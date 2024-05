La fiesta del Atticgo Elche tendrá que ser en casa

Una hora de máxima intensidad fue demasiado para el Atticgo Elche en San Sebastián ante un Super Amara Bera Bera que aprovechó su mayor frescura para apuntarse la victoria en el primer partido de la final de la Liga Guerreras Iberdrola, gracias a una segunda mitad en la que se mostraron muy superiores a las ilicitanas. La fiesta tendrá que ser totalmente el sábado en el pabellón Esperanza Lag.

La final empezó con gesto deportivo por parte de las vascas, que hicieron pasillo a las campeonas de la EHF European Cup. Pocas concesiones más dieron, mostrando el colmillo prácticamente desde la primera acción. Las guerreras franjiverdes aceptaron la confrontación, pero la gasolina no les dio para plantar cara ni todo lo que hubieran querido ni todo lo que están capacitadas para hacerlo.

Morales, sobre todo en la primera parte, y Van Zijl, hasta la escapada de Bera Bera, fueron los pilares del Atticgo Elche que hicieron creer en el triunfo a domicilio durante media hora. Una primera parte que las franjiverdes cerraron con dos goles de ventaja (11-13) y con la sensación de que la acumulación de partidos del último mes podía sobrellevarse.

Tras unos primeros ataques erráticos, los dos equipos empezaron a intercambiar dianas... y paradas de sus porteras, Aalla y Morales. Van Zijl soltó el brazo muy pronto, con So Delgado nuevamente en una dinámica de excesivo desacierto. Las férreas defensas impidieron que ninguno de los dos equipos se destacase.

El Atticgo Elche llegó a tener una opción de ponerse tres arriba tras vaciar portería en inferioridad numérica, pero el ataque ilicitano se topó con la meta vasca y el rápido gol al contragolpe. Pese a ello, los dos equipos se marcharon a vestuarios con los dos goles de ventaja para las visitantes ya mencionados.

Cambio radical

En el entretiempo Bera Bera tuvo claro que no podía bajar ni un ápice su intensidad. Y no lo hizo. De hecho la aumentó, con una permisividad arbitral que no gustó a Joaquín Rocamora ni a sus jugadoras. El Atticgo Elche cortocircuitó en ataque ante la buena defensa de su rival y tardó siete minutos en anotar su primer tanto de la segunda parte, vía Bernabé.

Antes, Morales había hecho su último milagro con un paradón a Tchaptchet. Ni la meta catalana ni la neerlandesa Van Zijl, que acabó con 11 goles, pudieron evitar que cada minuto Bera Bera aumentará diferencias. La máxima llegó a ser de cinco y un dato resultaba demoledor: en los primeros 15 minutos del segundo acto el equipo vasco anotó 11 goles, los mismos que en la media hora de juego de la primera mitad.

Con la distancia anclada entre los cuatro y los cinco tantos empezó un intercambio de goles que, evidentemente, perjudicaba a los intereses del conjunto ilicitano. Rocamora no encontró el modo de remontar la situación y acabó agarrándose a la épica de atacar en superioridad numérica quitando a su portera.

En Elche, medio centenar de aficionados se dieron cita en el Centro de Congresos para apoyar a distancia al equipo / Áxel Álvarez

Ganar en la vuelta

Esto permitió al Atticgo Elche inhalar su última bocanada de aliento. Porque si algo tiene este equipo es que no se rinde nunca. A tres minutos del final y yendo tres abajo un lanzamiento exterior se marchó arriba. Era la última posibilidad de un imposible que no se pudo hacer posible.

Super Amara Bera Bera ganó con justicia el primer duelo de la final de guerreras. El escenario de la batalla se traslada ahora a Elche, al pabellón Esperanza Lag. Allí, las franjiverdes necesitan, junto a su gente, ganar el partido, sea por la diferencia que sea, e imponerse luego en una prórroga de diez minutos para conseguir un histórico doblete de liga y competición europea. La fiesta de este miércoles fue del Bera Bera, el sábado se espera que pueda ser del Atticgo.