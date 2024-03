En los meses previos al combate ante Volkanovski, levantó curiosidad un gesto de Ilia Topuria. Más bien, se trataba de un símbolo: una rosa, una simple flor que el luchador hispano-georgiano ha transformado en una marca que sella la sentencia de sus rivales, que queda depositada en el centro del octágono tras vencerlos, una señal de rendición ante «El Matador». Cuando se anunció el combate por el cinturón ante el ex campeón australiano, Topuria publicó un corto titulado «La decimoquinta rosa» en el que dejaba entrever que Alexander Volkanovski iba a ser su siguiente víctima.

Lo ocurrido aquel 17 de febrero en Anaheim ya es historia de las artes marciales mixtas: Ilia Topuria noqueó al que hasta entonces era el campeón invicto e indiscutido del peso pluma. Fue su propio hijo el que le entregó la rosa en una imagen que se tornó icónica.

En la división del peso pluma, Alexander Volkanovski había, literalmente, limpiado la división, por lo que la victoria del luchador afincado en Alicante ha dado un vuelco a todo el peso pluma de la UFC. Sabido es que la próxima vez que Topuria suba a un octágono será en el remozado Santiago Bernabéu, y al nuevo campeón le están empezando a «llover» retadores que se quieren medir a él en su primera defensa del título, pero, ¿quién verá de cerca la decimosexta rosa?

Son varios los candidatos que se han postulado para retar al luchador de moda y campeón de la división de las 145 libras (65 kg) y éste tampoco se ha quedado callado y ha respondido a varios de sus desafiantes en las recientes entrevistas que ha realizado al volver a España, tanto a Pablo Motos en «El Hormiguero» como a Castaño en «El Partidazo de Cope».

El primero es Sean O’Malley. El campeón de las 135 libras lleva meses expresando su deseo de luchar contra un Topuria que también ha mostrado interés en esta pelea siempre que sea en España.

Sean O’Malley defendió su cinturón la madrugada del sábado pasado con una actuación magistral frente al ecuatoriano Marlon «Chito» Vera, que incluso fue aplaudida por el mismo Ilia en redes sociales. Pese a esto, la posibilidad de que el combate entre los dos campeones se dé ha ido diluyéndose poco a poco tras las declaraciones de Dana White y el mismo Topuria. El presidente de la UFC declaró que no le gustaba que los campeones busquen el doble cinturón sin haber defendido su cinturón en su propio peso. Por su parte, Ilia declaró en su cuenta de X que O’Malley tendrá que vencer antes al primer contendiente al título del peso gallo, Merab Dvalishvili, amigo personal de Ilia, que ya está a la espera de una oportunidad por el cinturón.

En cuanto a la división del peso pluma, la situación es la siguiente: La opción de Yair Rodríguez está completamente descartada. El luchador mexicano se enfrentó a Brian Ortega en el evento de la UFC en México hace un par de semanas y salió derrotado por sumisión en el segundo asalto, circunstancia que coloca a su verdugo, Ortega, en la conversación. Yair llevaba meses diciendo que si Ilia ganaba iba a ir a por él y le iba a arrebatar el cinturón en España frente a su gente, pero su reciente derrota lo ha alejado de esta oportunidad.

Por otra parte, también ha aparecido el nombre de Max Holloway. El ex campeón, destronado por Volkanovski en 2019, es ahora mismo uno de los nombres que más suenan como rival de Ilia Topuria, pese a que peleará en el UFC 300 contra Justin Gaethje por el cinturón del BMF en la división del peso ligero.

Otra opción que ha aparecido es el ruso Movsar Evloev, que posee un récord invicto de 18-0 y ya se ha pronunciado en redes sociales. El problema con Evloev reside en que todos sus combates dentro de la compañía los ha ganado por decisión de los jueces, nunca ha sido capaz de finalizar, y en la UFC (que no deja de ser un negocio), aparte de ser un buen luchador, tienes que vender tus peleas.

Con ello, Movsar se presenta como un luchador con un increíble potencial, pero con serios problemas a la hora de venderse al espectador.

Después de las declaraciones de Dana White acerca del posible combate con O’Malley en España, aclarando que veía ese combate como una opción inviable para él, al menos por el momento, se ha empezado a rumorear la posible revancha con Alexander Volkanovski, quien ya declaró tras su derrota que su siguiente combate sería de nuevo por el cinturón.

Topuria manifestó que no le quería dar otra oportunidad, que era el inicio de una nueva era dentro del peso pluma, pero lo cierto es que un ex campeón con 5 defensas del cinturón y una trayectoria que no debe ser manchada por sus últimas derrotas ante Islam Makhachev e Ilia Topuria puede merecer una revancha. De todos modos, al australiano le esperan unos largos meses de recuperación, pues ya acumula 2 nocauts seguidos y no es conveniente para él volver al octágono tan pronto.

Todo son incógnitas y especulaciones alrededor del nuevo campeón del peso pluma que, tras su victoria, se colocó el nº5 en la lista de la división Libra por Libra y que ya disfruta en Alicante del cinturón con el que tanto soñó durante años. Su regreso al país y a la ciudad que lo vio crecer como luchador es comparable al de un rey que retorna victorioso de la guerra. No sabemos quién será la decimosexta rosa de «El Matador», pero sí podemos afirmar casi con total seguridad que esa rosa lucirá en el centro de Chamartín, e Ilia Topuria tendrá a un país a su espalda que lo alentará hasta el último sonido de la campana.