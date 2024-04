Jero Cartagena: “La unión que demostramos contra el Barça es clave”

El EÓN Horneo Alicante visita este sábado 27 de abril a Club Cisne Colegio Los Sauces en busca de dos puntos que le mantengan vivo en la pelea por entrar en puestos de playoffs, en los que sí están los gallegos.

Para Jero Cartagena, el partido de este fin de semana será “bastante igualado”. “Así fue en la ida aquí en casa, en el que nos llevamos los dos puntos en los últimos minutos”, explica. “Aunque Cisne esté en la parte alta, nosotros tenemos potencial para ganarles”, asegura el joven ilicitano.

Confianza tras ganar al Barça

Potencial y confianza. Esa que el conjunto ha recuperado después de ganar el pasado sábado a Barça Atlètic (31-29) en el Pitiu Rochel. “Era una victoria que necesitábamos después de la racha que teníamos. Estábamos entrenando muy bien pero al final los resultados no se daban y en los partidos las cosas no se salían. Al final tiramos de garra y fe para lograr los dos puntos que tanto necesitábamos”, confiesa.

En cuanto a esta mala racha, Cartagena no logra encontrarle una explicación: “En el equipo no sabíamos porque no salían las cosas en los partidos porque entrenábamos muy bien todos los días”.

Ahora, para vencer a Cisne, el jugador del EÓN Horneo Alicante tiene muy claro cuál es la clave: “tener la unión que demostramos contra Barça. Esa unión fue muy buena hasta el pitido final. Tenemos que apoyarnos. Todos fallamos y tenemos que apoyarnos para sacar el resultado positivo”.

Opciones de play-off

A tres jornadas para que finalice la fase regular de la División de Honor Plata, el EÓN Horneo Alicante aún tiene opciones de entrar en playoff y así lo destaca Cartagena: “Aunque parece que estamos en tierra de nadie, aún tenemos opciones de entrar en el playoff. Se tiene que dar una carambola, sí, pero mientras matemáticamente sea posible, por qué no soñar con ello”.

En cuanto a lo apretada que está la liga, asegura que esta igualdad le ha sorprendido: "Es mi primer año en Plata pero siempre me habían dicho que había igualdad pero no tanta como la que estoy viendo y hasta la última jornada se va a jugar todo, tanto arriba como abajo en el descenso".