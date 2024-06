«Me voy satisfecho pero con la espina de no haber podido acabar mi proyecto»

Israel González deja la presidencia de la Fundación Agustinos después de un intenso trabajo de ocho años. Hace escasos días recibió un correo que no esperaba. La Federación España le concedía la Medalla e Insignia de Plata al Mérito Deportivo por su gestión al frente del club tricolor. Todavía se emociona al recordar ese gesto del presidente de la Federación y, como no, al recordar los agotadores años vividos como presidente de Agustinos.

¿Está seguro?

Ha llegado el momento de despedirme como presidente después de 8 años intensos. No me resulta fácil tomar esta decisión pero creo que es el momento oportuno para hacerlo. Es lo mejor para que el proyecto de la Fundación Balonmano Agustinos Alicante siga creciendo y evolucionando. Es el momento para dejar paso a savia nueva, con ganas de seguir trabajando duro para que la mejor cantera de toda España del Balonmano Nacional continúe.

No fueron unos inicios fáciles cuando llegó...

Cuando comencé mi andadura como presidente de esta entidad me encontré con un club que tenía una deuda muy importante, teníamos que seguir trabajando duro, intentar subsanarla y seguir día a día con los grandes gastos que conlleva un club, vamos, como reparar un coche con el motor en marcha, y es a día de hoy que puedo decir que está prácticamente resuelta.

Ha transformado por completo el club....

Hemos mejorado las instalaciones que empezaban a estar obsoletas cambiando la pista del pabellón y haciéndola homologada para poder traer grandes eventos como el BM Benidorm que vino a jugar un partido de su liga Asobal a nuestra casa. Cambiamos el marcador adecuándonos a los tiempos actuales y unas porterías nuevas. Instalamos unas cámaras para que nuestro balonmano llegara a toda la afición desde sus casas aparte de en cualquier momentos los entrenadores pueden grabarse sus entrenos y luego poder visualizarlos para mejorar día a día y cambiamos todas la pista exterior, con los tres campos de mini handball y un campo 40 X 20. Además, por fin pudimos exponer la historia de nuestro club donde se merece, en nuestro pabellón, la catedral, como el profesor Juan de Dios Román bautizó en su momento.

Uno de sus legados más importantes ha sido la transformación del club en Fundación.

Ha sido una de los procesos importantes para seguir creciendo, hemos sido el modelo para otros equipos de balonmano que también siguen nuestros pasos. Nosotros lo aprendimos del Lucentum.

Tendrá agradecimientos infinitos...

Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que me han acompañado y apoyado en esta etapa. Desde técnicos, entrenadores, jugadores, medios de comunicación, padres y afición. Gracias también al apoyo de patrocinadores, Federación, Diputación y Ayuntamiento. Quiero dar las gracias a todos los que me ayudaron en estos duros años pero, sobre todo, a mi tesorero Ángel Luis que en muchos momentos tuvo que hacer encaje de bolillos para poder llegar a fin de mes y a mi vicepresidente Ricardo López Coloma, que en todo momento ha estado a mi lado incondicionalmente, gracias a mi familia y mis hijos que muchas veces han sufrido en casa mis preocupaciones por la Fundación y siempre me han dado ánimos para seguir adelante. Gracias a todos los que dedicasteis al menos un minuto de vuestro tiempo por ayudar y gracias a todos los que me pusisteis palos en la rueda de mi carro, también me hicisteis ser más fuerte para continuar.

Pero no todo son agradecimientos...

Al final el refranero español una vez más es sabio y dice que nadie es profeta en su tierra. Qué razón tiene, reconocen el trabajo desde fuera más que en tu propia casa. El reconocimiento de la Real Federación Española de Balonmano es el que se ve desde fuera al trabajo de estos ocho años. Era algo que ni en el mejor de mis sueños me esperaba y me ha llegado sin esperarlo.

Se va dejando un gran bagaje deportivo...

Me voy dejando la base en el momento de máximo esplendor (sectores en todas las categorías de Infantil, Cadete y Juvenil) y campeonatos de España juvenil femenino e infantil masculino, un equipo senior masculino en División de Honor Plata, un filial en Segunda Nacional que este año ha luchado en la fase de ascenso a Primera y un equipo sénior femenino que por segundo año ha luchado en la fase de ascenso a Plata pero que nos hemos quedado a las puertas. Me voy, no cambio de aires, me voy porque como todo en la vida tiene su principio y su fin y el mío ha llegado. Me voy porque tengo que descansar, dedicarle tiempo a mi familia y dedicarme tiempo a mí.

Se marcha con la conciencia tranquila...

La Fundación es algo que pide dedicación plena a diario y llega un momento que hace mella a cualquier persona. Seguirá funcionando y deseo que siga consiguiendo tantos logros y estabilidad como hasta ahora. Me despido con la tranquilidad de que he dejado a la Fundación como quise. Ha sido un placer haber sido presidente. Me voy satisfecho por el trabajo hecho, pero con el anhelo de no terminar mi proyecto .