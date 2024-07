Dani Ponz, técnico del Eldense: «El equipo es valiente, pero hay mucho que mejorar»

El Eldense firmó el sábado un triangular más que interesante, al golear en 45 minutos al Albacete (3-0) y previamente empatar sin goles frente al Oviedo, en dos choques contra rivales que compartirán categoría con los azulgranas esta temporada.

Tras los dos partidos, Dani Ponz, entrenador del Eldense, ofreció su valoración de los mismos. «Hemos estado más organizados que el otro día, siendo conscientes de que hay muchas cosas a mejorar. Los chavales han interiorizado la idea, son valientes con balón», resumió.

El técnico destacó lo que le pareció cada uno de las dos partes jugadas. «Del partido con el Oviedo nos ha quedado un sabor agridulce porque podríamos haber aprovechado mejor algunas ocasiones. Contra el Albacete hemos tenido el balón y confianza para jugar», apuntó. «Estoy satisfecho por los goles, por los chicos que han marcado y por el trabajo de todos», finalizó.

Valoración de Juanto y Simo

Tras los partidos también hablaron dos futbolistas de la plantilla, los goleadores del día, Juanto Ortuño y Simo. «Es un momento de acumular cargas y de asimilar los conceptos que quiere el entrenador. Hemos estado muy bien, juntos y solidarios», comentó el atacante, que también describió su golazo: «No me lo he pensado, ha quedado el balón suelto y tras haber visto el año pasado a Timor y a Ortuño pensé en intentarlo, a ver si me salía como a ellos».

Por su parte, Simo, uno de los fichajes de este curso, elogió la calidad de sus compañeros tras firmar un doblete. «Vengo a aportar el máximo al grupo. En estos partidos hay que intentar jugar como dice el míster y corregir los errores», apuntó.

El Eldense disputará su próximo partido de pretemporada este miércoles 31 de julio, en el que se medirá al Cartagena, también de Segunda División, en las instalaciones de La Manga Club. En las oficinas, el club trabaja para incorporar un central que complete la zaga de Dani Ponz de cara a la próxima temporada.