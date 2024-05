Álex Martínez: «El partido contra el Sporting tiene que ser una fiesta»

La plantilla del Eldense regresó este jueves a los entrenamientos tras haber disfrutado de tres días de descanso después de haber conseguido el pasado domingo, en Elche, certificar de manera matemática la permanencia otra temporada más en Segunda División, con una jornada de antelación.

Ese último partido medirá a los azulgranas contra el Sporting este domingo. Y los jugadores del Eldense quieren que sea una fiesta, pero siendo competitivos hasta el último momento. En estos términos se expresó en rueda de prensa el lateral zurdo Álex Martínez, titular en la última jornada en el Martínez Valero después de un año casi en blanco, sobre todo debido a una lesión que le tuvo lejos del césped durante la primera mitad de curso.

«El que piense que nosotros vamos a tirar el partido se equivoca. En este club no se tiran ni los amistosos», aseveró Martínez. «Seguramente juguemos los que hemos tenido menos minutos y es una oportunidad para disfrutar. Tiene que ser una fiesta porque hemos conseguido algo que puede parecer, pero que no lo es», añadió.

Álex Martínez solo ha disputado cuatro partidos en liga, dos de ellos como titular. Regresó tras meses de ausencia en febrero y en este tramo final ha jugado media hora contra el Huesca, la primera parte frente al Tenerife, unos minutos contra el Eibar y el partido completo en Elche.

«La lesión está olvidada, pero no he tenido continuidad para volver al nivel que estaba antes. Llevaba un año sin jugar un partido completo y estoy para cuando decida el míster ponerme. No tengo el mismo ritmo de competición que los demás, pero lo hice lo mejor posible y salió bien», explicó el defensa andaluz.

Martínez puso en valor el logro obtenido por el Eldense, un recién ascendido que llevaba seis décadas sin competir en Segunda. «Hemos trabajado todo el año para conseguir la permanencia y estamos muy orgullosos porque la Segunda División es una competición complicada y salvarte faltando un partido es un mérito increíble para un equipo que acaba de ascender», comentó.

«La clave ha sido el grupo, unido, humilde y que trabaja todos los días. Y sobre todo estamos muy agradecidos a la afición, han estado con nosotros en todos los partidos», reconoció.

Acaba contrato en junio

Sobre el futuro, Álex Martínez afirmó que acaba contrato en el mes de junio y que, al menos de momento, la dirección deportiva azulgrana no le ha comunicado nada sobre el mismo. El futbolista entiende que esta temporada ha jugado poco, aunque destaca que ha sido capaz de asumir otro rol y, como veterano, ayudar desde fuera.

«Estoy aquí muy feliz. Soy de los más veteranos del equipo y ojalá pueda estar aquí mucho tiempo, me siento muy querido por la afición, pero es algo que no depende de mí», declaró el lateral, cuya opinión es que el Eldense debería mantener la base actual de cara a la próxima campaña y no realizar una revolución en la plantilla. «He estado en clubes que han cambiado 15 futbolistas y las cosas no han ido demasiado bien», finalizó.