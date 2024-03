Sergi Guilló: «El proyecto del Orihuela va a dar mucho que hablar en el futuro»

A Sergi Guilló (Elche, 1991) le va lo de vivir deprisa. A los 21 años vivió un doble ascenso histórico en el club de su ciudad. A los 26 se tuvo que retirar por culpa de una lesión de rodilla. Y a los 31 aceptó el reto de entrenar al Orihuela, al que cogió en diciembre en puestos de promoción de descenso y al que 13 partidos después ya tiene cuarto, en zona de «play-off» y con la euforia desatada por el sueño del ascenso a Primera RFEF.

En este periodo, su Orihuela es el mejor equipo del grupo 4 de Segunda RFEF, con 28 puntos (solo una derrota), tres más que los sumados por Sevilla Atlético y Yeclano, las dos escuadras que se van a jugar el ascenso directo. Una charla con él demuestra que nada es casualidad y que Guilló cumple con el perfil de entrenador JASP (joven aunque sobradamente preparado).

Pregunta.- La trayectoria de su Orihuela invita a un final de temporada optimista...

Respuesta.- Pues sí. No podemos tampoco despistarnos más de la cuenta porque estamos muchos equipos en pocos puntos. Va a estar la cosa entre cinco o seis equipos, pero solo hay dos o tres puntos de diferencia de salirte o no de zona de «play-off». Con los jugadores hablo que a nosotros nos ha llevado ahí arriba el hecho de ir poniendo metas poco a poco, de no mirar hacia abajo sino hacia arriba y ahora que hemos llegado no podemos mirar hacia abajo con el canguelo.

O sea que toca pelear por el «play-off».

Creo que tenemos que tener la ambición, sin ser prepotentes sino ambiciosos, de quedar lo más arriba posible porque además en un «play-off» quedar tercero, cuarto, quinto o segundo tiene diferencia, sobre todo por los empates en las prórrogas. Pero no damos nada por hecho porque hay muchísima igualdad.

¿Cómo ve este tramo final de Liga?

Es cierto que a nosotros nos queda un enfrentamiento directo, la semana que viene contra el Estepona, pero el resto tienen que jugar entre todos. Hay mucho mucho enfrentamiento directo. Nosotros jugamos contra equipos de abajo, que va a ser súper complicado. De hecho esta semana tenemos un partido contra el Manchego súper complicado, ya que llevan ocho partidos sin perder, y todos los rivales que nos quedan se van a jugar algo.

¿Puede el Orihuela ser un equipo con menos presión al venir de abajo y haber cumplido ya el objetivo de la permanencia?

Bueno, yo no he notado nunca la presión al jugador a no mostrarse. Yo siempre he premiado el atrevimiento y no he castigado el error porque prefiero que el jugador se equivoque haciendo las cosas que trabajamos. No he notado nunca en el jugador el hecho de no mostrarse o de ir cohibido. Nosotros ha habido partidos que hemos jugado peor, otros que hemos arriesgado más, en otros menos, pero nunca he sentido eso en el jugador. Si acabamos cumpliendo el reto de meternos en el «play-off» seremos peligrosos porque nos hemos convertido en un equipo muy sólido que encaja muy pocos goles, que defendemos bastante bien, que cuando somos capaces de presionar en campo contrario a los rivales les cuesta mostrar su mejor nivel y a nivel de juego variamos bastante el registro por el nivel y las características de los jugadores... Tenemos tres delanteros y cada uno es diferente. Cuando hemos tenido que enlazar más pases, los hemos enlazado. Y hay otros momentos que porque nos enfrentamos a un rival que presiona bien, hemos cambiado.

¿Cuanta importancia le da al rival en la preparación del partido?

Pues me suelo fijar mucho en lo que hace el rival para saber cómo jugar. Entonces elegimos nuestras armas. Por eso creo que no somos un rival fácil. Una buena característica mía y del cuerpo técnico es esa, que sabemos adaptarnos a lo que creemos que nos va a llevar a ganar el partido y no nos pillamos los dedos en decir que tenemos que ser fieles a nosotros mismos y sacar todas las veces el balón jugado. A lo mejor tenemos un delantero de 1’90 y el central derecho mide 1’70, es un ejemplo exagerado, y ahí está la solución para salir de presión, ahorrarte algún riesgo y estar en campo rival. Eso lo estudiamos, lo analizamos y creo que hemos ido cambiando según el partido.

¿Cómo llega al Orihuela?

Yo estuve hace dos años como segundo entrenador y había entrenado a Toché, que era el director deportivo, y he guardado buena relación con él. Óscar Sánchez, que era el entrenador, había sido mi segundo entrenador en el Murcia cuando yo era futbolista y hablábamos bastante de fútbol. Antes de firmar con el Orihuela me había reunido con algún club y con Luis Vicente, que había entrado como director general, había tenido contacto porque le había salido un proyecto en el extranjero. Ahí tuve alguna conversación con Luis y se unió la casualidad de que se unió al Orihuela. Me llamaron los tres (Luis Vicente, Óscar Sánchez y Toché) para contar conmigo como segundo. Me sentí querido y bueno, es cierto que yo quería entrenar porque estaba cerca de poder entrar en algún equipo de la categoría, pero si tenía que ser segundo entrenador, pues la verdad que a Óscar lo admiraba mucho por la forma de jugar. Luego se dio una situación inesperada porque tomaron la decisión de prescindir de Óscar, quedaba solo un partido para Navidad y me dieron a mí la oportunidad.

¿O sea que en principio era un interino?

No lo sé. Es cierto que después de ganar ese partido se tomó la decisión. Cuando jugamos ese partido no sé con 100% seguridad si me voy a quedar como entrenador, pero sí que me dicen que confían en mí. Luego ya me garantizaron que iba a ser el entrenador y a partir de ahí hemos ido creciendo y hemos cogido una racha muy buena.

¿El problema era más futbolístico o mental?

Creo que era una mezcla de todo. Y entramos en un bucle de estos que sales ganando un partido casi sin querer. El Orihuela era un equipo que jugaba muy bien con balón, incluso el año pasado en Tercera RFEF era uno de los equipos que mejor trataba el balón, con mucho juego asociativo. Pero tenían una sangría en cuanto a goles porque llevaban 24 goles encajados cuando cuando cogimos el equipo y eso tenía claro que era algo mejorar pronto. Cuando te metes en esa dinámica mala cuesta mucho ganar partidos, aún haciendo muchas cosas bien. Al Orihuela cualquier error le castigaba de forma grande.

El equipo sería líder contando los partidos desde su llegada. ¿Dónde ha estado ese cambio de chip?

Las primeras palabras que le dije a la gente fue que tenían que creer en ellos mismos, en el sentido de que son muy buenos jugadores, de mostrar su mejor versión. Mi objetivo era contagiarles esa pasión con la que yo vivo el fútbol y la verdad es que el primer partido lo ganamos con bastante fortuna, pero se dio esa victoria que hablábamos antes, a veces una victoria lo cambia todo. Encima tuvimos el periodo de Navidad, que te viene muy bien para entrenar más. Y a partir de darle fiabilidad al equipo, sobre todo defensiva, creo que fuimos dando pasos. Más allá de lo futbolístico o de lo técnico hice mucho hincapié en el tema mental, en hacerles creer que de verdad son buenos y que tienen que demostrarlo. Y que lo van a demostrar porque no hay que hacer nada extraño, sino simplemente salir al campo y jugar como como saben hacerlo. Creo que desde ahí me he ido ganando la confianza de todos.

Sergi Guilló, durante un partido del Orihuela / OCF

¿Cómo nota el ambiente en torno al club?

Bueno. Lo primero es que el proyecto es muy serio y en estas categorías no siempre te encuentras gente seria y preparada. Nunca hay problema de pagos y eso da mucha estabilidad al jugador. Ahora, en esta racha de euforia, nosotros tenemos que controlarla, pero la afición que tenga la euforia que tenga que tener. Cada partido que jugamos en casa es un ambientazo y fuera hemos tenido una racha de desplazamientos cortos y siempre ha venido gente: 200 ó 300 personas, a lo mejor 100 cuando han sido un pelín más largos. Siempre es bonito girarte y ver gente de amarillo. Hay una comunión muy buena con la gente.

¿Cómo se maneja un entrenador tan joven en un vestuario?

Lo primero es que yo confío mucho en mí, en el sentido de mis conocimientos, de mi forma de entrenar, de mi forma de expresarme. Y creo que si vas con un mensaje cohibido ante cualquier jugador que ha sido tanto como Miguel de las Cuevas, Juanmi Callejón o Florian te comen. Ellos han visto que por mensaje, por la forma de hablar y sobre todo por el conocimiento que preparamos un partido y suceden cosas que les estamos diciendo. Entonces el jugador va creando confianza en ti. Aparte de que no son ese tipo de jugador veterano que te crean un problema si un día no juegan o los tienes que cambiar. Son muy buena gente.

¿Siempre tuvo claro que sería entrenador?

Sí. Como jugador tenía esa capacidad de liderazgo, hablaba mucho en el campo, dirigiendo a los compañeros y siempre me decían que sería entrenador. Empecé a entrenar niños, con los cursos de entrenador y siempre tuve claro que me iba a dedicar a esto.

Quizás no tan pronto...

Ojalá no fuese entrenador ahora y estuviese jugando porque la lesión de la rodilla que me retiró me hizo mucho daño, también a nivel mental. Para mí el fútbol lo era todo. Pero bueno, encontré este camino que la verdad es que me apasiona.

¿Cómo asimila un futbolista la retirada a los 26 años?

Fue una época muy dura porque encima yo nunca me había lesionado de gravedad. En el Murcia primero me rompí la rodilla derecha, menisco interno. Fueron seis o siete semanas, me quitaron un trozo y pude jugar. Luego me rompí la izquierda, tenía las mismas molestias, pero estábamos a punto de jugar el «play-off». Y arriesgué. Sabía que me tenía que operar en acabar la temporada y la desgracia fue que después de esa operación me quedo sin equipo. Creo que si hubiese tenido un equipo y una persona en el día a día constantemente que te estuviese recuperando, sin prisa por volver… Creo que me precipité a la hora de firmar en Linares porque solo habían pasado tres meses, pero bueno, me decían que no iba a ser mucho más largo. Cuando llegué allí, con la esperanza de estar preparado en un mes, nunca tuve buenas sensaciones. Volví a operarme, se me infectó, tuve que pasar por quirófano otra vez y fue duro porque lo intenté... En total fueron 18 ó 19 meses y una lesión en la que hay días que te ves muy cerca y a los dos días vas a intentarlo y ves que no estás, lo que supone un golpe anímico muy fuerte. Me costó mucho, me dolió a mí, a mi familia, sobre todo a mi madre. La verdad es que fue bastante jodido.

Y le llama el Elche...

Tuve la suerte de que Jesús García me dio la oportunidad de entrar rápido en la cantera del Elche. Le fui cogiendo el gusanillo sin estar preparado. El año siguiente tuve un año muy bonito con el Cadete, que tenía un equipazo. Luego subí al Juvenil y llegó el Covid-19, terminándose la temporada. El proceso fue complicado, pero gracias a que pasó poco tiempo me hizo curarme poco a poco y apasionarme por el banquillo. Creo que sobre todo ese segundo año me dio mucha moral y muchas ganas de dedicarme a esto en serio.

¿Qué entrenadores serían tus referentes?

Como jugador el que mejor rendimiento me sacó fue fue Vicente Mir. Y eso que no me quería al empezar la temporada. Luego Aira, en el Murcia, porque es un entrenador que está muy preparado. Y Fran Escribá porque fue el que me que me hizo debutar y formar parte de ese año que fue el de los récords. A nivel elite está claro que Guardiola es el mejor, el que lo ha cambiado todo. De los más terrenales me gustan muchos: Klopp, Míchel tiene un mérito enorme, García Pimienta, Bordalás porque me parece que le planta cara a cualquier rival... Me encanta el Inter de Inzaghi, me parece que es uno de los mejores equipos de Europa.

En «play-off» podría enfrentarse al Hércules...

Una final contra el Hércules nos motivaría, pero eso es soñar mucho. Ahora mismo no me gusta hablar de algo tan lejano porque nos queda muchísimo, pero bueno, es un escenario que sería muy bonito, claro. Encima serían enfrentamientos cercanos y toda la afición podría desplazarse, sería un ambiente muy bonito. Ojalá sea contra el Hércules o contra quien sea, pero que juguemos el «play-off».

¿Y dónde se ve en el futuro?

Ahora mismo estoy en el Orihuela encantado, por la confianza que hay, por la gente que nos rodea y ojalá pueda pueda estar mucho tiempo porque es un sitio donde te ponen las cosas muy fáciles y se trabaja muy a gusto. Es un club que está en pleno crecimiento. Creo que se va a hablar en serio del Orihuela, a mí me resta recordando un poquito al Eldense. Ojalá sea este, pero si no creo que los siguientes años el proyecto en Orihuela va a ser para para ascender.

.