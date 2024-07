El HLA jugará este año en casa los sábados a las 19 horas

Nuevo horario para los partidos en el Centro de Tecnificación. El Lucentum ha tomado la decisión de jugar sus partidos en casa los sábados a la 19 horas salvo que haya algún imperativo especial que le haga variar el horario. Así lo ha decidido la entidad alicantina con la esperanza de que acuda mayor número de aficionados a los partidos.

Además, la campaña de abonos del 30ª aniversario del Lucentum Alicante ya está en marcha. El Lucentum Alicante inicia la venta de sus abonos para la temporada 24/25, coincidiendo con la puesta de largo de la efemérides del club. «De ayer a hoy, siempre Lucentum», es el lema de una campaña que reivindica el pasado histórico del club, que une todas sus etapas y que mira con esperanza al futuro.

Esta temporada, el abono incluye más partidos: 17 de Liga regular de Primera FEB, todos los partidos de la Copa España de reciente creación y el partido de presentación. En esta campaña se apuesta decididamente por el segmento joven, rebajando precios para los abonados de menor edad. En categoría infantil (hasta doce años), los abonos tienen un precio desde 55 euros, 40 euros en renovaciones. Y los jóvenes (hasta 18 años) pueden abonarse desde 65 euros, 50 euros para renovaciones.

El abono incluye los partidos de temporada regular que dispute el HLA Alicante en el Pedro Ferrándiz, así como el partido de presentación previo al inicio de la liga y todos los partidos de la recién creada Copa España. Asimismo, el club se reserva la posibilidad de realizar algún partido como día del club. No incluye los playoffs de ascenso.

El abono también incluye todos los partidos del CF Intercity en la temporada regular.

Pagar a plazos

El Lucentum Alicante permite realizar el pago en tres plazos, buscando que el abonado tenga las mayores facilidades posibles. El aplazamiento del pago es sencillo y se puede realizar directamente desde la aplicación de venta de abonos.

Los abonados de la pasada temporada tendrán reservada su localidad hasta el día 17 de julio. A partir de esa fecha los asientos se liberarán y los abonados ya no tendrán preferencia sobre su asiento. En el caso de los fondos y Grada Animación esta temporada los abonos serán no numerados, excepto el Fondo E. No obstante, la renovación del abono te asegura disponer de un asiento en esa grada.

Precio de los abonos / INFORMACION.ES

Abono conjunto con el Intercity

Con el abono de la temporada 2024/25, cualquier abonado del Lucentum Alicante podrá entrar gratis a todos los partidos de Liga regular que el CF Intercity dispute la próxima campaña en Primera Federación

Esta temporada, el Lucentum Alicante disputará sus partidos oficiales los sábados, a las 19,00 horas. Este será el horario habitual de juego, salvo excepciones por temas televisivos, jornadas unificadas o demás requisitos de la propia liga.