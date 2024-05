Nos las prometíamos muy felices al clasificarnos para el playoff, pero el 3 - 0 de Força Lleida nos ha caído como un jarro de agua fría. Idéntico resultado que la temporada pasada, cuando la serie se resolvió igual ante un Zunder Palencia que finalmente conseguiría el ascenso a la ACB. ¿Por qué fuimos incapaces de competir ni tan siquiera en el Pedro Ferrándiz? ¿Cómo es posible que el equipo de Gerard Encuentra nos haya pintado la cara de esa manera? ¿Cómo pudieron anular en tantas ocasiones a nuestro killer Brad Davison? ¿Por qué no hemos podido ganar un solo partido, ni en liga ni en playoff, ni en casa ni en el Barris Nord? Escucharán ustedes tantas teorías y explicaciones como aficionados del Lucentum hay (ya saben que todos llevamos un entrenador dentro y a toro pasado todos sabemos lo que había que hacer a cada momento…), así que yo no voy a ser menos y aquí va la mía. Permítanme que lo haga con una pequeña ayuda del monje franciscano Guillermo de Ockham, aquel que inspiró al personaje del mismo nombre en la inmortal obra de Umberto Eco.

Este fraile inglés, que vivió entre los siglos XIII y XIV, era de los que lo discutía todo y llevaba cada razonamiento al límite, con lo cual la Iglesia no tuvo más remedio que acusarlo de herejía (por razonar y cuestionar la doctrina religiosa en vez de tragársela tal cual…). Su manera de explicar las cosas fue bautizada como «la navaja de Ockham o principio de economía», y básicamente venía a decir que, normalmente, la explicación más sencilla es la válida. Que pueden ustedes darles mil vueltas a las cosas, pero que, al final, todo cae por su propio peso. Y con el HLA Alicante en los playoff pasa lo mismo: que si el equipo llegó cansado, que si nos clasificamos demasiado pronto, que si las rotaciones y el reparto de minutos no fueron buenos, que si no se gestionaron de tal manera los tiempos muertos o las faltas, que si el arbitraje, que si algunos jugadores se desconectaron del partido, que si el factor cancha, que si el entrenador no supo leer la serie y preparar al equipo… y así podríamos seguir elaborando teorías y dando explicaciones sobre por qué perdimos 3 - 0 de una manera tan contundente ante un equipo que ya nos había ganado los dos mano a mano de la liga. Pues se lo voy a decir a ustedes. Perdimos todos los partidos porque ellos son mejores. Punto. Juegan mejor, se entienden mejor sobre el campo, prepararon los enfrentamientos mejor, desactivaron nuestros efectivos mejor. Tal como postulaba Guillermo de Ockham, la realidad es clara y no hay que complicarla con complejas elucubraciones. No hay más historia. Perdimos porque no somos tan buenos como ellos.

También les digo, y esto ya no tiene que ver con el franciscano ni con esa navaja con la que sus teorías afeitaban las barbas del mismísimo Platón, que somos el Lucentum. Que nos hemos caído y nos volveremos a levantar, al igual que hemos vuelto otra vez. Hemos vuelto a LEB Oro y, tarde o temprano, volveremos a ACB.