanso) 19-18, 19.21, 21-23, 23-24, 25-26 y 27-27 (final).

ÁRBITROS: Raúl Oyarzun y Aritz Zaragueta

PABELLÓN: Anoeta de San Sebastián, ante unos 700 espectadores.

RESULTADOS JORNADA 17:

Rocasa Gran Canaria-ELDA PRESTIGIO 35-27

Kh-7 Granollers-Mecalia Atlético Guardés 31-22

Caja Rural Aula Valladolid-Costa del Sol Málaga 33-21

Lobas Global Atac Oviedo-Conservas Orbe Rubensa Porriño 26-31

Motive.co Gijón La Calzada-Replesa Beti Onak 21-25

Súper Amara Bera Bera-ATTICGO ELCHE 27-27

CLASIFICACIÓN:

1- ATTICGO ELCHE 27

2-Costa del Sol Málaga 26

3-Súper Amara Bera Bera 26

4-Caja Rural Aula Valladolid 25

5-Conservas Orbe Rubensa Porriño 23

6-Mecalia Atlético Guardés 22

7-KH-7 Granollers 20

8-Rocasa Gran Canaria 13

9-Replesa Beti Onak 12

10-ELDA PRESTIGIO 6

11-Motive.co La Calzada Gijón 2

12-Lobas Global Atac Oviedo 2