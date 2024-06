El reto de Scariolo

Semblante más serio que de costumbre, mirada perdida y, como diría Joaquín Sabina, pelo de plata y carne morena. “Ricky nos ha pedido un tiempo de reflexión, tiene que tomar decisiones sobre su vida y su carrera profesional; es justo respetarlo”. Así, de esta manera, Sergio Scariolo explicaba el pasado jueves el motivo por el que Ricky Rubio no va a estar del 2 al 7 de julio en el Preolímpico de Valencia con sus compañeros de la selección española. El técnico italiano, además de lamentar la ausencia del ex NBA, también anunciaba una lista de convocados muy continuista y sin apenas sorpresas de cara a la decisiva cita valenciana.

LOS CONVOCADOS

No busquen a Navarro ni a los hermanos Gasol; encontrarán a Brizuela y a los Hernangómez. Tampoco piensen en encontrar a Calderón, Sergio Rodríguez o Garbajosa, pues se toparán con Alberto Díaz, Álex Abrines o Usman Garuba. La ÑBA se fue para no volver jamás y, a la vez, para pervivir por siempre en nuestras retinas. Son los nuevos viejos tiempos. Los aficionados españoles al baloncesto lo saben. El equipo nacional nos tenía tan malacostumbrados a las medallas que ya habíamos olvidado aquellos años en los que pasar el corte de cuartos era todo un éxito. La selección española, la del Preolímpico (y ojalá también de París 2024), será la de Santi Aldama como líder y la última de Rudy Fernández. Honor para el alero mallorquín, uno de los últimos supervivientes de la generación dorada, que colgará la roja después de este verano. Fernández dejará un increíble -e insuperable- palmarés con los colores de España: cuatro veces ganador del Eurobasket (2009, 2011, 2015 y 2022), dos veces subcampeón olímpico (2008 y 2012) y doble campeón mundial (2006 y 2019). No es ningún secreto que Sergio Llull y Ricky Rubio emularán más pronto que tarde al mallorquín y se retirarán de la selección en breve (si no lo ha hecho ya el catalán). Ninguna flor resiste dos primaveras.

Ricky Rubio, en un partido con los Cleveland Cavaliers. / N.B.A.

Todo se acaba, todo es caduco. Renovarse o morir. Y Scariolo lo sabe, al igual que sabe que todavía no es el momento de Hugo González, Aday Mara, Mario Saint-Supery, Izan Almansa o Baba Miller. Memoricen sus nombres, lo han ganado todo en categorías inferiores, y van a ser los Pau, Marc, Navarro o Calderón del mañana. Serán las caras visibles a partir de París 2024. Con ellos, seguramente, volveremos a optar a las medallas en la próxima década. Pero ninguno de ellos estará en Valencia. Aún no toca.

Los veintidós llamados a filas por el técnico de Brescia son los siguientes: Lorenzo Brown (Maccabi Tel-Aviv, Israel), Alberto Díaz (Unicaja), Juan Núñez (Ulm, Alemania) y Sergi García (Breogán) como bases; Darío Brizuela y Álex Abrines (Barcelona), Sergio Llull (Real Madrid) y Josep Puerto (Valencia) como escoltas; los aleros Rudy Fernández´y Alberto Abalde (Real Madrid), Xabi López-Arostegui (Valencia), Joel Parra (Barcelona), Santi Yusta (Zaragoza) y Edgar Vicedo (Granada); los ala-pivots Miquel Salvó (Gran Canaria), Juancho Hernangómez (Panathinaikos, Grecia), Jaime Pradilla (Valencia) y Santi Aldama (Memphis Grizzlies, NBA); y Usman Garuba (Golden State Warriors, NBA), Fran Guerra (Tenerife), Willy Hernangómez (Barcelona) y Yankuba Sima (Unicaja) como pívots.

Como pueden ver, la continuidad es la seña principal de esta convocatoria. Sergio Scariolo apuesta por los hombres que han jugado en las últimas ventanas de la FIBA y en el pasado Mundial. Su núcleo duro. De ellos, todo hace indicar que los tres bases en Valencia serán Lorenzo Brown, Alberto Díaz y Juan Núñez. La mezcla perfecta: la defensa del pelirrojo Díaz, la dirección y el talento de Núñez y el poder anotador y liderazgo de Brown. Entre los escoltas y aleros, como no podía ser de otra manera, son fijos los veteranos Llull y Rudy. Junto a ellos veremos a Juancho Hernangómez, a un escolta tirador (Brizuela o Abrines) y a otro alero alto (Abalde o Joel Parra, con ventaja para este último). Entre los interiores son seguros Santi Aldama, Willy Hernangómez y Garuba. Finalmente, el “valenciano” Pradilla parece que parte con ventaja para ser profeta en su tierra y ser el jugador número doce en el Preolímpico.

EL PREOLÍMPICO

Hasta ahora se conocen ocho de las doce selecciones que competirán en el torneo olímpico de baloncesto de París 2024. Falta por saber qué cuatro equipos se unirán a Serbia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Sudán del Sur, Japón, Australia y la anfitriona Francia. Para ello se van a disputar cuatro preolímpicos (2-7 de julio), donde se otorgarán a los ganadores los últimos billetes para la cita parisina.

Preolímpico de Valencia (ESP)

Grupo 1: España, Líbano y Angola

Grupo 2: Bahamas, Finlandia y Polonia.

Preolímpico de Riga (LAT)

Grupo 1: Georgia, Filipinas y Letonia.

Grupo 2: Brasil, Camerún y Montenegro.

Preolímpico de Atenas (GRE)

Grupo 1: Eslovenia, Nueva Zelanda y Croacia.

Grupo 2: Grecia, República Dominicana y Egipto.

Preolímpico de San Juan (PUR)

Grupo 1: México, Costa de Marfil y Lituania.

Grupo 2: Italia, Baréin y Puerto Rico.

LOS RIVALES

En la primera fase del Preolímpico, España se medirá en la primera fase de su grupo a Líbano y Angola, dos rivales muy asequibles. Los asiáticos sólo han ganado una vez en la historia a los nuestros -en Beirut en 1959- y, pese a que los africanos contarán con el NBA Bruno Fernando, ya queda muy lejos el “angolazo” de Barcelona 92. Todo lo que no sea un 2-0 para los españoles tendrá aroma de fracaso total. El rival en semifinales y, salvo sorpresa mayúscula, en la final, saldrá de las terna de selecciones que componen el otro grupo: Finlandia, Polonia y Bahamas. Los fineses cuentan con la baja por lesión de su súperestrella Lauri Markkanen. Con la misión -imposible- de minimizar la ausencia del crack de los Jazz, el seleccionador finlandés Lassi Tuovi contará con Mikael Jantunen (París Basketball), Sasu Salin (Tenerife), Edon Maxhuni (Le Portel) y la sensación NCAA Olivier Nkamhoua (Michigan). Equipo peligroso pero asequible para los de Scariolo. Sin embargo, con Polonia y, sobre todo, con Bahamas la cosa cambia. Los europeos, semifinalistas en el pasado Eurobasket, mantienen la base de los últimos torneos -estarán los Balcerowski (Panathinaikos), Sokolowski (Napoli), Dziewa (Hamburg) y el partisano Ponitka) y sumarán a una estrella de la NBA, Jeremy Sochan (Spurs), que puede jugar tanto de base como de alero o ala-pivot. Si se acaban enfrentando al conjunto nacional serán un hueso muy duro de roer. Pero los polacos no son el “monstruo” final al que hay que vencer para “pasarse el juego” e ir a los Juegos de París. Este papel corresponde a Bahamas. La selección caribeña, que está en este Preolímpico tras eliminar contra todo pronóstico a Argentina a domicilio, contará, a falta de convocatoria oficial, con un buen número de jugadores NBA (algunos de ellos de muy alto nivel): Kai Jones (Hornets), Buddy Hield (Pacers), DeAndré Ayton (Blazers) y Eric Gordon (Suns) se han alineado recientemente con los bahameños. A ellos se pueden sumar los hermanos Mobley (Cavs), Naz Reid (Timberwolves) y hasta el mítico All Star Klay Thompson (Warriors). Casi nada. El reto para Scariolo y sus chicos será mayúsculo. ¿Listos para emociones fuertes?