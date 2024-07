El rey de la provincia

Era un cálido pero frío seis de junio de 2018. Meteorológicamente, AEMET marcaba 24 grados pero emocionalmente estábamos bajo cero en Elche. Quizás porque los locales ya estaban clasificados matemáticamente para el playoff, porque el Hércules ya no tenía ninguna opción para ello o tal vez por el alto precio de las entradas (seguramente por todo junto), pero lo cierto es que los apenas 8.500 espectadores que se dieron cita en el estadio Martínez Valero -con casi nula presencia de seguidores alicantinos- dibujaban un ambiente frío y muy alejado de lo que ha sido tradicionalmente el derbi. El partido en sí fue muy olvidable. Tanto que confieso que he tenido que navegar en internet para dar algún dato sobre él. Reparto de puntos merced al resultado de empate a uno, con goles de un franjiverde (Jony Ñíguez) y un herculano (Samuel Llorca) confesos. Aparte de esto, poco o nada a destacar. Faltó casi todo lo que siempre sobra en el Clásico. Puestos a decir algo, quizás el dato más reseñable sea que este descafeinado Elche-Hércules ha sido, hasta la fecha, el último de la historia.

El Hércules CF, con los colores rojiblancos en los años 20 / Colección Vicente Mestre

Parece mentira que hayan pasado seis años ya. Seis años que se le han atragantado profundamente al Hércules y que han significado un renacer y la estabilidad en el Elche. Desde 2018, tres temporadas en Primera y tres en Segunda División contemplan a los franjiverdes. Por contra, en ese mismo periodo, los blanquiazules se han hecho asiduos al barro, moviéndose entre la tercera y la cuarta categoría del fútbol español. Llevamos ya un sexenio sin verse las caras en el terreno de juego. Seis años de mirarse de reojo, a distancia, pero sin perderse de vista. Y esto lo sufren por igual ambas aficiones, sea cual sea la categoría en la que militen sus clubs. Porque la rivalidad Hércules-Elche es un “ni contigo” pero sobre todo un “ni sin ti”. Es algo de fútbol y mucho más de todo lo demás. Ambos son los clubs representativos de dos ciudades que están separadas por apenas 20 kilómetros. El azul ante el verde. La franja horizontal contra la vertical. Alicante contra Elche. Mil y un duelos entre el cielo y el infierno, entre la élite y el fango; dos vecinos eternamente mal avenidos y una duda que todos hemos tenido alguna vez: ¿a cuál de los dos podríamos considerar como el legítimo “rey” de la provincia?

El Elche, completamente de blanco, en los prolegómenos de un partido en el Campo de Don Jeremías / Colección Vicente Mestre

¿Pero cómo podemos determinar algo así siendo lo mas justos posible? En el único termómetro oficial que existe, la clasificación histórica de Primera División, se cuentan únicamente los puntos obtenidos sólo en dicha categoría, sin importar el número de equipos que había en cada Liga ni si valían dos o tres puntos las victorias. Es demasiado genérica y simple. Por tanto, no nos vale. Así pues, sólo nos queda destripar la historia de Hércules y Elche, con el objetivo (imposible) de concluir, de la manera más objetiva posible, quién manda en la provincia de Alicante en base a los siguientes criterios:

1.- Resultados en los enfrentamientos directos.

2.- Clasificaciones temporada por temporada de ambos equipos

3.- Partidos históricos.

4.- Por épocas.

5.- Mejores jugadores de cada club.

6.- Impacto social (RR.SS., presencia en los medios, media de espectadores,…).

EL PRIMER PARTIDO Y LA ÉPOCA DORADA DEL HÉRCULES (1925-1958)

22 de noviembre de 1925, Elche. El Campo de Don Jeremías se había quedado pequeño para albergar el primer Elche-Hércules de la historia. Como dato a reseñar, en los carteles del partido rezaba un curioso, impensable hoy en día y muy propio de la época, “todo espectador tiene derecho a entrar gratis al Campo una Señora”. Micromachismos aparte, lo cierto es que, sea como fuere, no cabía un alfiler en el feudo ilicitano. En un lado estaban los locales, que vestían completamente de blanco (la franja verde llegaría un año después por obra y gracia del técnico checo Anton Fivébr). Enfrente los visitantes, con camiseta a rayas verticales rojiblancas y pantalón negro (hasta 1928 no iba a aparecer el blanco y azul). El estado del terreno de juego no era el más propicio pero el ambiente que se vivía en el también llamado Stadium Elche presagiaba que los espectadores estaban ante lo que, en cuestión de tiempo, se iba a convertir en el clásico provincial y en uno de los derbis más importantes del fútbol español. El partido en sí, siguiendo los estándares del fútbol primitivo, fue muy intenso pero de poca calidad. En él, ante un público entregado, los locales superaron al Hércules por tres goles a uno. Ramón Antón se consagró como el primer M.V.P. del derbi y con su doblete se encargó de reducir a cenizas el favoritismo con el que los de la capital se habían presentado en la población vecina. Como verán, el Elche había dado primero pero no más fuerte.

Formación del mejor Elche de la historia: Pazos, Chancho, Iborra, Quirant, Ramos, Forneris, Celdrán (P.S.); Aveiro, Lezcano, Eulogio Martínez, Romero y Oviedo / Colección Vicente Mestre

No en vano, en esos primeros años, con la rivalidad empezando a gestarse, el Hércules no sólo era indiscutiblemente el equipo número 1 de la provincia sino que era uno de los equipos punteros de España. Especialmente desde la mitad de la década de los treinta y el inicio de la de los cuarenta. En aquellos difíciles años, los blanquiazules acumularon dos ascensos consecutivos y sumaron cuatro temporadas seguidas en Primera, donde lograron clasificaciones muy destacadas (dos sextos puestos) y llegaron a semifinales de la entonces Copa de la República. Aquel Hércules del meta internacional Pérez, el defensa Macià y el costarricense Morera era tan competitivo que algunos expertos sostienen que, de no haber mediado el macabro parón por la Guerra Civil, es probable que hoy hubiera alguna Liga o Copa dando lustre a la sala de trofeos de Foguerer Romeu Zarandieta. Por su parte, los ilicitanos seguían hallándose a sólo 20 kilómetros de distancia física pero se encontraban en las antípodas futbolísticas, pues los de la franja verde no pasaban de ser un equipo competitivo en Tercera con algunas -y muy esporádicas- temporadas en Segunda. Sin embargo, lo mejor estaba por llegar en la ciudad de las palmeras…

Periodo 1925-1958

Mejores Jugadores

Hércules CF: Manuel Suárez, José Pérez, Manuel Macià, Tatono, Emilio Blázquez, Ignacio Goyeneche, Antonio Aparicio, Enrique Salvador, Manuel Rosalén, Ramón Mendizábal, Alejandro Morera, Pascual Salas, José Vilanova, José María Pina, Miguel Adrover, José Llopis Corona, José Tormo, Periche, Macala, Ernesto Llobregat, Calsita, Fernando Santos y Juan Antonio Navarro.

Elche CF: Nolet, Pierita, Francisco Lahuerta, Ramón Macià, Tano, Ramón Orriols, Hipólito Macià, Teleret II, Tomás Bestit, Mendi, Gabriel Clement, Antonio Esclápez y Serafín Sevilla.

Temporada a temporada

El rey de la provincia (periodo 1925-1958): HÉRCULES CLUB DE FÚTBOL.

EL LATIN ELX TOMA EL CONTROL (1959-1971)

El estreno de 2001: una odisea del espacio, la Guerra de los Seis Días, el asesinato de JFK y los solos de guitarra de Jimi Hendrix en Woodstock. Es la década de los sesenta, la que coronó al mejor Elche de la historia. Son los tiempos del hondureño Cardona y de los paraguayos Cayetano Ré, Lezcano y Romero Isasi. Comandados por ellos en el césped y guiados por las pizarras de técnicos como Otto Bumbel o Heriberto Herrera, los franjiverdes permanecieron en Primera desde su debut en la temporada 59-60 hasta la 70-71. En estos años, el club logró sus mayores hitos, como el quinto puesto en Liga en 1964 -su mejor clasificación- y el subcampeonato copero de 1969, donde el Athletic de Bilbao le derrotó en el Santiago Bernabéu por un tanto a cero.

Por su parte, en la acera de enfrente, el desempeño del Hércules Club de Fútbol en esta década tuvo un poco de todo (una temporada en Primera, siete en Segunda y 2 en Tercera) pero demasiada poca brillantez. Los años dorados parecían haber quedado muy atrás en Alicante. No obstante, y quizás como una especie de presagio de lo que iba a acabar pasando en los siguientes años, el Hércules terminó la década en modo ganador, con la icónica imagen de Humberto recorriendo El Sadar de rodillas tras ascender a Segunda División.

Un once del mítico Hércules de los 70: José Antonio, Rivera, Santoro, Giuliano, Quique, Carreño; Arieta, Baena, Barrios, Betzuen e Illán / Colección Vicente Mestre

Periodo 1959-1971

Mejores Jugadores

Hércules CF: José Juan Alonso, Quetu, Marquitos, Ricardo García, Juan Ramón Arana, Victoriano Bilbao, Ramón Navarro, Antoniet, Francisco Toledo, Miche, Marcos Orts, Humberto Núñez, Manuel Murcia y Juan Fernando Sarrachini.

Elche CF: Miguel Quirant, Pauet, José Enrique Gutiérrez Cardona, César Rodríguez, Cayetano Ré, Juan Ángel Romero Isasi, Vicente Iborra, Eulogio Martínez, Héctor Ramos, Juan Carlos Lezcano, Rodri, Manuel Pazos, Forneris, Marcial Pina, Vavá, Lico, Bartomeu Llompart, Juan Manuel Canós, Juan Gualberto Casco, Juan Manuel Asensi, Ricardo González, José Araquistain, Francisco Ballester, Ciriaco Cano y Carlos Macià Bonet.

Temporada a temporada

El rey de la provincia (periodo 1959-1971): ELCHE CLUB DE FÚTBOL.

LA MADRIGUERA DE ACERO (1972-1984)

El Padrino de Coppola lo había roto en taquilla, el Watergate tumbaba a Nixon y nos decían adiós genios como Groucho Marx, Elvis Presley o Charles Chaplin. Los setenta se abrían paso. Caminábamos sin saberlo, hacia la que hasta ahora ha sido, sin duda, la era más brillante del derbi. Primero con cuatro duelos muy calientes en Segunda y después, a partir del ascenso del Hércules, haciendo arder la Primera División. Pues ya con los alicantinos e ilicitanos en la máxima categoría, sus enfrentamientos adquirieron cotas de competitividad nunca vistas antes. Eran partidos duros, broncos y con toneladas de carácter. Cada Hércules-Elche era un catálogo de virilidad. La “argentinización” que vivía el fútbol español también tenía su parada en la provincia de Alicante. ¡Y de qué manera! Santoro, Giuliano, Moyano, Saccardi y Charles ante Gómez-Voglino, Trobbiani, Heredia y Finarolli. El Hércules-Elche ya se había convertido, legítimamente, en un Clásico del fútbol español.

Paralelamente a los tiempos de bonanza deportiva que vivían ambas escuadras, aparecieron los nuevos estadios. El Rico Pérez (inaugurado en 1974 con un Hércules-Barcelona) y el Martínez Valero (1976) eran fiel reflejo del nuevo estatus que habían adquirido ambos clubs y de una rivalidad que se nos había hecho mayor (y que no se limitaba únicamente a lo que pasaba en el terreno de juego). Una muestra de esto último nos la dejó el propio Manuel Martínez Valero. El que fuera presidente del Elche hasta 1982 dijo a su hijo, en relación al comienzo de las obras del Rico Pérez, que “dejemos que estos -los del Hércules- construyan su estadio, que el nuestro tendrá como mínimo una butaca más”. Como pueden ver, el pique trascendía lo esférico.

Volviendo a lo estrictamente futbolístico, los setenta nos dejaron un muy buen Elche y un Hércules excelso. Pero vayamos por partes: los franjiverdes militaron durante cinco campañas seguidas en Primera División, logrando algunos puestos meritorios, como un octavo lugar en 1975 y un puesto 11 en 1977. Por lo que respecta al Hercules de Alicante, la década de los 70 merece capítulo aparte.

El conjunto herculano había concluido la temporada 72-73 de Segunda División de nuevo -y por tercera vez consecutiva- en tierra de nadie. Con el objetivo de revertir la situación y buscar cotas bastante más altas de cara a la 73-74, el entonces presidente del club alicantino, el constructor José Rico Pérez, pensó en un técnico prometedor pero sin demasiada experiencia. De esta forma llegaba Arsenio Iglesias a Alicante, con expectativas bastante buenas, que acabaron desbordándose como nunca antes. Bajo su mando, el Zorro de Arteixo manufacturó un conjunto rocoso, sobrio y muy difícil de ganar, con el que logró un ascenso, varios puestos de honor en Primera División -quinto en 1975 y sexto en 1976- y sobre todo la sensación de que por fin cobraba sentido aquello de “le llamaremos Hércules para infundir respeto”. Y todo ello en sólo cuatro años. Eran tiempos en los que el cuadro blanquiazul no sólo era indiscutiblemente el mejor equipo de la provincia sino que lo era también de toda la Comunitat Valenciana.

Los últimos años de la década de los setenta y los primeros de la de los ochenta pusieron de manifiesto la pérdida gradual de potencial de alicantinos e ilicitanos. Especialmente en el caso de los segundos, que perdieron la categoría en 1978 y no la recuperaron hasta 1985. En el caso del Hércules, ya sin el Zorro pero todavía con los posos de su libreto, también se vivió un cambio progresivo de estatus. Los blanquiazules pasaron de acariciar la Copa de la UEFA y mirar a los ojos a Real Madrid o Barcelona a coquetear con el descenso en los siguientes cuatro años. Y aquí sí hubo quinto malo, pues los del Rico Pérez acabaron descendiendo en 1982. Ya en Segunda, coincidieron en dos campañas con el Elche, donde tras un primer año de transición, al segundo ambos ascendieron brillantemente a Primera.

Periodo 1972-1984

Mejores Jugadores

Hércules CF: José Manuel Delgado Rivera, Eladio Silvestre, Juan Baena, Josep María Fusté, Juan Antonio Carcelén, José Varela, José Joaquín Albaladejo, José Antonio Hervás, José Manuel Pachón, Antal Nagy, Omar Rey, Miguel Ángel Santoro, Carmelo Giuliano, Quique, José Antonio Barrios, Antón Arieta, Juan Carlos Álvarez, José Ramón Betzuen, Gerónimo Saccardi, Jorge Carreño, Eduardo Commisso, Charles, Miguel Aracil, José Antonio Deusto, Pedro Verde, Piero Lattuada, Horacio Moyano, Amador Lorenzo, Jose Francisco Abad, Miodrag Kustudic, Ernesto Llobregat Pérez, Juan Carlos Vidal, Alfredo Megido, José Ignacio Churruca, Adjutori Serrat, Jan Tomaszewski, Sándor Müller y Eufemio Cabral.

Elche CF: Alfonso Melenchón, Aníbal Montero, Miquel Sitjà, Indio, Juan Carlos Heredia, Emilio Esteban, Juan Antonio Gómez-Voglino, Rubén Cano, Félix Palomares, Mario Finarolli, Marcelo Trobbiani, Gilberto Yearwood, Juan Manuel Casuco, José Castroverde, Manuel Quesada, Francisco Bonet, Milos Kostic, José Luis Capón, Javier Company, Felipe Nery Franco, Germán Leguía, Juan Antonio Anquela, Boria, Ángel Pérez García, Miguel Recio y José Sánchez Lorenzo.

Temporada a temporada

El rey de la provincia (periodo 1972-1984): HÉRCULES CLUB DE FÚTBOL.

LA NOCHE NO TERMINA NUNCA (1985-2002)

Con los dos de nuevo entre los grandes, se esperaba que la provincia de Alicante volviese a vivir el derbi con la máxima intensidad. Y así fue, pero menos, pues tanto Elche como Hércules no tuvieron precisamente su mejor temporada. Sobre todo los primeros, cuya vuelta a Primera fue un auténtico vía crucis, permaneciendo desde la primera hasta la última jornada en puestos de descenso. En cambio, en la capital de la Costa Blanca sí se vivió una redención. ¡Y menuda redención! Con un gol de Sanabria en la recta final del partido, el Hércules Club de Fútbol superaba contra todo pronóstico al Real Madrid en el Bernabéu y lograba en la última jornada la permanencia en Primera.

Pero el verano siempre dura poco y, apenas un año después de esta gesta, los alicantinos no supieron sobreponerse a la baja de su gran estrella, Mario Alberto Kempes. Decía, no sin acierto, el gran Alfredo Di Stéfano que “ningún jugador, por muy bueno que sea, es mejor que los otros diez”. Pero Kempes, además de ser individualmente excelente, tenía la cualidad de hacer mejores a los otros diez. Así pues, traspasado el crack argentino al fútbol austríaco, los herculanos dieron con sus huesos de nuevo en Segunda División, donde se reencontraron con el Elche, emprendiendo juntos -pero no siempre revueltos- un peregrinaje errante y alejado de la élite que parecía eterno. Entre 1986 y 2002 tanto ilicitanos como alicantinos sólo tuvieron una única -y efímera- presencia en Primera (el Elche en la temporada 87-88 y el Hércules en la 96-97), moviéndose entre la segunda y la tercera categoría de nuestro fútbol. Los ilicitanos llegaron a militar durante seis campañas seguidas en Segunda B y los alicantinos sumaron once en dos etapas distintas. Corrían malos tiempos para la lírica. Aún con todo, estos diecisiete años nos dejaron nada menos que diecinueve Clásicos, la mayor parte de ellos en los “bajos fondos” del fútbol patrio -algo que no les restó ni un ápice de pasión e intensidad-, con siete triunfos blanquiazules y seis franjiverdes.

Un Tigre Barrios imperial anota el gol de la victoria blanquiazul en tierras ilicitanas / Colección Vicente Mestre

Periodo 1985-2002

Mejores Jugadores

Hércules CF: Pascual Luna Parra, Reces, Jordi Fabregat, Santi Bakero, Manuel Espinosa, Teodoro Rastrojo, Dante Sanabria, Mario Alberto Kempes, Vicente Latorre, Juan Cartagena, Pétur Pétursson, Carlos Muñoz, José Roberto Figueroa, Davor Radmanovic, Enrique Herrero, Rafa Muñoz, Endika Guarrotxena, Miguelo, Bartomeu Pascual, Juan Manuel Azuaga, Paquito, Luis Saavedra, José Gregorio Gallego, Francisco Javier Falagán, Ignacio Cantero, Eduardo Rodríguez, Dubravko Pavlicic, Janko Jankovic, José Vicente Lledó, Manuel Alfaro, Joaquín Enrique Valerio, Francisco José Antón, Josip Visnjic, José Antonio Palomino, Gonzalo Arguiñano, Paqui, Gabriel Amato, Juan Luis Redondo, David Castedo, Carlos Castro, Vicente Verdejo e Ignacio Conte.

Elche CF: Claudio Barragán, Robi, Sixto Casabona, Pedro Pablo Matesanz, Milivoj Bracun, Antonio González Cepeda, Benito Sánchez, Íñigo Liceranzu, Juan Antonio Crespín, Alberto Díaz Capón, Ioan Andone, Guina, Edorta Murúa, José Puche, José Manuel Mejías, Salvador Mejías, Jesús de Huerta Bermejo, Iru, Vicente Mir, Rodri, Enric Cuxart, Juanmi, Héctor Berenguel, Eloy Jiménez, Dani Borreguero, Mariano Armentano, Alejo Indias, Edu García, Nino, Juan Luis Redondo, Dennis Serban, Igor Tasevski, Manuel Serrano y Jorge Otero.

Temporada a temporada

El rey de la provincia (periodo 1985-2002): EMPATE

UN RENACER Y ¿EL FIN DEL DÍA DE LA MARMOTA? (2003-2024)

Tras siete años en blanco, la temporada 2005-2006 nos devolvía en Segunda División el derbi. El uno a uno que dibujaba el marcador del Martínez Valero al final del encuentro, marcaba el inicio de una larga serie de enfrentamientos en la categoría de plata. Catorce duelos en apenas nueve años, con sólo dos paréntesis motivados porque uno de los dos militaba en Primera: el de la campaña 10/11 -con el Hércules de Drenthe, Valdez y Trezeguet- y el de aquel Elche de la 13/14, que catorce años después conseguía el ascenso a la máxima categoría tras dominar de principio a fin la Segunda División. Era un Elche Club de Fútbol para paladares selectos, el de Fran Escribá, Edu Albacar, Xumetra, Coro o Fidel, entre otros.

Paralela e inversamente proporcional al éxito de sus vecinos, en la otra acera, la blanquiazul, empezaban a hacerse patentes los primeros signos de un drama que se estaba fraguando a velocidad de Maglev: tras acabar decimoséptimo y salvarse por la campana -y, por qué no decirlo, por los diecisiete goles de Portillo- en 2013, un año después acabó último con el consiguiente descenso y la salida precipitada de la LFP. Desde entonces, Alicante ha vivido una década ominosa, con siete años eternos en la extinta Segunda División B y después otros tres en la que hoy es la cuarta categoría del fútbol nacional (Segunda RFEF), donde cada temporada se repetían los mismos errores y cada año era peor que al anterior.

Por lo que respecta al Elche, en el mismo periodo de tiempo, las cosas le han ido bastante mejor. Cinco campañas en Primera y cinco en Segunda contemplan a los de la ciudad de las palmeras desde 2013 hasta hoy. Y es que, después del polémico descenso administrativo de 2015 y de dos temporadas decepcionantes en Segunda (la última con descenso incluido), la llegada al banquillo de Pacheta supuso un antes y un después en la historia de la entidad ilicitana. El exherculano tuvo en el Martínez Valero la tranquilidad y la confianza que le faltó en su etapa en el Rico Pérez y construyó un proyecto a su medida. Al burgalés le dejaron pensar despacio para poder avanzar deprisa. Bajo su batuta, el Elche pasó de batirse el cobre en Segunda B a los focos mediáticos de la Primera División en apenas dos años y medio. Desde este último ascenso en 2020, los ilicitanos han sido equipo de la máxima categoría en el 75% de las temporadas. Hoy se encuentran en Segunda pero es indiscutible que viven un renacer, una segunda juventud.

En la actualidad, el Elche es un club saneado económicamente, que tuvo alrededor de veinte mil abonados en la temporada pasada y que cuenta con más de 3 millones de seguidores en las redes sociales. Como consecuencia directa de esto, el Martínez Valero será próximamente reformado y en el Camino de Castilla se va a construir la nueva ciudad deportiva franjiverde. Pero el Hércules, con su ascenso a Primera RFEF en la última temporada, parece haber despertado. Haber tenido más de diez mil abonados en 2ª RFEF, jugar en un Rico Pérez con treinta mil espectadores -récord absoluto en la cuarta categoría- y ser líderes de audiencia televisiva en la provincia durante la finalísima ante el Lleida parecen tres argumentos de peso para declarar el estado de Herculesmanía en Alicante y para certificar el fin del día de la marmota. Veremos si no es sólo un mero espejismo…

Periodo 2003-2024

Mejores Jugadores

Hércules CF: Sergio Fernández, Álvaro Cámara, Sisi, Sergio Mora, Miguel De las Cuevas, Moisés García León, Francisco Javier Farinós, Tote, Sendoa Aguirre, Juan Calatayud, Abraham Paz, Abel Aguilar, Andrija Delibasic, Paco Peña, Rufete, Tiago Gomes, David Trezeguet, Nelson Haedo Valdez, Anaitz Arbilla, Samuel Llorca, Míchel, Urko Vera, David Cortés, Paco Peña, Ismael Falcón, Noé Pamarot, Javier García Portillo, Abdoul Sissoko, Alberto Escassi, Juanma Ortiz, Rafita, Álex Muñoz, Chechu, Miguel Ángel Nieto, David González, Abde, Juli, Juanjo Nieto, Carlos Martínez, Diego Benito, Kevin Appin, Álex Martínez, Pedro Sánchez, Carlos Abad, Roger Colomina y Samu Vázquez.

Elche CF: Moisés García León, Curro Montoya, Roberto Acuña, Rubén Suárez, Jesús Unanua, Wilfredo Caballero, Fernando Niño, Roberto Peragón, Gastón Casas, Óscar Díaz, Alfredo Sánchez, Samuel Llorca, Pere Martí, Fernando Usero, José Luis Acciari, David Fuster, Wakaso Mubarak, Óscar Trejo, Jorge Molina, Edu Albacar, Sergio Pelegrín, Sergio Mantecón, Miguel Linares, David Generelo, Xabier Etxeita, Jordi Xumetra, Ángel Luis Rodríguez, Manu Herrera, Damián Suárez, Carles Gil, Coro, Fidel Chaves, Carlos Sánchez, Javi Márquez, Alberto Botía, Jonathás, Pedro Mosquera, Enzo Roco, David Lombán, Sergio León, Pelayo Novo, Álvaro Giménez, Álex Fernández, José Juan Figueiras, Gonzalo Verdú, Javi Flores, Benja, Iván Sánchez, Edgar Badía, Josan, Sory Kaba, Óscar Gil, Iván Marcone, Lucas Boyé, Pere Milla, Tete Morente, Helibelton Palacios, Pedro Bigas, Johan Mojica, Omar Mascarell, Gerard Gumbau, Aleix Febas, Nico Castro, Nico Fernández, Matías Dituro y Carlos Clerc.

Temporada a temporada

El rey de la provincia (periodo 2003-2024): ELCHE CLUB DE FÚTBOL.

REYES DE LAS DESDICHAS

Desde el primer Elche-Hércules que tuvo lugar en 1925 en el antiguo Campo de Don Jeremías, ilicitanos y alicantinos se han visto las caras en nada más y nada menos que 114 ocasiones, de las que en 44 de ellas salieron victoriosos los herculanos y en 38 los franjiverdes. En cuanto a los goles marcados, también hay ventaja alicantina: 168 tantos frente a 140.

Los dos han vivido al menos una época dorada: los años sesenta han supuesto, hasta el momento, los brotes verdes ilicitanos mientras que el Hércules ha tenido dos hasta ahora, la década de los años treinta y la de mitad de los setenta. En cuanto a la competición de Copa, en cualquiera de sus tres denominaciones (de la República, del Generalísimo y del Rey), también encontramos mucha igualdad entre ambos con una sustancial diferencia: el Elche hizo historia de la buena jugando la final en una ocasión mientras que los herculanos “sólo” han sido capaces de llegar a semifinales.

Los franjiverdes han logrado diez ascensos, siendo tres de ellos a Primera División. Por contra, los alicantinos han conseguido subir catorce veces y siete de ellas han sido a la máxima categoría. Este dato arroja que el Elche ha sido más estable en sus etapas en Primera pero el Hércules, en general y como reflejan sus mejores clasificaciones, ha hecho mejores campañas entre los grandes. Los blanquiazules han obtenido cinco puestos de honor en la máxima categoría por sólo dos de los franjiverdes. El Hércules de Alicante acabó quinto la Liga 74-75, quedándose a un paso de la Copa UEFA tras empatar en la cuarta plaza con la Real Sociedad. Asimismo, cuatro sextos puestos (35-36, 39-40, 54-55 y 75-76) dan lustre a la historia herculana. En el lado franjiverde encontramos sus mayores logros en su “década prodigiosa”: quintos en la campaña 63/64 y sextos en la 65/66.

Hasta hoy, el Elche Club de Fútbol suma 64 temporadas en el fútbol profesional (24 de ellas en Primera División) por 63 (20 entre los grandes) del Hércules. Como ven, números primos hermanos que se convierten en exactamente iguales cuando hablamos de los títulos de Segunda con los que ambos cuentan: dos cada uno (los alicantinos ganaron la categoría de plata en la 65/66 y en la 95/96 mientras que los ilicitanos lo hicieron en la 58/59 y en la 12/13). En cambio, donde sí encontramos una sustancial diferencia es en relación a los años en las que ambos han militado a la vez en Primera, pues el Hércules ha acabado mejor clasificado que el Elche en cuatro de las seis temporadas que han coincidido entre los grandes. En Segunda, han compartido Liga en 18 ocasiones y aquí, la igualdad vuelve a ser máxima: en nueve ocasiones fueron mejores los blanquiazules y en otras nueve los franjiverdes. Ante estos datos -y cogiéndolo con pinzas-, podríamos afirmar que el Elche ha estado una campaña más en lo que hoy es la Liga de Fútbol Profesional pero también que el Hércules de Alicante ha sido algo más competitivo cuando ha militado en ella (especialmente en Primera División).

22 de enero de 1984. Hércules-Elche 0-0. Alineación ilicitana: Juanín, Pérez García, Belanche, Miguel, Quesada, López Pérez, Lucas, Ruiz, Anquela, López Murga y Nery / INFORMACIÓN

“Si yo salí de la tierra. Si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte…”, escribía Miguel Hernández en 1937. Dicho, mirado -y admirado- esto y estando tan lejos de la atalaya de talento del genial poeta alicantino, aquí me hallo tratando de contarles un siglo de unos y de otros. Cien años de fe, de esperanzas y de nudos en la garganta; de hitos, de fracasos estrepitosos y de baños en Luceros o en la Glorieta. No es fácil situar un siglo de historia en un mapa de sentimientos en blanco y azul para contrastarlo con otro en blanco y verde. Pero sí, confieso que me va la marcha. Que a veces soy más osado de la cuenta y por ello me embarqué en algo en lo que nadie se había atrevido a meterse antes. Contar las penas y alegrías del Hércules o Elche se ha hecho mil veces. Desde muchos puntos de vista y desde todas las aristas. Pero comparar cien años de historia de ambos y tratar de discernir, de la manera más objetiva posible, cuál de los dos es el rey de la provincia nunca se había hecho. Elche o Hércules, Hércules o Elche. Dicen que los números nunca mienten. Pues en este caso han jugado una partida de póquer con todos nosotros. Y es que, tras repasar lo que han dado de sí cien años amalgamados a retazos y llegado casi al final del reportaje, me encuentro con que soy incapaz dar un “veredicto” claro sobre quién manda entre estos dos reyes de las desdichas. Antes de empezar ya sabía que ambos iban a estar muy igualados pero al intentar sacaos -y sacarme- de dudas me he sembrado de muchas más. ¿Que cuál es el club más emblemático de la provincia de Alicante? No lo sé. Dígamelo usted que ha llegado leyendo hasta aquí. Yo sólo acierto a decir que, ojalá pronto, Hércules y Elche nos empiecen a dar la respuesta sobre el césped...