Rocamora: «Espero que podamos volver a luchar por títulos en dos o tres años»

Orgulloso por lo hecho y consciente del trabajo que está por venir. Así se mostró Joaquín Rocamora, entrenador del Atticgo Elche, en su despedida de la temporada, avisando de que el año que viene va a ser «imposible» repetir los resultados de este, aunque poniendo el foco en el futuro algo más lejano: «Espero que en dos o tres años volvamos a luchar por títulos».

El técnico oriolano quiso felicitar a sus jugadoras por el gran ciclo que han marcado en la entidad y no escatimó en elogios. «Tenemos que estar muy contentos, hemos sido el equipo que mejor balonmano colectivo ha hecho esta temporada», aseveró Rocamora. «Les he dicho a mis jugadoras que estaba orgulloso y que este es el mejor grupo humano que ha tenido el club y que lo ha cambiado socialmente», agregó.

Agradecido también a la afición

«Hemos visto mucha gente joven, muchos niños, más de 1.400 personas en el pabellón siete u ocho veces», apuntó el entrenador franjiverde. «Tenemos una masa social que se siente identificada por el tesón, el compañerismo y la solidaridad que demuestran estas chicas. Nos sentimos muy queridos y creo que la población ilicitana nos reconoce y nos valora», añadió.

Quejas por el protocolo tras la final de liga El entrenador del Atticgo Elche mostró el malestar existente en su club por la falta de medalla o trofeo para su equipo, subcampeón de la Liga Guerreras Iberdrola, desconociendo si fue un error de protocolo o una decisión de la organización. Rocamora aseguró que siempre ha habido un reconocimiento al subcampeón e incluso apuntó la posibilidad de que la propia entidad encargara algún tipo de recuerdo para inmortalizar el buen resultado conseguido por las franjiverdes.

«Mientras el club me proporcione las mejores jóvenes, mantener la identidad con jugadoras de la provincia y seguir trabajando yo no me voy a mover. Creo que estoy en el mejor club de España, que está por encima de cualquier individualidad», finalizó.