¿Es Carlos Alcaraz el mejor tenista de 21 años de la historia? Esto es lo que dicen los números

“¡Qué jugador, qué luchador! En mi opinión, es mejor a los 21 años de lo que eran Nadal, Djokovic o Federer a la misma edad. Y luego, la forma en que se presenta, simplemente tiene que gustarte”. Puede sonar fuerte, pero no lo dice un cualquiera. Tras la conquista de Roland Garros por parte de Carlos Alcaraz, Boris Becker se desmarcó con estas palabras, en las que puso al murciano por encima de los reconocidos por todo el mundo como mejores de la historia, al menos a su edad.

"Nunca me he enfrentado a un jugador como Alcaraz. Tiene lo mejor de Roger, Rafa y mío", llegó a decir sobre él el propio Djokovic. Un discurso al que se ha sumado ahora Becker, uno de los grandes talentos precoces de la historia del tenis, que se rindió este domingo a Alcaraz, como tantos otros han hecho desde su fugaz irrupción en la élite. Y al que el murciano tampoco ha hecho ascos. Desde que derribó la puerta en 2022, ganado su primer Grand Slam y convirtiéndose en el más joven de la historia, Alcaraz no ha escondido nunca sus aspiraciones.

Solo por poner en contexto, Djokovic, el hombre que aglutina el palmarés más aplastante de la historia del tenis, tenía solo un Grand Slam, el Open de Australia de 2008, a la edad actual del murciano. Y Roger Federer todavía no sabía lo que era ganar un grande (el primero llegó sobre la hierba de Wimbledon, en 2003, a punto de cumplir 22 años). Solo Nadal había ganado tres a su edad, aunque en su caso todos en Roland Garros (2005, 2006 y 2007) y, además, había disputado dos finales de Wimbledon (2006 y 2007), ambas perdidas ante Federer. Solo el de Manacos, Mats Wilander, con 4, y Björn Borg, con 3, están a la altura del murciano a su edad en la 'Era Open'.

“Quiero convertirme en uno de los mejores de la historia, sé que es muy grande, pero en este mundo tienes que soñar en grande y pensar en grande también. Quiero ser parte de los mejores tenistas de la historia, y trabajaré para lograrlo”, sostenía entonces. En el horizonte, los 24 Grand Slam de Novak Dokovic, el que más de la historia, y las 14 coronas de Roland Garros de Rafa Nadal: "Las dos cifras son fuera de lo normal. Para lograrlas tienes que ser un fuera de serie y un extraterrestre. Lo que ha hecho Rafa aquí de ganar 14 veces es algo prácticamente inalcanzable y lo de ganar 24 grandes ojalá pueda hacerlo, pero es algo casi imposible".

"Casi", esa es la plabra clave en el discurso de un Alcaraz que para nada descarta alcanzarlos en un futuro. De momento y a su edad, aguanta el pulso, si es que no lo gana, con cualquiera. Estos son algunos de los registros que sostienen la candidatura de Alcaraz a ser el mejor tenista joven de la historia:

El más joven en ganar en las tres superficies

Tres finales de Grand Slam, tres victorias. Con solo 21 años, un mes y cuatro días, Alcaraz ya sabe lo que es ganar en Nueva York (US Open), Londres (Wimbledon) y París (Roland Garros), siendo el más joven de la historia en ganar grandes torneos en las tres superficies (cemento, hierba y tierra). Además, es también el tenista que menos apariciones ha necesitado en torneos de Grand Slam (13) para ganar títulos en las tres superficies diferentes, lo que en el mundo del tenis se conoce como surface slam, superando por mucho a Jimmy Connors y Rafael Nadal (20), Mats Wilander (24) y André Agassi (36).

Los siete tenistas ganadores de 'Grand Slam' en las tres superficies Carlos Alcaraz (21 años y 35 días) Rafael Nadal (22 años y 7 meses) Mats Wilander (23 años y 5 meses) Jimmy Connors (26 años y 8 días) Roger Federer (27 años y 9 meses) Novak Djokovic (29 años y 14 días) Andre Agassi (29 años y 1 mes)

Número uno más joven

En septiembre de 2022, cuando solo tenía 19 años, 4 meses y 7 días, Alcaraz subió al puesto más alto del ranking ATP tras ganar su primer Grand Slam, el US Open, en la final ante Casper Ruud. Desbancó en ese caso a Leyton Hewitt, haciendo añicos el récord que ostentaba el australiano, que lo había logrado con 20 años, 8 meses y 23 días. Para poner en contexto, Nadal no lo consiguió hasta tener 22 años, dos meses y 15 días, Federer hasta los 22 años, cinco meses y 23 días, y Djokovic hasta los 24 años, un mes y 10 días.

Casi infalible en finales

Pese a su juventud, Alcaraz ha demostrado que juega las finales como si de un veterano con mil batallas a sus espaldas se tratara. De las 18 que ha disputado en el circuito ATP, se ha impuesto en 14, entre ellas las tres veces que pisó una de Grand Slam (US Open 2022, Wimbledon 2023 y ahora Roland Garros 2024). También ha ganado dos en el Masters 1.000 de Madrid (2022 y 2023), dos en Indian Wells (2023 y 2024), Miami (2022), las de los ATP 500 de Barcelona (2022 y 2023), Queen's (2023) y Río de Janeiro (2022) y las de los ATP 250 de Umag (2021) y Buenos Aires (2023).

Desde que irumpió en la élite, solo ha perdido las finales de Umag y la del ATP 500 de Hamburgo en 2022 y las de Río y el Masters 1000 de Cincinnati en 2023 Por superficies, Alcaraz acumula ocho trofeos ATP en tierra batida, cuatro en pista dura y dos en hierba. Además, es uno de los siete tenistas que han ganado sus tres primeras finales de Grand Slam disputadas. Federer se impuso en sus siete primeros intentos, y Bjorn Borg, Jimmy Connors, Stefan Edberg, Gustavo Kuerten y Stan Wawrinka triunfaron en sus tres primeros partidos de campeonatos en grandes.

Récord de quintos sets ganados

Alcaraz, campeón de Roland Garros tras una agónica final precisamente a cinco sets ante Zverev, ha ganado once de los doce partidos en los que ha llegado al parcial decisivo durante su carrera. Una efectividad del 91 por ciento cuando llega al último y decisivo set, ese que solo se juega en los Grand Slam, unas cifras sin parangón ni siquiera entre las grandes leyendas del tenis. Djokovic cuenta con un balance de 41-11 en quintos sets, (un 78,8 por ciento). Nadal, por su parte, ostenta a un 26-13 (66,6 por ciento), y Federer tiene un 33-23 (58,9 por ciento).

El más joven en ganar a Djokovic y Nadal

Con 19 años recién cumplidos, Alcaraz derrotó en el mismo torneo a Rafa Nadal y Novak Djokovic. Fue en el Mutua Madrid Open 2022, un torneo en el que salió campeón. El de El Palmar superó a ambos de manera consecutiva, en cuartos y semifinales, en las que fueron sus primeras victorias frente a los dos mejores tenistas de la historia. Ya de por sí, son pocos los jugadores que han conseguido ganar a Nadal y Djokovic en sus carreras, pero hacerlo en un mismo torneo y con 19 años, tiene un valor especial.

Carlos Alcaraz, en la final de Roland Garros. / EFE

El reto de Australia

Tiene ahora Alcaraz tres años y tres oportunidades por delante para ser de nuevo el más joven en batir otro registro histórico. Los Open de Australia de 2025 a 2027 son el siguiente gran reto de Alcaraz. De ganar en alguna de las mencionadas ediciones, se convertirá en el jugador más joven de la historia en ganar todos los Grand Slam, superando a un Nadal que lo consiguió con 24 años.

"Aún tiene mucho margen para mejorar y en ello seguiremos trabajando. Solo tiene 21 años. Está claro que le pediremos que gane en Australia, algo que es un objetivo bonito", dijo su entrenador, Juan Carlos Ferrero, tras la victoria del murciano en Roland Garros.

Otros récords

Además de los registros ya citados, Alcaraz es también el Jugador más joven (y primer español) en ganar en Miami y en Madrid, el más joven en conseguir un ATP 500, el más joven en ganar el US Open desde que lo hizo Pete Sampras en 1990, el tercero en Wimbledon tras Becker y Borg, el más precoz en ganar un Grand Slam desde Nadal en 2005 y el español que menos tiempo ha necesitado para sumar 50 victorias en Grand Slam.