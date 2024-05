El Atticgo Elche gana dos veces su billete para la final de la Liga Guerreras

Un ciclón llamado Atticgo Elche arrasó con Porriño en el partido de vuelta de las semifinales de Liga Guerreras Iberdrola y ganó, por dos veces, su billete para repetir final en dicha competición, primero en el tiempo reglamentario y posteriormente en la prórroga, ya que tras perder en la ida era necesario imponerse en ambos periodos, fuese cual fuese la diferencia.

El duelo comenzó con igualdad, pero con las ilicitanas siempre por delante, hasta el punto de que las gallegas solo gozaron de dos empates en el marcador, el inicial (0-0) y un 8-8 ya bien avanzado el primer tiempo, tras contrarrestar un intento de fuga franjiverde, comandado por Van Zijl en ataque y una inmensa Morales bajo palos.

Porriño no bajó los brazos y con las paradas de Palomino impedía que el Esperanza Lag pensara en la prórroga. Otro arreón al final del primer acto, aprovechando varias exclusiones visitantes, devolvió la máxima renta al Atticgo Elche, con el tanto de Van Zijl, quinto personal, en la última posesión (14-11, min.30).

Estirón definitivo

Una defensa «made in Elche» y la aportación de las neerlandesas en ataque permitió a las franjiverdes firmar un parcial de 5-0, dejando once minutos sin marcar a su oponente entre ambos periodos (17-11, min.37). Una renta que hizo mirar ya de reojo a ambos entrenadores a la prórroga, objetivo de Rocamora y bala extra en la recámara para su homólogo en Porriño.

Momento de reservar fuerzas para los diez minutos decisivos y de que So Delgado, algo errática hasta el momento, calentase el brazo de cara a la prórroga. La diferencia se disparó hasta los 12 goles. Lo mismo daba ganar por uno que por cien, dado el sistema ideado por los organizadores para este curso en la Liga Guerreras Iberdrola. Pese a la superioridad mostrada en el global de la eliminatoria tocaba jugárselo todo partiendo desde cero.

Morales, defensa y Do Nascimento

En la prórroga se acrecentó la exhibición de Morales, que pasó del sobresaliente a la matrícula de honor, dejando su portería a cero durante los primeros cinco minutos, bien acompañada por un sistema defensivo que recordó al de las mejores ocasiones.

En ataque, Benítez, So Delgado y, sobre todo, Do Nascimento, abrieron una brecha de tres goles que Porriño trató de cerrar arriesgando en marcajes individuales y vaciando portería. No hubo nervios, la brasileña volvió a aparecer para sentenciar con una majestuosa rosca tras una casi pérdida, anotando su noveno gol. Nueve goles y un ejercicio de personalidad tras haber fallado desde los 7 metros en San Sebastián. El mejor modo de levantarse.

Así, el Atticgo Elche completó una victoria para olvidar la derrota de la Copa y confirmar la creencia en que este equipo, con esta defensa y esta portera, puede creer en levantar algún título en las próximas semanas.

Morales y Carratú, porteras del Atticgo Elche, se abrazan al terminar el partido / Áxel Álvarez

FICHA DEL PARTIDO

ATTICGO ELCHE: Morales (p), Carratú (ps); Zhukova, Agulló, Van Zijl (8), Oppedal, Méndez (2), So Delgado (6), Flores, Benítez (3), Carrillo (1), Wolfs (5), Bernabé (1), Do Nascimento (9), Moré y Rosa (2).

PORRIÑO: Palomino (p), Rosalez (ps); Bono (1), Casasola (3), Campo (2), Valles (5), Santomé (1), Barros (3), Samartín (3), Pérez (1), Prelchi (1), Fermo, Castro y Bengoetxea (2).

MARCADOR CADA 5’: 3-1, 4-3, 6-4, 8-7, 10-9, 14-11 (descanso); 16-11, 18-12, 22-14, 23-16, 27-18 y 30-19 (final). Prórroga: 7-3.

ÁRBITROS: Miquel Florenza y Jordi Ausas.

PABELLÓN: Esperanza Lag.

.