Rocamora: “En Eslovaquia tenemos que imponer nuestro juego”

El entrenador del Atticgo Elche, Joaquín Rocamora, ha señalado, tras el partido de ida de la final de la EHF European Cup, en el que se equipo se ha impuesto por dos goles de diferencia (22-20) al Iuventa Michalovce de Eslovaquia, que el resultado le deja “una sensación agridulce”.

“Ha sido un encuentro con muchas alternativas. Como dije, somos dos equipos antagónicos en el juego. Mi sensación es que hemos sido superiores en lo que ellas nos han podido someternos y fallar las dos primeras oportunidades, a portería vacía, nos ha hecho tener algo de miedo y no mirar hacia adelante”, ha comentado el técnico de las guerreras franjiverdes a la conclusión del choque.

El preparador oriolano ha destacado que “nuestra fortaleza es el grupo y el modelo. Se van las mejores jugadoras cada año y nuestro modelo es diferencial y no la capacidad individual. De hecho, alguna ha estado por debajo de las expectativas”.

En ese sentido, a alabado el comportamiento defensivo de sus jugadoras, especialmente, de María Flores y ha lamentado la falta de efectividad en momentos puntuales y la poca aportación ofensiva de alguna jugadora importante como Danila So Delgado. “Nos ha faltado acierto, en momentos claves. El equipo está mostrando esa falta de eficacia en ciertos lanzamientos. La presión de jugar una final también ha podido influir. Yo también me equivocado a la hora de reprochar la precipitación en dos lanzamientos a portería vacía, cuando tenía que haber dado tranquilidad. De Danila no puedo decir nada, porque está teniendo una exigencia muy alta. Kelly Rosa está jugando lesionada y tampoco está para mucho, solo para dar descanso a Danila, que le está pesando jugar tantos minutos durante tantos partidos consecutivos, en los que nos estamos jugando muchas cosas”.

El entrenador del Atticgo Elche siguiendo el partido de este domingo en cuclillas / MATÍAS SEGARRA

Cuando se le ha preguntado si los dos goles de ventaja le valen y serán suficientes para alzar el título, ha indicado que “me vale ganar allí. Tenemos que mirarnos a nosotras mismas, nuestro modelo de juego e intentar se dominadoras en todas las fases. Si somos capaces de hacer eso e imponerlo en Eslovaquia, el resultado de la ida no va a ser tan importante”. Por ello, pide “seguir trabajando de la misma manera, pensar en nosotras, mejorar cosas que no hemos estado tan bien y minimizar su potencial. Una vez que veamos como transcurre el partido, veremos si somos capaces de ser campeonas. Ni los dos goles de diferencia me indican que somos favoritas, ni el hecho de que no hayan estado del todo bien jugadores claves quiere decir que podemos ganar allí fácil. Hemos hecho muchas cosas bien”, ha resaltado Rocamora.

Partido de vuelta

El entrenador del Atticgo Elche espera en Eslovaquia “un partido bonito y que haya un arbitraje como en este encuentro. Ha sido muy buen arbitraje, salvo algún error, han acertado. Allí se volverá a ver un encuentro de poder a poder y los detalles decidirán quién es el campeón”.

Rocamora dirigiéndose a su banquillo, en un momento del partido / MATÍAS SEGARRA

Por último, Rocamora se mostró “muy contento” con las cerca de 1.500 aficionados que han llenado las gradas del pabellón Esperanza Lag y han estado, en todo momento, apoyando a su equipo. “Quedaba algún asiento vacío. Hubiera estado bien 100-200 personas más, pero han estado muy bien. Han estado metidos en el partido en todo momento y nos ha ayudado mucho. Últimamente, la afición es una jugadora más y vienen a participar. Por eso, agradecerle su apoyo”.