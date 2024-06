El Orihuela apuesta por Sergi Guilló para intentar otra vez el ascenso a Primera RFEF

El pasado sábado 1 de junio, el Orihuela CF cerraba la temporada cayendo en Barakaldo y perdiendo las opciones de ascenso a Primera RFEF. El director general, Luis Vicente Mateo, ha comparecido ante los medios para empezar a programar la temporada 2024/2025 y luchar, otra vez, por el ascenso de categoría.

El valenciano ha querido admitir la “pena” de la derrota en tierras vascas, pero se ha mostrado orgulloso de la gente desplazada a Barakaldo. “Se ha creado algo bueno en la ciudad y la comarca que hacía tiempo que no se vivía”, añadía el director deportivo. Además, no ha dudado en destacar que “un rendimiento tan alto, no lo puede empañar un resultado”.

Uno de los temas a tratar ha sido la estructuración del Orihuela CF para la próxima temporada. Luis Vicente Mateo asumirá la dirección deportiva y ha recordado que el conjunto escorpión “es un equipo de cuarta categoría" y que "ojalá tener más medios económicos y estructurales para seguir avanzando”. Con ello, el director deportivo ha anunciado que “la piedra angular del proyecto" es Sergi Guilló. El técnico ilicitano cuenta con un par de días de descanso, pero Mateo ha dejado claro que “se iniciarán las negociaciones lógicas en el mundo del fútbol”. Guilló finaliza contrata este año y los oriolanos quieren que continúe liderando el proyecto para intentar, una vez más, ascender de categoría. “Sergi es un entrenador que ha encajado con el club, el vestuario, la afición y la ciudad”, destacaba Luis Vicente.

Siguiendo la línea de la planificación deportiva, el director deportivo tiene claro el funcionamiento que se va a llevar a cabo. Mateo ha anunciado que se van a sentar con toda la plantilla. El club escorpión tiene cinco jugadores con contrato y buscan “confeccionar una plantilla altamente competitiva”.

La plantilla del Orihuela en el triunfo ante el Barakaldo en Los Arcos / Jose Navarro

Por otro lado, los jugadores cedidos han tenido protagonismo en las palabras del director deportivo del Orihuela. Tras una temporada muy positiva en este sentido, con gran rendimiento en muchos jugadores jóvenes, Mateo ha admitido que “hay más jugadores interesados en venir aquí que hace un año” y que “las canteras de élite ponen en el mapa nacional al Orihuela”.

Por último, el director oriolano ha querido mostrar su malestar con los grupos de Segunda RFEF. “Necesitamos que nos definan, no podemos estar pensando hasta el último día en que grupo vamos a competir”, concluía Luis Vicente Mateo.