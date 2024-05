Daniel Adriasola, presidente del Lucentum: «El Lleida se nos dio mal en la liga regular y en el ‘play-off’ tenemos que volver a ser competitivos»

Daniel Adriasola sustituyó en mayo de 2023 a Toni Gallego como presidente de la Fundación Lucentum. Después de mucho tiempo en la vicepresidencia de la entidad alicantina se ponía al frente del equipo, que durante el último año ha sufrido cambios importantes, como ha sido la integración en el Grupo Intercity.

Tras asegurar la clasificación para las eliminatorias por el ascenso, el conjunto lucentino bajó su nivel y con la derrota en el último encuentro de la liga regular, contra el San Pablo Burgos, terminó en la séptima posición de la clasificación. Y tendrá que enfrentarse a unas de sus bestias negras esta temporada, como es el Força Lleida, que le ha superado en sus dos enfrentamientos, tanto fuera como en casa.

Pero el «play-off» es distinto. La tensión y las obligaciones aumentan y, ahora, llega el momento de la verdad para el HLA Alicante y su presidente analiza la actual situación del club y del equipo de cara a esta decisiva fase de la competición.

Pregunta.- Segundo «play-off» de manera consecutivay tercero en cinco temporadas de la Fundación Lucentum, lo que demuestra la solidez del proyecto para estar arriba...

Respuesta.- La verdad es que es un dato que nos reafirma en la línea de trabajo que nos propusimos al ascender a LEB Oro en 2019. La idea era consolidarnos en la categoría y estos resultados confirman que es un objetivo conseguido.

P.- Burgos, Estudiantes, Betis, Gipuzkoa, Alicante… Todos los clubes y ciudades con pasado ACB luchando por una plaza en la «Final Four», lo que habla de la competitividad de la liga. ¿Cómo es de difícil mantenerse arriba con presupuesto y clubes tan importantes como esos?

R.- Cada año cuesta más, es cierto. Estos clubes, a los que habría que añadir al recién ascendido Leyma Coruña, tienen un potencial económico muy alto para la categoría y han hecho que el nivel aumente claramente en estos últimos años, tanto deportiva como presupuestariamente. Nosotros hemos ido creciendo mas lentamente y debemos continuar ampliando nuestra base de apoyos para poder posicionarnos mas pronto que tarde en esa línea que nos permita pelear por objetivos más ambiciosos.

Harris sube la bola durante el último partido del Lucentum / Héctor Fuentes

P.- La temporada arrancó con el club inmerso en una reestructuración importante, ¿qué balance puede hacer de este año? ¿Considera que el equipo está donde se esperaba?

R.- Hubo muchos cambios al final de la temporada pasada: de presidente, de director deportivo, de entrenador y de toda la plantilla, excepto Edu Gatell. Afortunadamente las cosas durante el año han ido consolidándose sin muchas alteraciones y la buena marcha del primer equipo ha ayudado a que tantos cambios no hayan supuesto un problema para el club. En lo deportivo pienso que debíamos haber competido mejor en los últimos partidos fuera de casa o que las chicas podían, al menos, haber llegado a la final de la fase que se jugó en Alfas del Pí. Pero esto es deporte y no siempre salen las cosas como nos hubiera gustado. Aun así, estamos en las puertas de un «play-off en el que espero que demos mucha guerra.

P.- Esta temporada se ha notado un incremento en la asistencia media de aficionados al Pedro Ferrándiz y se han recuperado imágenes de antes de la pandemia. ¿A qué considera que se debe esta mejora y cómo afecta positivamente al club?

R.- Es cierto, esta temporada todos los indicadores relacionados con el primer equipo masculino han subido de manera clara, tanto el número de abonados como el ticketing, patrocinadores o la venta de merchandising. Entiendo que hay varios factores que han influido, desde la ilusión que genera el juego y los buenos resultados que hemos conseguido en casa, a la suma de diversas iniciativas que hemos puesto en marcha para involucrar a empresas, colectivos sociales y otros clubes de baloncesto de la ciudad. Al final todo ello ha contribuido al buen aspecto que ha tenido el pabellón durante toda la temporada.

P.- ¿Qué espera del HLA Alicante en este «play-off»?

R.- Que seamos capaces de competir contra Lleida mucho mejor de lo que lo hicimos en liga regular. Ellos fueron claramente mejores en los dos partidos que jugamos y entiendo que nos debe servir de motivación para saber encontrar remedio tal y como hemos hecho con la mayoría de rivales de la liga.

P.- Hemos visto como Coruña lograba el ascenso a ACB, la pasada temporada fue Palencia. ¿Qué le falta a la Fundación Lucentum para subir ese escalón?

R.- Pues dar un paso adelante en todos los frentes, subir el apoyo social e incrementar el número de abonados, que las instituciones públicas no bajen sus aportaciones, sino justo lo contrario. Sin la contribución de HLA, Intercity y demás patrocinadores no será posible subir ese escalón, pero en mi opinión la clave del futuro del Lucentum pasa por conseguir activos tangibles que nos permitan consolidarnos en el grupo de equipos aspirantes a pelear por algún día estar en la ACB.

La afición lucentina anima en el Pedro Ferrándiz / Héctor Fuentes

P.- Esta temporada se han vivido noches mágicas en el Pedro Ferrándiz ante Estudiantes y Coruña como hacía tiempo que no se veían en el baloncesto alicantino. ¿Considera que se ha recuperado una parte fundamental de la afición y es uno de los mejores momentos?

R.- Creo que el partido contra Tizona también fue una noche a la altura de esas dos. Efectivamente, el calor y el color de las gradas esta temporada ha sido uno de los logros de los que estamos más satisfechos, creemos que es el camino sobre el que alimentar esa ilusión que nos permita seguir creciendo cada temporada con la intención de volver a pelear por estar en la élite del baloncesto.

P.- ¿Qué espera de esta eliminatoria ante Lleida?

R.- Que sea una serie larga, síntoma de haber recuperado nuestras señas de identidad contra ellos y de volver a ser competitivos contra el equipo que peor se nos ha dado en temporada regular. Ojalá podamos volver a disfrutar de tener dos partidos en nuestro pabellón y dar a nuestra gente cuantas más alegrías, mejor.

