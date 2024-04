Rocamora: "Ojalá el partido ante Rocasa sea el menos importante de los que quedan"

El entrenador del Atticgo Elche, Joaquín Rocamora, afirmó este jueves en rueda de prensa, que ojalá que el partido del sábado ante Rocasa de la vuelta de la semifinal de la EHF Copa Europea, sea "el menos importante" de los que le esperan a su equipo hasta el final de la temporada, en referencia a su deseo de poder jugar las finales de la tres competiciones en las que pelea su equipo.

El conjunto ilicitano defenderá dos goles de renta ante el equipo canario para clasificarse, por primera vez en su historia, para una final continental.

"Nuestro objetivo es volver a ganar y ser mejores cada partido. Ojalá ganemos porque esta competición ya no la vamos a jugar el año que viene", indicó el técnico, cuyo equipo ya ha asegurado su presencia el próximo curso para la Liga Europea, la segunda competición continental.

Rocamora asumió la culpa de que su equipo, pese a la victoria en la ida, no tuviera un partido fluido, ya que indicó que le costó "transmitir" a sus jugadoras todos los problemas tácticos que planteó Rocasa.

"Creo que ya sacaron en la ida todas las variantes, pero nosotros tenemos que estar centradas en nosotras mismas. Ni las jugadoras ni yo habíamos ganado nunca en Canarias y este año ya llevamos dos victorias, aunque sufriendo", recordó el oriolano, quien dijo estar contento con la renta de dos goles, si bien precisó que "hay que mejorar".

Rocamora confió en ver el pabellón Esperanza Lag lleno y confirmó que el club cambió la hora del partido (21:00 horas) para no coincidir con el partido de fútbol entre el Elche y el Espanyol.

"Se ha retrasado para que la gente que venga del Elche feliz nos ayude. Ojalá podamos cerrar un bonito sábado", indicó el entrenador, quien aseguró que ante un partido de esta importancia no es necesario motivar a las jugadoras.

Agradecimiento a Alxandra Dos Santos

"Hay que estar centradas en ser nosotras mismas. Si lo hacemos, ya hemos demostrado que le podemos ganar a cualquiera", explicó Rocamora, quien aprovechó para darle las gracias a la brasileña Alexandra Dos Santos, que abandonará la entidad al final de la temporada, por haber ayudado al crecimiento del club.

"En estos 20 meses nos ha dado mucho más de lo que se ha visto en la pista, que ya es mucho. Ojalá pueda salir del club de la mejor manera posible, como todas las que se van", apostilló.

El entrenador, por último, calificó el calendario de la competición como "frenético y una barbaridad", ya que recordó que en las próximas dos semanas su equipo disputará partidos de la eliminatoria europea, de los play-offs por el título de la Liga Guerreras Iberdrola y la fase final de la Copa de la Reina.

Rechazar el rol de favoritas

"Los 15 días que nos vienen serán la leche. Este calendario es una barbaridad", reiteró el oriolano, quien rechazó el rol de favorito de su equipo en todas las competiciones.

"Parece que ya solo podemos perder las competiciones, cuando me parece una barbaridad ganar una con este calendario", aseguró Rocamora, quien se mostró convencido de que no se volverá a repetir una distribución de los partidos como la de esta temporada en las próximas temporadas.

Joaquín Rocamora da instrucciones desde la zona técnica del Pabellón Esperanza Lag / CBE

Por último, Rocamora elogió la figura del presidente del club, Juanjo Ávila, al recordar que bajo su mandato han llegado los éxitos, aunque le pidió un esfuerzo económico en forma de prima si el equipo logra algún título.

"Juanjo no desperdicia un euro. Si no está firmado, no gasta ni bromas. Pero si las chicas ganan tendrían que tener una recompensa y él rascarse el bolsillo", concluyó.