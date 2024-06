Las primeras hazañas alicantinas en el Tour de Francia

El verano, en clave deportiva, es sinónimo de bicicletas y Tour de Francia desde tiempos muy pretéritos. Mientras el fútbol descansa y los Juegos Olímpicos solo aparecen cada cuatro años, el pelotón recorre las carreteras galas con el ambicioso objetivo de llegar a París. Uno ganará, otros pocos triunfarán de manera parcial y el resto busca la satisfacción de completar una de las carreras más duras.

La edición de este año comienza el sábado, con un alicantino llamado a filas para ser importante. Juan Ayuso debuta en la «Grande Boucle» como gregario de lujo de Tadej Pogacar para recuperar un maillot amarillo que en los dos últimos años ha lucido el danés Jonas Vingegaard. El de Xàbia tratará también de hacer una buena general y de pelear por algún triunfo parcial de etapa. ¿Tiene ejemplos en los que mirarse?

Hablar del Tour y de la provincia de Alicante es remontarse a la década de 1950 y detenerse en la figura del oriolano Bernardo Ruiz, el héroe que fue capaz de firmar las primeras hazañas alicantinas en Francia. En 1951 su nombre resonó con fuerza al llevarse dos etapas y acabar en posición de «top ten». Un año más tarde pasaría a la historia al convertirse en el primer español en subir al podio final, al terminar la carrera en tercera posición. Palabras mayores de una leyenda que el año que viene cumplirá 100 años de vida. Hace mucho que dejó de pedalear entre los mejores, pero las mencionadas hazañas merecen ser recordadas.

Gran recompensa

El 14 de julio de 1951, fecha siempre señalada en el Tour por coincidir la etapa con la fiesta nacional francesa, Bernardo Ruiz puso su nombre en el palmarés de la carrera al imponerse en la etapa con final en Brive la Gaillarde, recibiendo la recompensa al esfuerzo realizado durante todo el día. El oriolano llegó a la meta en solitario, con minuto y medio de ventaja respecto al segundo clasificado, el belga Marcel Verschueren. El «Pipa», como era conocido Ruiz en el pelotón por la época, se escapó con otros dos españoles (Serra y Langarica), un francés (Gauthier) y un belga (Baeytens). El alicantino tomó ventaja en el tramo final de las subidas previas al desenlace de la etapa y fue capaz de resistir el ataque de Verschueren. Sabiendo que sus compañeros de fuga tenían mejor punta de velocidad al esprint, Ruiz lanzó su ataque a la entrada de la localidad de Tulle, siendo aclamado al entrar en solitario en la meta. «Un saludo para mis paisanos de Orihuela», declaró ante los medios presentes al ganar, agradeciendo al público su constante apoyo pese a bromear con que no era capaz de entender lo que le decían en francés.

Crónica de la primera victoria de etapa de Bernardo Ruiz en el Tour / Información

El coloso oriolano

Una victoria de etapa hubiese sido suficiente botín para regresar a casa más que satisfecho, pero Bernardo Ruiz no se conformó con eso. El 26 de julio, a cuatro jornadas de finalizar la ronda, el oriolano volvió a levantar los brazos como ganador del día, nuevamente en solitario.

En esta ocasión fue en Aix les Bains, un triunfo que la crónica de INFORMACIÓN calificó como la de un «coloso» y que en su ciudad natal provocó el lanzamiento de tracas y el cierre de los comercios. En aquella ocasión, Ruiz devoró con el paso de las dificultades montañosas a Gauthier, que fue el primero en buscar la épica de la escapada desde lejos.

Crónica de la segunda victoria de etapa de Bernardo Ruiz en el Tour / Información

En el puerto de Granier, el alicantino abrió una brecha superior al minuto que luego no solo certificaría en el tramo llano hacia Aix les Bains sino que la aumentaría, pese a que por detrás le perseguían cuatro ciclistas. Tras cruzar la meta, Ruiz dejó unas declaraciones que dejaban patente su confianza y momento de forma, lamentando que no hubiera más montaña para ampliar diferencias. Su excelente Tour de Francia no pasó desapercibido y obligó a retrasar su homenaje en la provincia hasta mediados de septiembre, debido a los contratos firmados para disputar diversos criteriums. Tanto en Orihuela como en Alicante no escatimaron en reconocimientos para un pionero del ciclismo, tanto a nivel provincial como nacional.

La relación de Bernardo Ruiz con el Tour de Francia no se detuvo en 1951. El oriolano se convirtió en 1952 en el primer representante español en subir al podio final de la ronda gala, al terminar en tercera posición, por detrás del italiano Fausto Coppi y del belga Stan Ockers. Unas hazañas en blanco y negro que ahora, más de 70 años después, el joven Juan Ayuso intentará repetir a partir del próximo sábado. ¿Será capaz de hacerlo en la época del potenciómetro y el HD? n

