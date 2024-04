El gran hito del deporte alcoyano

El próximo verano París será el centro de atención de todo el deporte mundial por la celebración de los juegos olímpicos, uno de los acontecimientos con mayor proyección internacional. Y desde la localidad alicantina de Alcoy estarán muy atentos, porque dos de sus conciudadanos: Néstor Abad y Laura Casabuena representarán a España en la competición de gimnasia artística.

Un gran hito del que puede presumir el deporte alcoyano, porque será raro encontrar una ciudad en todo el mundo con apenas 60.000 habitantes que cuente con dos olímpicos.

Para Néstor Abad no será una novedad. El veterano gimnasta de 31 años es un habitual en europeos, mundiales y también estuvo presente en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y en Tokio 2020, que se celebraron en 2021 por la pandemia del Covid-19. El pasado mes de octubre, en el Campeonato del Mundo celebrado en Amberes (Bélgica) logró, con el equipo nacional español, la clasificación para París 2024.

Néstor Abad celebra un buen ejercicio con la selección española / PROYECTO FER

El gimnasta de Alcoy disfrutará de su tercera y última olimpiada, con la que, prácticamente, pondrá punto y final a su carrera deportiva.

Néstor Abad estará acompañado por su paisana Laura Casabuena, que está intentando seguir sus pasos y debutará, a sus 18 años, en unos juegos olímpicos.

Casabuena consiguió su clasificación el pasado sábado en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Doha (Qatar), donde terminó quinta en la prueba de barra fija y el pase para estar presente en el acontecimiento con el que siempre sueña cualquier deportista. La joven gimnasta de Alcoy participará en todos los aparatos y recibirá el premio a muchos años de sacrificio.

Laura Casabuena ya cuenta con experiencia internacional. Fue Bronce en los Juegos del Mediterráneo celebrados en 2022 en Oran (Argelia) y también estuvo presente en el último Campeonato de Europa, en Turquía, en el que terminó décima; y en el Campeonato del Mundo de Liverpool, en el que finalizó en la posición número 24.

Pero unos juegos olímpicos no tienen parangón con cualquier otra competición y más en la especialidad de gimnasia, que suele ser uno de los deportes con más repercusión.

Laura Casabuena ha alcanzado el sueño de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París / PROYECTO FER

"Estoy muy feliz. Es difícil explicarlo. Emocionada, satisfecha, aliviada, sensible, ilusionada… Han pasado ya unos días, pero no me lo acabo de creer. Lo iré asimilando con el paso de las jornadas. Pero, sobre todo, con la sensación de haber logrado el objetivo por el que tanto he luchado, y que me ha obligado a un tremendo esfuerzo", ha comentado Casabuena a Proyecto FER, uno de sus principales patrocinadores.

Dentro de diez días, la joven gimnasta alcoyana participará en el Campeonato de Europa, pero quedará en un papel secundario tras lograr el billete olímpico. "Lo voy a disputar y, sobre todo, lo voy a disfrutar. Ya soy olímpica, ya tengo el billete de París en la mano, ya ha conseguido el sueño de toda una vida. Ahora, hay que prepararse a tope para esos Juegos, pero antes, está el Europeo. Quiero conseguir el mejor resultado, pero va a ser un privilegio afrontar un torneo importante sin la tensión y la presión de los últimos dos meses", asegurá la deportista de Alcoy.