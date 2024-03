El Orihuela pretende dar un salto hacia la promoción en su visita a La Unión

El Orihuela llega este domingo (11.30 horas) a La Unión con el objetivo de mantener su buena dinámica y dar el salto a la zona de promoción de ascenso en el grupo 4 de Segunda Federación.

Sergi Guilló, entrenador del Orihuela, advirtió que el campo de La Unión es "muy complicado porque defiende bien y tendremos que saber dónde está el riesgo y el beneficio para sacar el partido adelante y mantener la dinámica".

El técnico del conjunto amarillo recordó que su equipo cada vez defiende "mejor" y en La Unión espera un partido "que lo podemos ganar en la transición y el balón parado, pero lo podemos perder por lo mismo así que tendremos que estar muy concentrados".

Seis victorias en nueve partidos

Sergi Guilló, después de que el Orihuela haya ganado seis de los últimos nueve partidos y esté situado a un punto de la promoción de ascenso, señaló que "no es fácil tener una racha tan buena como la que llevamos, pero no me sorprende porque ahora estamos dónde tenemos que estar. Quedan diez partidos y son los que realmente cuentan".

Pallarés, capitán del Orihuela / Orihuela CF

El Orihuela cuenta con varias ausencias para desplazarse a La Unión, entre ellas la del defensa Mendi por sanción, mientras Booker tampoco viaja por lesión y Juanma es duda

Así, el Orihuela podría alinear de inicio a Aitor Arias, Marc Sirera, Espejo, Escobar, Goyo Medina, Kamal, Brian Pallarés, De las Cuevas, Bellari, Juanmi Callejón y Revilla.