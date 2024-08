Parras: "No tenemos miedo a fijarnos el objetivo de pelear por el play-off de ascenso"

El técnico del Alcoyano, Vicente Parras, en su primera comparecencia de la temporada antes del debut liguero de este domingo frente al Algeciras, se ha mostrado ambicioso y ha elevado el objetivo del equipo para el curso en Primera Federación que comienza este fin de semana en luchar por el ascenso a LaLiga Hypermotion.

"No tenemos miedo a fijarnos el objetivo de pelear por el play-off de ascenso", ha precisado el técnico alicantino, camino de su sexta temporada consecutiva en el banquillo del Alcoyano después de colocarse a finales del último curso en el podio de técnicos que más partidos ha dirigido a este club en sus 96 años de historia.

Parras ha argumentado este comentario en el diseño de la plantilla, "con la llegada de jugadores a los que antes no podíamos acceder. Más que los nombres me quedo con el alto grado de compromiso que he he visto en las seis semanas de pretemporada. Saben a lo que vienen y con ello vamos a tirar adelante".

Un estreno liguero que será frente al Algeciras en casa, un rival al que el técnico del Alcoyano ha calificado como "un clásico" de la categoría, aunque con limitaciones presupuestarias con respecto a otras campañas.

"Seguro que serán un hueso duro de roer. El Algeciras es el típico equipo de la categoría con jugadores con experiencia que saben lo que tienen que hacer en cada momento. Seguro que plantearán un partido duro y esperarán su oportunidad", ha explicado.

Un partido que estará marcado por el mal estado del terreno de juego de El Collao por el retraso en los trabajos de germinación del nuevo césped. "No está bien, pero me consta que el club ha hecho todo lo posible para que se pudiera jugar en las mejores condiciones. Lo único que nos queda es adaptarnos y confiar que dentro de dos semanas se encuentre mejor", ha finalizado.