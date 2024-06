El CD La Nucía FS asciende a Segunda División

El CD La Nucía FS logró este fin de semana el ascenso a Segunda División tras un agónico encuentro ante Covisa Manresa FS, pese a caer por 6-3, gracias a la renta obtenida en el partido de ida de la final del «play-off» de ascenso.

Aún con un 5-1 a favor en la ida, Manresa no lo iba a poner fácil y a los cuatro minutos de juego ya tenía un 2-0 en el luminoso y el CD La Nucía con tres faltas en su haber. Pasaban los minutos y el equipo de Dada seguía sin encontrarse cómodo en pista. No pasaba por el mejor momento y, además de no lograr frenar a los locales, las pocas ocasiones de las que disfrutaba, no terminaban de entrar en la portería final.

Sí que tenían fortuna los locales, que anotaron el tercero. Peloncha logró recortar la distancia a falta de un minuto para el descanso, pero apenas segundos después llegó el 4-1 con el que se llegó al descanso.

Tras el pase por vestuarios, el CD La Nucía FS salió con otra cara y con una marcha más. Las ocasiones más claras venían del lado nuciero. Iker y Juanito tuvieron en sus botas dos idénticas, pero en ambas el meta rival mandó el balón fuera.

Prórroga incluida

Poco duró la alegría porque a falta de cinco para el final, Manresa le dio la vuelta al marcador y, por lo tanto, era equipo de Segunda en esos momentos. A escasos segundos para el final, Peloncha puso el 5-2. Y, cuando parecía que el ascenso se iba a La Nucía, Manresa, de jugada de estrategia, llevó el partido a la prórroga con el 6-2.

Cuando parecían que las fuerzas podían flaquear, Peloncha, una vez más, hizo el 6-3 en el minuto 42. Resultado más que favorable, pero nada confiable tras lo ocurrido. Con aún cuatro minutos de juego, el corazón tiró de la fuerza que no tenían las piernas para aguantar este resultado. Un sueño que se hizo realidad para recordar por siempre un 6-3 que llevó el equipo nuciero a Segunda División, logrando el segundo ascenso consecutivo en dos años tras lograrlo el curso pasado para estar en esta ya inolvidable temporada en Segunda División B.