Sandra Paños: "Es increíble lo que hemos forjado como generación de mujeres luchadoras y empoderadas"

La alicantina, Sandra Paños, fue reconocida por el Ayuntamiento de Alicante poniendo su nombre al campo de fútbol Divina Pastora. La celebración ha tenido lugar este lunes a las siete de la tarde, evento en el que el alcalde Luis Barcala ha querido mostrar el orgullo de toda la ciudad con la deportista alicantina que lleva consigo un legado y una carrera brillante en el fútbol femenino.

¿Qué significa para Sandra Paños que su nombre vaya a estar en un campo de fútbol de Alicante?

Para mí es un tremendo orgullo y un sueño cumplido. Estoy muy agradecida al Ayuntamiento de Alicante, a Luis Barcala y al concejal de Deportes. De pequeña sueñas con muchas cosas y que en tu ciudad te hagan este reconocimiento, que quedará marcado para la eternidad, es algo muy bonito tanto para mi familia como para mí.

Un recuerdo deportivo de sus inicios en Alicante...

Jesús Cañizares, con su padre, crearon el S.P.A. en el 1979 y eso me lo he llevado presente para mi carrera. Pelearon mucho porque hubiese un equipo de fútbol femenino, en un momento que nadie apostaba por ello. Ellos fueron pioneros en eso. Cañizares siempre me lo decía, sostener un equipo femenino sin respaldo de uno masculino, con diferentes categorías, es muy complicado. Y, él siempre me transmitía que si algo te gusta o apasiona tienes que intentar conseguirlo o mantenerlo.

El S.P.A. sigue formando a centenares de chicas que sueñan con debutar en el fútbol profesional, ¿qué consejo les darías?

Todas las niñas, por suerte, tienen acceso más fácil para poder desarrollarse y aprender. Incluso, tener una vida mucho más estable. Se está consiguiendo tener salarios mínimos para vivir sin tener que trabajar. Para las niñas más pequeñas, que disfruten del deporte, que trabajen y den su máximo. Si es algo que les motiva y apasiona, que vayan para adelante. Los recursos que hay materiales y humanos son muy buenos, cada vez hay una mejor estructura para que tengan un buen futuro. Tienen que creer en ellas mismas, que no se dejen cohibir.

Ahora, mirando hacia atrás, se imagina a esa niña que empezaba a jugar al fútbol y, ¿qué se le pasa por la cabeza?

Todo lo que he conseguido y lo que me ha ayudado a hacerlo es mucho trabajo y sacrificio. Me he acordado siempre de los inicios, es importante saber de dónde vienes. Soy una persona que en ese sentido le da mucho valor a esto. Me siento muy orgullosa de todo lo conseguido, aunque le daré más valor cuando me retire. Y más que lo deportivo, principalmente por nuestra generación. Hemos ganado más que títulos, hemos sido bandera para hacer un cambio dentro de la sociedad. Hemos provocado que el fútbol femenino sea profesional y hemos roto muchas banderas en la selección.

¿Qué le falta a Alicante para conseguir ser referente en el panorama nacional del fútbol femenino?

Es algo que habría que analizar de más de cerca. Tiene que haber una propuesta importante por parte del ayuntamiento y de los equipos. Si nos fijamos, todos los equipos de Primera División tienen un equipo masculino detrás. Por lo tanto, te puede dar más estabilidad para hacer una financiación y dedicarte a la práctica. En Alicante no hay esta estabilidad o nivel adquisitivo para poder hacer una apuesta por el fútbol femenino. Alicante es una ciudad increíble y me haría mucha ilusión. En el S.P.A. nos quedamos cerca de subir a Primera en varias ocasiones. Es muy importante lo económico para poder hacer un buen proyecto y conseguir cosas. Se necesitan patrocinadores importantes que te puedan dar esa estabilidad. Se está invirtiendo mucho en deporte en Alicante y es muy positivo.

¿Cómo se siente con todo lo logrado en Barcelona?

Cuando salí de Alicante tenía muchas inquietudes y sueños por cumplir. Nunca me había imaginado lograr tantos títulos, copas europeas, jugar con la selección española absoluta… Más allá de todos los trofeos, es increíble lo que hemos forjado como generación de mujeres luchadoras y empoderadas, que han peleado para que nuestro deporte llegue al lugar que se merece. Lo que hemos conseguido, a nivel social, es tremendo y me da orgullo todo mi pase, de forma progresiva, y aprendiendo mucho. Me siento una privilegiada de todo lo vivido con el Barça, han sido nueve años. El fútbol son ciclos y tengo muchas ganas de vivir otras experiencias. Tengo inquietud por salir del país.

Aunque aún no sea oficial, ¿cómo afronta Sandra Paños su futuro lejos de España y de Europa?

Tengo ganas de cosas emocionantes y diferentes. También, poder hacer que sigan creciendo a otras ligas, que están fuera del paradigma español. Incluso, considero que hay muchas competiciones extranjeras, que llevan menos tiempo que la nuestra, y están haciendo las cosas mejor. Ya que he sido parte de este cambio en España, sí que me gustaría tener incidencia en el futuro del fútbol femenino. Y, también, enriquecerme a nivel personal experimentando otros países.

Mencionando también un poco la selección y haciendo eco del factor psicológico en el mundo del fútbol, ¿cómo le pudo mentalizar aquella convocatoria del mundial?

No he hablado mucho de ello, pero no ha sido nada fácil aquella época. Hay veces que pierdes la noción del mundo como persona y trabajar con alguien, en el mundo deportivo, para tener una fuerza mental, que tiene que estar por encima de la de la sociedad, es importantísimo. Yo me he apoyado mucho. Aún no he acabado mi carrera, pero poco a poco se va acercando, y al final no todo el mundo está preparado para dejar de competir, y es vital hacer trabajo de concienciación para intentar ver todo desde otro prisma. Ha sido un año difícil, un cambio de rol tan drástico es difícil de aceptar. Nosotras cuando competíamos con otras selecciones, aún estábamos llegando al nivel tanto físico como deportivo de ellas. Ahora, todo está en ese estado óptimo, que a pesar de que tenemos compañeras que son muy buenas, en el deporte también necesitamos que en los momentos claves vaya a tu favor. Y, ahora, todo fluye y se está demostrando.

Un sueño social y deportivo para Alicante...

Alicante es una de las mejores ciudades para vivir. Yo he visto un cambio tremendo desde cuando me fui con 17 años. Recordaba una ciudad más triste, como que le faltaban muchas cosas. Y luego he vuelto después de tanto tiempo, le veo un encanto diferente. Se ha limpiado la cara para que sea más visible para el extranjero. Tenemos playas y espacios que ya lo quisieran muchas ciudades. Y en lo deportivo, me consta que se han creado espacios para que los deportistas puedan venir, con el clima que tenemos, y puedan desarrollarse para sus competiciones. Me gustaría que hubiese patrocinadores, tanto para deportes más vistosos como los que no, y así seguir creciendo y que Alicante tenga un equipo femenino en la máxima categoría. A la larga, si se hace un buen proyecto, se podría plantear. Tengo muchas ganas de cuando pueda volver aquí e intentar ayudar de alguna manera. Y, así, poder poner en valor al fútbol en Alicante que es fantástico.

En un futuro, ¿dónde se ve?

Ahora mismo no pienso donde voy a estar, pero intentaré formarme para poder aportar mi granito de arena en el fútbol femenino. Me encantaría hacer alguna cosa en Alicante, un campus, por ejemplo, y poder ayudar al deporte de nuestra ciudad para hacerlo resurgir. No puedo cerrar donde voy a estar, pero quiero tener incidencia de alguna manera para dar mi mejor versión.