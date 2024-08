Lara González: "Es momento de hacer autocrítica"

La capitana alicantina de las 'Guerreras', Lara González, reconoció que los Juegos Olímpicos han sido "un mal campeonato" para su equipo y aseguró que "es momento de hacer autocrítica".

"Es momento de poner los pies en el suelo, de hacer autocrítica tanto individual como a nivel de equipo (...) Lo que hemos hecho no ha sido suficiente, si quieres estar en unos Juegos tienes que dar mucho más, el cien no vale, hay que dar el 200", dijo. Lara lamentó que España se vaya con tan mala imagen de los Juegos, a los que llegaba "sin ninguna presión" porque "los últimos campeonatos no han sido buenos y se sacó el billete "porque se dieron muchos resultados favorables".

"Tuvimos mucha suerte de estar aquí", afirmó la capitana, que consideró que tampoco dieron la talla en el último partido contra Francia. "Era un partido para cerrar esto de la mejor manera posible, lo único que teníamos que hacer era disfrutar. Desde que eres pequeña sueñas con jugar en un pabellón así, da igual que la afición anime al otro equipo, solo cuando suena La Marsellesa se te ponen los pelos de punta", analizó la alicantina.

"Estos son los partidos bonitos de jugar, por eso tengo un poco de rabia y frustración porque creo que hemos salido un poco cagadas", dijo. La jugadora, que ha disputado ya tres Juegos Olímpicos, aseguró que "ahora es momento de descansar y analizar las cosas" y no de proyectarse en el futuro: "Cuatro años más son muchos, yo ya tengo una edad y quiero ver cuál es el proyecto de la selección y otras cosas".