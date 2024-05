El Atticgo Elche cae en Porriño y queda contra las cuerdas en liga

Si no fuera poco el maratón de partidos que afronta el Atticgo Elche en este tramo de final, en Liga Guerreras Iberdrola las franjiverdes quedan contra las cuerdas. Un gol de Paulina Pérez en el último segundo dio el triunfo al Conservas Orbe Rubensa Porriño en la ida, en un apretadísimo duelo disputado en tierras gallegas en el que las locales tutearon a las campeonas de la fase regular y las derrotaron en el último ataque, sin opción a la reacción.

En el formato de «play-off» por el título, el Atticgo Elche ahora está obligado a ganar el partido de vuelta en el Esperanza Lag, que se disputará dentro de dos semanas (la próxima hay Copa), sea por la diferencia que sea. Si lo consigue se disputará una prórroga, con marcador a cero, y las ganadoras de ese tiempo extra obtendrán el billete para la finalísima. Es decir, las gallegas se han asegurado ya, como mínimo, ir a la mencionada prórroga en la ciudad de las palmeras.

El dramático desenlace se produjo tras una hora de intenso toma y daca entre ambos equipos. Las locales tomaron la delantera, con una inmensa Palomino bajo palos, decisiva durante todo el choque y también en los últimos instantes. El Porriño llegó a ponerse cuatro arriba aprovechando un tramo de exclusiones ilicitanas y de paradas de su guardameta. En el otro área, Morales respondía al reto de su rival, sin alcanzar sus niveles de incidencia para manteniendo en el partido a las franjiverdes.

Reacción estéril franjiverde

Entre el final del primer acto y el inicio del segundo el Atticgo Elche dibujó un parcial de 0-4 para igualar la contienda. So Delgado, el principal referente ofensivo, anotaba en porcentajes más bajos de lo habitual y Benítez se echó al equipo a sus espaldas. Las locales reaccionaron, tanto a ese arreón de las primeras de la fase regular como a otro 0-4 posterior, que parecía anunciar la escapada de las jugadoras dirigidas por Joaquín Rocamora.

Las jugadoras del Atticgo Elche se conjuran durante un tiempo muerto / CBM Elche

No fue así. El Porriño, con Prelchi, futura jugadora franjiverde, más activa que nunca y marcando un precioso tanto de vaselina, devolvió el 4-0 a sus oponentes y todo quedó listo para un final no apto para cardiacos. Ahí volvieron a hacerse enormes tanto Palomino como Morales, que regresó al encuentro tras unos minutos en pista de Carratú, con buenas prestaciones por parte de la meta argentina. Dos pérdidas de Van Zijl y Wolfs parecieron condenar al Atticgo Elche, pero su guardameta salvó la papeleta y So Delgado firmó el 26-26.

Quedaba un ataque. Porriño vació portería, se la jugó y le salió cara. A escasos segundos para la conclusión encontró a Pérez, que anotó el tanto de la gloria para las suyas sobre la bocina y un gol que pone contra las cuerdas a las guerreras franjiverdes, obligadas a ganar en casa por partida doble, primero en el tiempo reglamentario y posteriormente en la prórroga.

FICHA DEL PARTIDO

Porriño: Palomino (p), Rosalez (ps); Bono (5), Casasola (6), Campo (2), Valles (2), Santomé (2), Fernández, Barros, Samartín (2), Pérez (4), Prelchi (2), Adrielle, Castro, Bengoetxea (2) y Martínez.

Atticgo Elche: Morales (p), Carratú (ps); Zhukova (1), Agulló (1), Van Zijl (5), Oppedal, Guilabert (1), Méndez (1), Andreu, So Delgado (6), Flores (2), Benítez (3), Wolfs (3), Bernabé, Do Nascimento (3) y Moré.

Marcador cada 5’: 2-2, 5-4, 7-6, 8-7, 11-8, 13-11 (descanso); 16-14, 17-18, 18-21, 21-22, 25-25 y 27-26.

Árbitros: Luis Colmenero y Víctor Rollán. Excluyeron a Samartín, Barros (2) y Adrielle por las locales y a Bernabé (2), Flores (2) y Van Zijl por las visitantes.

Pabellón: Municipal de Porriño.

