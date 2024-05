El HLA Alicante pierde la primera batalla

Primera batalla perdida. Quedan dos, como mínimo, de las que habrá que ganar alguna para ir alargando la guerra. El HLA Alicante se vio ampliamente dominado por el ICG Força Lleida en el primer partido del «play-off» por el ascenso a ACB, en el que los catalanes pusieron el 1-0 en la serie con Hasbrouck y Krutwig como hombres dominantes, uno en cada parte, ante la aciaga noche de Davison, principal estandarte ofensivo lucentino.

Los leridanos empezaron con la lección bien aprendida desde casa e intentando distanciarse cuanto antes de su oponente. Lo hicieron liderados por un gran Hasbrouck para rondar la decena de diferencia (21-12, min.8).

La distancia se fue acrecentando a medida que subía la desesperación de un Davison que acabó en blanco el primer cuarto y sin canastas en juego la primera mitad. El americano, máximo anotador lucentino, era víctima de una defensa bien preparada, asfixiante y que le obligaba a buscar a compañeros (dos tiros de campo en cada uno de los dos primeros periodos). Sin embargo, su cifra de asistencias se quedó en cero.

Con Davison anulado y Hasbrouck «on fire» los locales se vieron 18 arriba, doblando a los alicantinos (36-18, min.14). El HLA emitió señales de vida a través de un parcial de 0-12 gracias a un par de minutos en trance anotador de Harris, a una dosis de intensidad defensiva y a los tres primeros puntos de Davison, desde la línea de personal, tras una falta recibida a la que se añadió una técnica al banquillo catalán.

La excelente racha se rompió tras una falta en ataque de Kostadinov cuando el Lucentum tenía opción de ponerse a tres (36-30, min.17) y un triple de, quién si no, Hasbrouck.

Hasta el descanso, los hombres dirigidos por Antonio Pérez Caínzos no consiguieron el objetivo mínimo: dejar la diferencia por debajo de los psicológicos diez puntos. El último ataque alicantino fue un despropósito, con Barro taponado y la bocina castigando el exceso de tiempo para atacar. Once abajo y sin señales de Davison, pese a la acumulación de minutos (apenas 67 segundos de respiro), tocaba confiar en una aparición del anotador estadounidense en la segunda mitad.

Incapaces de recortar distancias

No fue así. Davison mejoró sus prestaciones, entre otras cosas porque era difícil producir menos, pero el HLA no fue capaz de poner en duda al Força Lleida porque además se pegó un tiro en el pie cuando tuvo opciones de ello. A un triplazo de Gudmunsson que ponía el -8 le siguió la cuarta falta del islandés, que prácticamente le borró del choque. A partir de ahí, un parcial de 15-2 que sentenció el partido, con Krutwig, hasta ese momento discreto, en modo imperial (60-39, min.27). Cuando este pívot se pone las pilas la sensación es que los alicantinos no tienen modo de responder.

Davison, que no tuvo su día, trata de atacar la defensa de Lleida / Força Lleida

El último periodo solo sirvió para que la fiesta en Barris Nord fuera a más, dejando la diferencia final en 11 puntos, destacando Lobo como el último ejecutor de cualquier aspiración visitante por asaltar el coliseo leridano. No hay tiempo para lamentaciones, aunque sí para ajustes. Este domingo (17 horas), segunda batalla entre Força Lleida y HLA Alicante. Otra derrota dejaría a los de Pérez Caínzos contra las cuerdas y obligados a una hombrada en el pabellón Pedro Ferrándiz.

FICHA DE PARTIDO

ICG FORÇA LLEIDA (84): Matulionis (5), Villar, Krutwig (17), Simeunovic (3), Hasbrouck (12); Brito (10), Cuéllar, Vega (6), Lobo (19), Kuath (7) y Arroyo (5).

HLA AlICANTE (73): Davison (7), Gudmundsson (13), Rodríguez (9), Kostadinov (7), Barro (4); Harris (14), Bercy (5), Balint (5), Gatell, Ventura (4) y Hook (6).

Marcador por cuartos: 23-15, 20-17, 19-16 y 22-25.

Árbitros: Enrique Miguel López, Mikel Cañigueral y Fernando Ibáñez. Sin jugadores expulsados.

Pabellón: Barris Nord.

