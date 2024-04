Aquella parecía una mañana más en la California mexicana en la que James Marshall supervisaba las obras del aserradero que estaba construyendo. Su socio, John Sutter, era propietario de un enorme fuerte para el que desde luego necesitaba la ayuda de un buen carpintero. Cerca del rancho se hallaba el río Buenaventura, cuya fuerza podrían aprovechar para la rueda hidráulica de la serrería a través de un canal. Fue exactamente allí, aquella mañana de 1848, cuando Marshall vio un objeto brillante entre las aguas. Lo cogió entre sus manos y un escalofrío le recorrió la espalda. Aquello parecía oro… ¿podría serlo? Hizo unas cuantas comprobaciones y empezó a dar gritos ante el asombro de la cuadrilla. «¡Mirad lo que he encontrado! ¡Es oro!». Sutter quiso mantener en secreto el descubrimiento, pero la noticia corrió como la pólvora de costa a costa del continente, desencadenando en los meses siguientes una ola de buscadores de oro que llegaron de todos los rincones del mundo con la esperanza de enriquecerse. Acababa de desatarse la fiebre del oro, como había ocurrido en otros momentos y lugares de la historia, que pondría patas arriba a la población local y transformaría la región para siempre.

Estas últimas semanas, 175 años después, la fiebre del oro se ha trasladado a la segunda categoría del baloncesto español. La liga está apretadísima y, a tres jornadas para el fin de la competición regular, nadie sabe contra quién jugará en los playoff. El billete para la última plaza está cotizadísimo. Leyma Coruña encabeza la LEB Oro seguido peligrosamente cerca por Tizona, San Pablo y Lleida. No pierdan de vista a ninguno de estos cuatro equipos porque el HLA Alicante se enfrentará a uno de ellos en su particular búsqueda del oro en las eliminatorias de los «play-off». El orden que ocupemos en la tabla depende de cómo afrontemos los tres encuentros que nos quedan. Este domingo viajamos a Castellón a enfrentarnos a un equipo que se juega la vida, porque su permanencia en la categoría pende de un hilo. Después nos espera Gipuzkoa en su fortín, y cerraremos la liga por todo lo alto: en casa, recibiendo a un San Pablo Burgos que podría salir directo a ACB desde el Pedro Ferrándiz o convertido en nuestro enrabietado rival para el playoff. Vienen semanas vertiginosas, llenas de emoción y resultados cruzados de punta a punta de la clasificación y de la geografía. Tómense bien la temperatura y no se asusten si sienten nerviosismo, mareo, aceleración del pulso, taquicardias inesperadas y ensoñaciones varias. Esto es la LEB Oro y la fiebre por el dorado está absolutamente desatada.