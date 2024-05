El alcalde de Alcoy no descarta la vía legal contra Ramírez: «Moralmente, me parece aberrante»

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha reaccionado este mismo viernes por la mañana al comunicado oficial del Alcoyano, en el que la entidad descubrió sus intenciones de renunciar a la plaza en Primera RFEF la próxima temporada y competir en Tercera RFEF, asegurando que no descarta la vía legal y presentar una denuncia contra Juan Carlos Ramírez, accionista mayoritario del club.

"Moralmente me parece algo tan aberrante", aseguró Francés, destacando que, a su juicio, si el Alcoyano tiene que bajar a Tercera RFEF debería ser "porque ha perdido la categoría dentro de un terreno de juego, no como un negocio que es lo que pretende hacer el señor Ramírez".

"Y si baja porque la ciudad no tiene capacidad para tener un equipo en superior categoría, no pasará nada, como ha ocurrido otras veces y el club acabará levantándose", dijo, respondiendo a alguno de los puntos expuestos en el comunicado oficial del club blanquiazul.

Duro ataque a Ramírez

"Al señor Ramírez no le importa ni el Alcoyano ni La Nucía, a él lo único que le importa es tener un equipo en Primera Federación y le da igual todo lo demás. Si él ve que no tiene el apoyo como dice, que se vaya pero que deje al Alcoyano a quien le pertenece, que es a la ciudad de Alcoi. No tiene ningún derecho a jugar con el sentimiento de una afición y de un club", añadió.

Toni Francés, durante su comparecencia de este viernes / Juani Ruz

Francés también lanzó su dedo acusador a la Federación Española de Fútbol, advirtiéndole de que si permite la marcha del Alcoyano "estará dando un mensaje muy peligroso, porque se entenderá que el fútbol no es un deporte, es un negocio y el fútbol es mucho más que la voluntad de una persona, por muy propietario que sea", dijo.

"No podemos consentir que el fútbol sea esa mafia que por desgracia promociona el señor Ramírez. Es cierto que el Alcoyano es una empresa, con un propietario, pero el club es mucho más que eso y no se puede consentir que nos quiten el Alcoyano", apuntó el alcalde.