Juan Ayuso espera aprovecharse de una carrera loca para optar a medalla

El equipo español masculino de ciclismo en ruta, formado para la prueba de estos Juegos Olímpicos de Paris 2024 por el alicantino Juan Ayuso, Alex Aranburu y Oier Lazkano, prevé para este sábado una carrera "loca" en la que deberán estar atentos a todos los cortes que pueda haber, con un Ayuso que no llega al cien por cien físico tras su último contagio de coronavirus.

"No recuerdo alguna carrera así, es difícil encontrarlas y verlas. Es algo atípico y extraño, habrá que adaptarse. Nosotros no partimos como principales favoritos y nos puede abrir más opciones que en una carrera más normal y de más control. Será una carrera loca y tendremos que correr los tres atentos", comentó Ayuso en una rueda de prensa organizada por el COE.

Y es que el trazado de la prueba en línea masculina es ratonero. Serán 272,1 kilómetros de un terreno lleno de pequeñas cotas o muros, muy revirado y con varios peligros a lo largo de un recorrido interminable, como suele ser la prueba olímpica. Y con un circuito final de tres vueltas a la cota del precioso barrio de Montmartre. Aunque puede que la carrera llegue ya rota a ese punto.

Recuperado, pero no al 100%

Juan Ayuso, que tuvo que borrarse de la prueba olímpica contrarreloj por la COVID-19 que contrajo en el Tour de Francia y que le obligó a abandonar la ronda gala, está ya recuperado y listo para afrontar este reto, aunque no está al cien por cien.

"Me ha costado recuperarme bastante más que otras veces que he cogido la COVID. He intentado en dos semanas recuperarme de la mejor manera y aunque quizá no llegue al cien por cien, sí estoy a un buen nivel para intentar disputar la carrera", explicó.

Sí lo está, y en una gran forma, Oier Lazkano. Además, ha podido reconocer el terreno. "El circuito es bastante técnico, es todo curva, isleta y repecho todo el día. No creo que sea tan decisivo pero habrá que estar muy atentos", avisó.

"El condicionante es ese, que somos unos 90 corredores inscritos. Condiciona porque estará todo más abierto, tendremos que estar más atentos, pero será lo mismo para todos los equipos", comentó sobre el hecho de que los pocos inscritos, y los equipos cortos, puedan propiciar esa locura de carrera.

Juan Ayuso, con el maillot de líder del Tour de Romandía / EFE

"Creo que la carrera va a estar hecha antes de Montmartre", opinó. "El adoquín no es malo pero dificulta algo más la subida, pero se van a notar más los 240 kilómetros previos. El circuito tiene otro repecho, que no es difícil pero sí más técnico. Todo el circuito es bastante técnico. Ahí va a estar la dificultad, yo creo", manifestó Lazkano.

Por su parte, su compañero en el Movistar Team Alex Aranburu, opina como Lazkano y como Ayuso que la prueba será difícil de controlar. "Es la primera vez que corro unos Juegos, espero una carrera más loca y abierta, difícil de controlar. Estamos acostumbrados a que un equipo controle con tres tíos toda la carrera, o entre varios equipos. Aquí, si se va un grupo de 15 con gente buena puede caminar y si el recorrido es así jodido, más todavía. Esperamos una carrera bastante loca y habrá que estar muy atentos", argumentó.

"Hasta ahora es una gran experiencia para todos y estamos muy contentos. Será estar atentos a los cortes, meterse en todos uno u otro y a ver a quién le sale bien", opinó el ciclista de Ezkio-Itsaso.