Daniel Valero: "Intento que el nombre de la ciudad de Alicante llegue lo más alto posible"

Tras una temporada complicada, propio de un recién ascendido a la máxima categoría del tenis de mesa español, el conjunto alicantino ha logrado lo imposible para agarrarse a los puestos de salvación. Sin embargo, el proceso y el trascurso de un año en la élite, la falta de apoyo financiero por parte de las instituciones y tener que pelear cada año con el presupuesto más bajo de la categoría dificulta el proyecto del Alicante Tenis de Mesa. Aunque, la gran identidad de este club recae en la cantera, la cual sigue batiendo expectativas en cada campaña.

¿Cómo calificaría la permanencia lograda en el último partido de la temporada?

Ha sido una hazaña. Hemos ido a jugarnos la temporada contra un equipo que llevaba 18 años consecutivos en la máxima categoría, triplicándonos el presupuesto y con dos niños que hemos criado nosotros.

¿Qué mensaje le mandaste a la expedición que marchaba a Lérida en busca del milagro?

Estuvimos durante toda la semana preparando el partido y el jueves, antes de que se fueran, les dejé claro que esto era una final, que tenían que disfrutarla, pero la presión no era solo para nosotros, el rival también la tenía. Realmente, si estuviésemos en el sofá de nuestras casas, no tendríamos presión, y eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Lo que de verdad les dije, ya que tenía claro que iba a suceder, es que el partido lo ganábamos a la épica.

Continuando con los dos hermanos, pilares de la cantera del Alicante Tenis de Mesa, conseguirlo con ellos, ¿hace qué sea más exitoso el objetivo?

La permanencia es importante y necesaria porque te otorga un estatus en la ciudad, pero lo bonito es decir que lo hemos conseguido con dos niños, que ya son hombres, de la cantera.

El logro se ha conseguido en el último partido de la temporada, pero… ¿cómo ha sido una campaña que desde el principio ha tenido al TM Alicante en el descenso?

No ha sido fácil, no nos podemos engañar. Ha habido muchos partidos que se nos ha escapado inexplicablemente, otros que los podríamos haber ganado y han terminado en empate… hemos pagado un alto cargo de inexperiencia. También es cierto, que Diego se ha salido, tiene un porcentaje de partidos ganados brutal. Nunca íbamos con la seguridad de que íbamos a ganar, siempre pasaba algo que no te creías.

En 2021, el Alicante Tenis de Mesa descendía a División de Honor, ¿cuál ha sido la diferencia entre ambos años para lograr permanecer?

La madurez de Diego. En aquella época era un niño y aún estaba por hacer. En estos ámbitos entra en escena el presupuesto, competimos contra equipos con mucha diferencia respecto a nosotros. Se decidió seguir apostando por Diego, hicimos un equipo con ideas de seguir y, al final, nosotros nos movemos por nuestra cantera. Es nuestra filosofía y nunca la vamos a cambiar.

Una vez conseguida la permanencia, toca pensar en la próxima temporada, ¿qué deseo tiene el director técnico de cara a los nuevos retos que tiene el club?

Todo va a depender del patrocinador que consigamos, los recursos económicos que podamos tener y, principalmente, cuánto suframos la baja de Alberto. No hemos podido igualar la oferta, el Priego de Córdoba ha puesto mucho dinero encima de la mesa. Cuando el mejor equipo de la competición y el mejor equipo de la historia de la liga llama tu puerta, te genera la posibilidad de jugar en Europa, ganar títulos y hacer dinero, no se puede competir. Nosotros queríamos que se quedara, hacer un esfuerzo brutal y pagar esa cantidad de dinero, pero no podemos ofrecerle la competitividad de ganar competiciones.

El jugador del Alicante TM, Diego Lillo, disputando un punto en una jornada liguera / Alicante TM

Ha mencionado varias veces el problema económico, ¿cree que falta amparo por parte de las instituciones?

Necesitaríamos más apoyo por parte de los organismos públicos. Tenemos una masa social de 140 personas y con sus cuotas hacemos casi un 50% del presupuesto. Seguramente seremos el equipo con el presupuesto más bajo de la categoría, una vez más. Los que han ascendido son dos ‘gigantes’, tanto el Linares como el Ibiza. Otra vez, nos encontramos en la misma situación y tocará luchar la permanencia. Nuestras pretensiones será mantener a Diego en el club y equilibrar el equipo.

A principio de temporada, el presidente Guillermo Llobregat abría el ‘melón’ del poco público que atrae el tenis de mesa en Alicante a diferencia de otros pueblos de España, ¿se ha despertado algo de ilusión este año?

Ilusión despertamos porque la gente llama y pregunta para venir a jugar. No obstante, para venir a los partidos no tiene nada que ver. En Cataluña hay otra cultura en las jornadas. Nosotros por desgracia, al no tener tanto presupuesto y querer siempre potenciar la cantera, al no conseguir una afición regular, puede ser el principal problema. Todo hay que decirlo, en los partidos que hemos necesitado apoyo, todo el club se ha volcado y ha habido más de 40 personas.

Un deseo para el Tenis de Mesa Alicante...

Ver a los niños en el primer equipo es nuestra máxima. Como deseo, me gustaría ganar la Copa del Rey con los niños de la cantera, jugar en Europa con ellos, tener un patrocinador y un referente para seguir tirando hacia delante. El deseo siempre es el mismo, la filosofía no cambia, la cantera y el tenis de mesa para la provincia de Alicante.

Hemos hablado mucho del club, ¿qué motivación tiene Daniel Valero de seguir aportando en el Alicante TM?

Al final mi casa es la que me ha dado la oportunidad de todos los cargos que ahora tengo. Y mi casa es el Alicante Tenis de Mesa, y mientras me queden fuerzas estaré con ellos. Intento compatibilizar todos mis cargos con el club y, así, no tener que dejarlo.

Hablemos del deporte, ¿es verdad aquello de que los asiáticos tienen adormecido a los europeos?

Totalmente. Si nos fijamos en el ranking, de los diez primeros, solo hay uno que no es asiático. Ellos tienen el monopolio, de vez en cuando quitan el acelerador, pero cuando llegamos vuelven a acelerar.

Alicante estuvo cerca de albergar el Campeonato del mundo de Veteranos, ¿cuánto de importante es este tipo de organizaciones para despertar el interés en este deporte?

En 2016 ya se hizo en Alicante y fue un éxito. A partir de ese evento, el club creció. Al igual que peleo por el Alicante Tenis de Mesa, también intento que el nombre de Alicante llegue lo más alto posible.

Un reto próximo…

Me gustaría traer un Mundial Absoluto. La última vez nos faltaron cuatro puntos y ante Qatar. En el Mundial de Veteranos perdimos por seis votos. En 2022 ya organizamos el Mundial Paraolímpico en Granada, y el presidente de la entidad nos dijo que la organización del evento se podía comparar con la de unos Juegos Olímpicos.