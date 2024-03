Veinte segundos de sanción para Alonso en Australia

Fernando Alonso ha sido penalizado con 20 segundos tras el GP de Australia por posible conducción temeraria, según los comisarios de la FIA tras investigar su implicación en el accidente de George Russell. El asturiano cae de la sexta a la octava plaza, por detrás de Lance Stroll y Yuki Tsunoda. La sanción también le resta 3 puntos en su licencia.

Alonso defendía el sexto puesto en Albert Park ante Russell, que le perseguía en los compases finales de la carrera y estaba muy cerca, con neumáticos nuevos. La FIA ha investigado un posible ‘break test’ del asturiano en la curva 6 durante la penúltima vuelta , cuando Russell ha sufrido un fuerte accidente

Fernando ha revelado que ha tenido problemas con el despliegue de la batería durante el tramo final de la carrera y que estaba centrado en lo que tenía por delante, pero sus argumentos no han convencido a los comisarios.

"Estaba centrado en lo que tenía delante de mí y no detrás. Tenía algunos problemas durante las últimas 15 vueltas en el despliegue de la batería, así que, sin duda, estaba sufriendo un poco en la última parte de la carrera. No puedo centrarme en los coches que tengo detrás, él está bien, aparentemente, ya lo he visto",

Russell ha dado otra versión: "Mi toma es que me he ido fuera y estaba medio segundo por detrás de Fernando. Está claro que él ha frenado 100 metros antes de la curva, de repente, estaba en su caja de cambios y luego, ha vuelto al acelerador para hacer la curva de la misma forma. Ya hemos visto los datos, no le quiero acusar de nada, ya veremos lo que ocurre. No sé si tenía un problema o no, es algo extraño en este tipo de circunstancias. No lo esperaba, me ha pillado por sorpresa y lo que viene después, sólo es cosa mía".

La decisión de la FIA

El fallo de la FIA culpa a Alonso del accidente de Russell, "tras escuchar a los dos pilotos y a los representantes de sus equipos y revisar los datos del sistema de posicionamiento/comisarios, vídeo, telemetría, radio del equipo, pruebas de vídeo on board y la telemetría suministrada por ambos equipos".

Esto es lo que dice el comunicado:

"La telemetría muestra que Alonso levantó el pie algo más de 100 metros antes de lo que lo había hecho nunca al entrar en esa curva durante la carrera. También frenó muy ligeramente en un punto en el que normalmente no frenaba (aunque la cantidad de frenada fue tan pequeña que no fue la razón principal por la que su coche se ralentizó) y redujo la marcha en un punto en el que normalmente nunca la reducía. Luego volvió a subir de marcha y aceleró hasta la curva antes de levantar de nuevo para tomarla. Alonso explicó que, aunque su plan era frenar antes, se equivocó un poco y tuvo que dar pasos adicionales para recuperar la velocidad. No obstante, esta maniobra creó una velocidad de cierre considerable e inusual entre los coches".

"Al considerar el asunto, los comisarios se centraron únicamente en la redacción del reglamento, que dice: "En ningún momento podrá conducirse un coche innecesariamente despacio, de forma errática o de una manera que pueda considerarse potencialmente peligrosa para otros conductores o cualquier otra persona". (Art 33.4)".

"Concretamente, en este caso, los comisarios no han tenido en cuenta las consecuencias del accidente. Además, los comisarios consideraron que no tienen suficiente información para determinar si la maniobra de Alonso tenía la intención de causar problemas a Russell, o si como él declaró a los comisarios que simplemente estaba tratando de conseguir una mejor salida".

"¿Debería Alonso tener derecho a intentar una aproximación diferente a la curva? - Sí.".

"¿Debería Alonso ser responsable del aire sucio, que en última instancia causó el incidente? No.".

"Sin embargo, ¿decidió hacer algo, con la intención que fuera, que era extraordinario, es decir, levantar, frenar, reducir de marcha y todos los demás elementos de la maniobra más de 100 metros antes que antes, y mucho más de lo necesario para simplemente reducir antes la velocidad para la curva? - Sí, según su propio relato del incidente, lo hizo, y en opinión de los comisarios, al hacer estas cosas, condujo de una manera que era, como mínimo, "potencialmente peligrosa", dada la naturaleza de alta velocidad de ese punto de la pista".

"Esta temporada, las directrices de penalización de la FIA para la Fórmula 1, incluida esta infracción, se han reajustado y han aumentado a una penalización de 10 segundos. Además, cuando existe alguna circunstancia agravante, se considera la posibilidad de imponer una sanción de 'Drive Through'. En este caso, consideramos que el hecho de que Alonso decidiera realizar una maniobra inusual en ese momento es una circunstancia agravante, y no un simple error".

"Por lo tanto, los comisarios ordenan una penalización de drive through, que se convertirá en 20 segundos añadidos al tiempo transcurrido del coche 14, junto con tres puntos de penalización. Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios Deportivos, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables".

"Las decisiones de los comisarios se toman independientemente de la FIA y se basan únicamente en los reglamentos pertinentes, las directrices y las pruebas presentadas".