Cuenta atrás de España hacia la Eurocopa: Pedri se mira y ya se siente Pedri

Acabada la temporada en el Barça, y con un infausto recuerdo para él, Pedri se mira a sí mismo y está feliz. Aliviado, incluso. Pedri se siente Pedri y no solo por los dos goles a Irlanda del Norte -los primeros con España tras 20 partidos como internacional- sino porque se reconoce en su juego. Además, Luis de la Fuente le ha encontrado un lugar nuevo en la selección.

Más alejado de la construcción del juego y más cerca del área, ejerciendo incluso "de media punta", como dijo el técnico riojano, "situado por detrás del delantero". O sea justo a la espalda de Morata, capitán de una España que se asoma con entusiasmo contenido a su debut el próximo sábado en la Eurocopa. Será en Berlín y ante la Croacia de Modric, Kovacic, Gvardiol, Budimir…

"Con ese gol se ha visto que ha quedado atrás la lesión", recordó un feliz Pedri mientras rememoraba en su mente el 1-1 a Irlanda del Norte. Control en el centro del campo, giro y conducción con cuatro suaves toques y lo más importante estaba por llegar. El preciso derechazo para acunar la pelota en la red.

Pedri celebra uno de sus goles frente a Irlanda del Norte / EFE

Y fue todo con esa pierna, la derecha, que le ha tenido casi toda la temporada en la enfermería al sufrir hasta tres lesiones musculares, que le deprimieron física y emocionalmente. "Lo peor del fútbol son las lesiones. Pero he trabajado mucho para encontrarme mejor que antes. He trabajado muchísimo", argumentó el jugador canario, quien a sus 21 años y después de una espectacular irrupción en la elite -con 18 años fue elegido el mejor joven de la Eurocopa 2021- temía entrar en un túnel oscuro. Oscuro y sin salida.

El apoyo de De la Fuente

"Ya ha quedado atrás todo eso", dijo el jugador del Barça hasta en un par de ocasiones agradeciendo, en todo momento, la gestión que ha realizado Luis de la Fuente de esos tiempos de penumbra. "Recibí varias llamadas de Luis dándome mucho ánimo cuando tuvo esos percances. Eso es lo que más se agradece, sobre todo porque llega en los momentos más complicados", certificó Pedri.

"Sí, sí, sí.... Sabe chutar el colega", se escuchó en el túnel de vestuarios por parte de sus compañeros mientras Pedri se dirigía tranquilo al vestuario tras la cómoda goleada sobre Irlanda del Norte (5-1) en la última prueba antes del debut en la Eurocopa de Alemania.

"Es verdad que el míster me dice siempre que chute a puerta. Y el otro día Unai", comentó el canario en alusión a Unai Simón, el portero de la selección, "me hecho un poco la bronca con que chute más", reconoció el jugador del Barça, quien se reencuentra, además, con la rutina de la selección, algo que había perdido en los últimos meses. "Me he equivocado porque he chutado", bromeó también Pedri. "Ahora dicen que me he equivocado, pues espero equivocarme más veces".

Y De la Fuente se quedó tranquilo porque Pedri le hizo caso en Mallorca. "Soy yo quien le da las gracias a él por su comportamiento, por ser un ejemplo de superación y por tener una muy buena escuela de valores", replicó después el seleccionador español.

"Siempre dije que a Pedri le faltaba encontrarse con Pedri. Y lo está haciendo", subrayó el técnico riojano, recordando que "aquí tiene otras responsabilidades diferentes a las de su equipo porque queremos que juegue más cerca del área para aprovechar su último pase, el tiro y todo el potencial ofensivo que tiene".

Y Pedri devolvió esa confianza con 61 minutos en los que demostró estar mirándose a sí mismo. No intervino demasiado en el.juego (18 toques al balón es poco para alguien como el canario), pero disparó o 'se equivocó' más que de costumbre: cuatro remates, dos a puerta, dos goles (uno desde fuera del área y otro llegando en segunda línea), uno se marchó desviado y otro fue bloqueado por la defensa irlandesa.