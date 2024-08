Ángela Martínez: "París ha sido una pasada y me sirve de experiencia para Los Ángeles 2028"

A sus 20 años ha vivido una de las experiencia más bonitas de su corta, pero prolífica carrera como nadadora internacional. La ilicitana Ángela Martínez ha podido disfrutar de sus primeros Juegos Olímpicos en París. Anteriormente ya había representado a España en campeonatos de Europa y del Mundo. Pero una olimpiada es algo muy diferente para cualquier deportista.

La joven nadadora ha regresado a su ciudad en plenas fiestas y ayer se dio un auténtico baño de masas fuera del agua. Después de la recepción oficial en el Ayuntamiento, acudió a la mascletá y visitó el Racó de INFORMACIÓN. Apenas podía andar. La camiseta del equipo olímpico español la delataban y le hacían muy reconocible. Sus paisanos no pararon de solicitarle fotografías. Le preguntaban si era Ángela Martínez la olímpica. Su juventud y timidez fuera del agua le hicieron pasar un «mal» rato, porque a ella lo que le gusta y donde siente más cómoda en nadando en la piscina y en el mar. Sin embargo, aceptó cualquier solicitud de hacerse fotos. No todos los días se pude estar cerca de una deportista olímpica.

Ángela Martínez dialoga con María Pomares, delegada de INFORMACIÓN en Elche; y con Adrián Ivorra, director general de Audiovisiual de Prensa Ibérica / Áxel Álvarez

Ángela Martínez atendió a este diario para comentar su experiencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, de los que aseguró que fueron "una pasada". "Estar en la villa olímpica con todos los deportistas, estar junto a grandes campeones ha sido increíble".

En lo que no está tan satisfecha es con su décimo puesto en la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas en el río Sena. «Es verdad que he mejorado respecto al Campeonato del Mundo de Doha -terminó décimo segunda- pero no acabé satisfecha. Sabía que luchar por una medalla era muy complicado, pero me hubiera gustado estar más arriba y estar en top-8 y lograr un diploma olímpico".

La joven nadadora ilicitana afirmó que las condiciones del agua del río Sena fueron "horribles". Pero no tanto por la suciedad y posible contaminación, de lo que tanto se ha hablado. «En eso ni siquiera pensé. Fueron las corrientes, que había que saber llevarlas. No había entrenado mucho en esas condiciones. Sí que sabíamos que podía haber alguna corriente, lo habíamos estudiado y teníamos datos de lo que nos podríamos encontrar. Pero fue cinco veces más de lo que habíamos imaginado. Era muy difícil nadar".

Aún así, Martínez realizó una prueba de menos a mas y fue recuperando posiciones hasta acabar en una meritoria décima posición y siendo la primera española en los 10 kilómetros en aguas abiertas.

Ahora, después de los Juegos Olímpicos de París, la nadadora ilicitana quiere tomarse un respiro, disfrutar de su familia, de sus amigos y de las fiestas de su ciudad tras muchos meses de duros e intensos entrenamientos para obtener las clasificación olímpica.

Ángela Martínez, junto a María Pomares, Adrián Ivorra y Jaime Sánchez, presidente del Elche Club Natación / Áxel Álvarez

En septiembre volverá a Málaga, donde reside en el Centro de Alto Rendimiento. "Quiero descansar. Obviamente haré algo de deporte en el gimnasio. Algún día también iré a nadar para que no se me olvide hacerlo -comenta entre risas- pero lo quiero es desconectar del agua".

A partir de septiembre, retomará los entrenamientos y a sus 20 años ya piensa en el nuevo ciclo olímpico para llegar en mejores condiciones y soñar con una medalla en Los Ángeles 2028. "París me ha servido de experiencia en una competición de esta magnitud de cara a los próximos juegos olímpicos".

Quedan cuatro largos y duros años por delante en los que Ángela Martínez intentará seguir progresando y tratará de continuar sumando éxitos en campeonatos de España, de Europa y del Mundo. Se ha convertido en una de las mejores nadadoras de larga distancia de España. Han sido muchos años de esfuerzos y sacrificio desde que comenzó a nadar en el Elche Club Natación hasta llegar a la élite. La guerrera del agua ilicitana se merece un descanso y disfrutar de los suyos.

Recepción en el Ayuntamiento

Ángela Martínez fue recibida ayer por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, en una recepción en el Ayuntamiento de su ciudad. Ruz agradeció su esfuerzo y trabajo para representar a todos los ilicitanos en una competición de tanta envergadura como han sido los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ángela Martínez, junto al alcalde de Elche, Pablo Ruz / AYUNTAMIENTO DE ELCHE

La nadadora ilicitana regaló al alcalde un gorro con el que nado en la Olimpiada