El Atticgo Elche confirma su inscripción en la EHF European League

El Club Balonmano Atticgo Elche ha confirmado este martes, de forma oficial, que ha formalizado su inscripción para disputar la próxima temporada la EHF European League, segunda máxima competición continental después de la EHF Champions League, que el conjunto ilicitano jugará la próxima campaña, por primera vez en su historia.

El presidente del Atticgo Elche, Juanjo Ávila; la capitana, María Flores; y el entrenador, Joaquín Rocamora, con el trofeo de campeón de la EHF European Cup 2023-2024 / MATÍAS SEGARRA

Las guerreras franjiverdes obtuvieron la plaza tras quedar campeonas de la fase regular de la Liga Guerreras-Iberdrola. El Atticgo Elche no pudo conquistar, semanas después, el título al perder en la final ante el Súper Amara Bera Bera de San Sebastián, pero obtuvo el premio de consolación de este billete europeo para una competición en la que debutará.

Además, el equipo de Joaquín Rocamora ha sido en los dos últimos años semifinalista y campeón de la EHF European Cup, la tercera competición continental, que ya se les queda corta. La European League contará con conjuntos mucho más potentes de países que son punteros en el balonmano femenino europeo.

La próxima temporada, el cuadro ilicitano, que disputará por quinta temporada consecutiva un torneo europeo, contará con una plantilla bastante renovada y en la que no siguen tres de sus principales baluartes de este curso, como han sido la internacional española Danila So Delgado, que ha sido elegida MVP de la Liga Guerreras-Iberdola y se marcha a la liga de Rumania. La pivote internacional con Países Bajos Pipy Wolfs, que jugará la potente liga de Hungría. Y la lateral derecho, también neerlandesa, Pipy Wolfs, que ha decidido retirarse del balonmano en activo, al igual que la extremo derecho brasileña Alexandra Do Nascimento.

El Atticgo Elche volverá a disputar tres competiciones: la Liga Guerreras-Iberdrola, la Copa de la Reina y la EHF European League.