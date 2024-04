El Orihuela puede asegurar en Cartagena el "play-off" de ascenso

El Orihuela visita el próximo domingo, 28 de abril a las 12:00 horas, la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer para enfrentarse al Racing de Cartagena en la penúltima jornada de Segunda Federación. El conjunto de Sergi Guilló podría sellar una plaza de promoción de ascenso a falta de un encuentro para terminar la fase regular a expensas de los resultados que obtengan Estepona y Águilas, directos perseguidores del conjunto escorpión.

Para ello, pueden darse dos posibles escenarios, el que más conviene al conjunto de la Vega Baja contempla una victoria del Orihuela, que solo ha perdido uno de los últimos cinco partidos que ha jugado como visitante, y que sus rivales directos no logren los tres puntos en sus respectivos choques.

Sin embargo, si el club amarillo no logra imponerse al Racing Cartagena, que también necesita puntuar para no descender, la plantilla de Sergi Guilló podría festejar un puesto de ascenso si el Águilas no vence y el Estepona cae derrotado.

El entrenador del conjunto oriolano ha asegurado que el equipo afronta la jornada "sin miedo" porque tienen "un reto por delante muy bonito" en el que ganar es el único escenario posible para la entidad de amarillo.

Con relación a la última derrota en Los Arcos frente al Linense (1-2), el técnico ilicitano aseguró que no van a "parar a pensar en lo que ocurrió en el último partido, el resultado ya está olvidado" y ahora su atención está puesta en el próximo encuentro.

"La gente sigue estando ilusionada"

Por este motivo, el Orihuela intenta restar presión a la situación para meterse en la promoción de ascenso, a pesar de que "la gente sigue estando ilusionada, los jugadores saben que la línea que hay que seguir es salir a ganar", según afirma Guilló.

El preparador técnico ha reconocido que el próximo rival tiene una plantilla de un alto nivel y que, a causa del peligro que generan con el juego directo y delanteros de mucha calidad, sus jugadores deben controlar especialmente las jugadas a balón parado.

La tranquilidad de depender de sí mismos

El entrenador del club oriolano insistió en el hecho de depender de ellos mismos para optar a ser un equipo de Primera Federación la próxima temporada y que "aquí puede caer cualquiera, nuestros rivales tienen partidos complicados".

En esta línea el escenario es optimista para la institución de la Vega Baja a la que podría favorecer el hecho de que el Yeclano, próximo rival del Águilas busque la victoria para no descolgarse de la lucha por el primer puesto, con el buen precedente de la primera vuelta (1-0). Por otra parte, el Estepona carga con la barrera psicológica que le suponen los malos resultados cosechados en su estadio en las últimas jornadas.

El preparador del Orihuela también destacó la importancia de la afición en estas decisivas citas: "En los desplazamientos cortos nos ha acompañado la afición y ganamos en estas salidas, es importante el papel que puedan jugar nuestros seguidores".