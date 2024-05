Rocamora: “La temporada del Atticgo Elche ya es de diez, si ganamos la Liga será cum laude”

El entrenador del Atticgo Elche, Joaquín Rocamora, ha ofrecido este viernes la rueda de prensa al segundo partido de la final del “play-off” por el título de la Liga Guerreras-Iberdrola, que enfrentará a su equipo este sábado, a partir de las seis y cuarto de la tarde, en el pabellón Esperanza Lag, frente al Súper Amara Bera Bera de San Sebastián.

El conjunto ilicitano, que perdió el primero, disputado en tierras donostiarras, necesita ganar, independientemente de la diferencia de goles; para, posteriormente, afrontar una prórroga de cinco minutos cada tiempo, que dilucidará el campeón. Las guerreras franjiverdes están ante su gran oportunidad de lograr el segundo título de la temporada, tras la EHF European Cup, y el primero de Liga de su historia.

El técnico oriolano ha querido quitar presión a sus jugadoras y ha asegurado que "esta temporada ya es de diez. Estas chicas llevan once partidos en 43 días. Si además son campeonas es de 'cum laude' o de sacar un 14 sobre un 14, como en la EBAU", ha comentado el preparador del Atticgo, a la vez que ha indicado que, posiblemente, su equipo "se exige demasiado".

Rocamora ha recordado que “perdimos el primer encuentro ante un gran rival y porque nosotras nos desconectamos. Estoy convencido de que el equipo está preparado, que va a dar su mejor imagen y que pondrá en dificultades al Bera Bera", y espera que sus jugadores sepan "a los momentos delicados" del encuentro.

Joaquín Rocamora dando instrucciones a Zaira Benítez, durante la final de la EHF European Cup, frente al Iuventa Michalovce de Eslovaquia / MATÍAS SEGARRA

"Tenemos que ser más efectivas y estar acertadas en los momentos claves, sobre todo en el aspecto mental", ha advertido el técnico del conjunto ilicitano, quien no ha dudado en afirmar que el curso que está protagonizando sus guerreras “es una barbaridad”.

Joaquín Rocamora espera que la afición se vuelque, acuda al Esperanza Lag y sea una jugadora más en busca del reto de ser campeonas de Liga. “Tienen que venir a disfrutar y ver a su equipo igualar, en el peor de los casos, su mejor clasificación histórica de la Liga Guerreras Iberdrola”.

El preparador oriolano espera “poder acertar en los matices tácticos que hagamos, No sé muy bien por qué, pero somos más peligrosas en las vueltas que en las idas".

Rocamora se dirige al banquillo, durante el encuentro de ida de la final de la European Cup, contra el Iuventa Michalovce / MATÍAS SEGARRA

Será el último partido para algunas jugadoras importantes del Atticgo Elche como Danila So Delgado, Pipy Wolfs, Alexandra Do Nascimiento, Katiza Zhukova, Nuria Andreu o Celia Guilabert. Pero a las importantes bajas, Rocamora recordó que “en las últimas temporadas también dejaron el equipo jugadoras como Laura Hernández, Jennifer Gutiérrez o Ana Martínez y el equipo no ha dejado de creer y de lograr resultado. Por ello, ha comentado que, de cara al próximo curso, seguirá “apostando por el modelo” que tan buenos resultados les está dando en los últimos años.

En ese sentido ha indicado que “el año que viene espero acercarme al cuarto puesto y no bajar del octavo. Lo fundamental será ser pacientes, porque enseguida vendrán las comparativas, pero hay que dar tiempo. Volveremos a ser un equipo peligroso buscará dominar los encuentros desde el modelo", ha reiterado.