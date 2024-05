Sergi Guilló: "El Orihuela todavía no está ascendido"

La victoria en Los Arcos del equipo dirigido por Sergi Guilló ha aumentado las opciones de ascenso y la ilusión en Orihuela está desbordada. Sin embargo, el técnico ilicitano no quiere pensar en otra cosa que no sea el partido decisivo del próximo fin de semana. Tras lograr imponerse en la ida de la final de ascenso por tres goles a uno, el conjunto escorpión viaja a Barakaldo con sensaciones reales de poder conseguir la hazaña. La calculadora es clara: todo lo que no sea perder por más de un gol de diferencia proclamará a la capital de la Vega Baja como nuevo equipo de Primera Federación.

Sergi Guilló ha querido rebajar la euforia. El técnico del Orihuela ha dejado claro que “la ventaja de dos goles es engañosa”. No obstante, no ha dudado en apreciar “el buen resultado”, pero advirtiendo que “no hay nada hecho”. El partido de la vuelta tendrá lugar el próximo sábado 1 de junio a las seis y media de la tarde en el estadio de Lasesarre.

El jugador del Orihuela, Revilla, celebra el gol anotado frente al Barakaldo / Jose Navarro

El camino para lograr un hueco en la final ha sido largo. El Orihuela, en la primera ronda de los “play-off” de ascenso al tercer escalón del fútbol profesional, ha tenido que vencer en una doble eliminatoria al Badalona Futur, conjunto que lideraba durante gran parte de la temporada el Grupo 3 de la Segunda Federación, donde finalmente, el Herculés consiguió ocupar la primera plaza y ascender directamente. En el primer partido, también disputado en Los Arcos, los alicantinos lograron una mínima renta de un gol a cero. Sin embargo, las tablas sin goles en Vic les permitió pasar a la siguiente ronda.

Tras el primer golpe en la ida, con una diferencia de dos goles a su favor, el Orihuela tendrá que defender el resultado logrado en Los Arcos. No obstante, el Barakaldo no pondrá las cosas fáciles. Los vascos tan solo han perdido tres partidos esta temporada, dos ante el filial del Athletic, que ascendieron como primeros de grupo, y este último frente los oriolanos. El estadio de Lasesarre presentará un gran ambiente para intentar remontar la eliminatoria. En caso de que el conjunto fabril lograse empatar la renta de dos goles que tienen los de Sergi Guilló, el partido iría a prórroga. Sin embargo, por su mejor clasificación en la fase regular, el podría subir con ese mismo resultado, ya que en los "play-off" no existen las tandas de penaltis.